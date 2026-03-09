AI教材「MiraPASS」、文科省N-E.X.T.ハイスクール構想対応の特別支援パッケージを提供開始

ミラッソ株式会社

アントレプレナーシップ教育とAI活用支援を展開するミラッソ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：末次 達弘）は、文部科学省が推進する「N-E.X.T.ハイスクール構想（令和7年度 産業イノベーション人材育成等に資する高等学校等教育改革促進事業）」の要件に対応した、AI・デジタル教材「MiraPASS（ミラパス）」の特別支援パッケージの提供を開始いたしました。

本パッケージでは、生徒一人ひとりの“好き”を起点に探究を日常化するAI基盤「MiraPASS」と、協働を通じて新たな価値を創出する実践の場「アントレ部」の二軸により、学校現場における構想の実装を支援します。さらに、多忙を極める教員に代わり、事業計画の策定などN-E.X.T.ハイスクール構想の申請に向けた伴走支援を行い、全国の高校教育改革を牽引します。

■ 開発の背景と2040年に向けた教育課題

文部科学省が打ち出した「N-E.X.T.ハイスクール構想」では、少子化や地域格差の進行を見据え、地域の経済社会を支えるエッセンシャルワーカーの育成や、産業イノベーション人材の育成を目指し、各都道府県への基金設置と先行支援が本格化しています。

同構想では、「自ら問いを立てる力」「情報活用・解決能力」「多様な経験」「協働・価値創造」といった要素が求められますが、学校現場からは「生徒個別の問い出しに伴走する時間がない」「学校内のリソースだけでは多様な経験や実践の場を提供しきれない」といった課題が挙げられています。

ミラッソは、これまで全国累計100回以上、2000名以上の生徒・教員に対して教育プログラムを提供してきた確かな実績を基に、AIと越境的な実践の場を組み合わせることでこれらの「現場の壁」を打破し、構想の実装を支援するパッケージを開発いたしました。

■ MiraPASSとアントレ部による「ネクストハイスクール実装支援」3つの特徴

1. 【MiraPASS】生徒一人ひとりの“好き”を起点に探究を日常化するAI基盤

「MiraPASS」は、生徒の探究学習やキャリア形成をデジタル上でシームレスにサポートするプラットフォームです。AIコーチが壁打ち相手となり、生徒の漠然とした思考を「問い」に変換し（自ら問いを立てる力）、探究プロセスのログを蓄積・可視化します（情報活用・解決能力）。

また、構想の第1類型である「アドバンスト・エッセンシャルワーカー等育成」に直接対応すべく、地方の社会課題を発見し解決策を創造するための動画コンテンツや、社会インフラを支える職業を扱う『エッセンシャルワーカーシリーズ』（農家、地方公務員、土木、ケアマネジャー等）を実装しました。これにより、教員は専門知識がなくても、高度な探究指導を展開できます。

2. 【アントレ部】協働を通じて新たな価値を創出する実践の場

MiraPASSにおける個人の思考・作業だけでは完結しない、対人関係を含む実践の場として、学校横断型ワークショップ「アントレ部」を提供します。全国の中高生がオンラインで繋がり、現役起業家や大学生との直接対話といった多様な経験を得ながら、チームでリアルな社会課題解決（例：eスポーツによる地域活性化、高齢者の孤食問題解決など）に挑みます。単なる学習プロセスで終わらせず、「マイプロジェクトアワード」などの全国規模のコンテスト出場という協働・価値創造の出口を提供することで、大学進学（総合型選抜等）に向けた生徒のポートフォリオ構築を支援します。

3. 事業計画の策定などN-E.X.T.ハイスクール構想の申請に向けた伴走支援

文部科学省の「高等学校等教育改革促進事業」における交付金獲得に向け、ミラッソの専門コンサルティングチームが伴走支援します。当社が教員向けAI研修「Teaching Partner Program」等で培ってきた知見を最大限に活かし、単なるシステム導入にとどまらず、教員の働き方改革や校務DXの観点も事業計画に盛り込むことで、現場の事務負担を軽減しながら構想の実現と予算獲得をサポートします。

■ 全国の多様な導入・先行実績

【「MiraPASS」導入校】

豊富な「動画教材」と「AIによる対話型ワーク」を組み合わせた自主学習教材を提供し、先生の負担なく、生徒一人ひとりが自分のキャリアや探究学習を深めていくことを可能にしています。

・かほく市立高松中学校（石川県・公立／2025年9月～）

・文星芸術大学附属中学校・高等学校（栃木県・私立／2025年12月～）

・宇都宮短期大学附属高等学校（栃木県・私立／2026年1月～）

【AI×デジタル教材を活用した「アントレ部」参加校】

生徒たちは学校や地域の枠を超えてオンラインで繋がり、現役起業家のメンタリングを受けながら社会課題解決のビジネスプラン創出に取り組んでいます。

・岩倉高等学校（東京都・私立／2025年10月～）

・かえつ有明中・高等学校（東京都・私立／2025年10月～）

・京都府立洛東高等学校（京都府・公立／2025年10月～）

・釧路工業高等専門学校（北海道・国立／2026年3月～）

・早稲田大阪高等学校（大阪府・私立／2026年3月～）

【AI研修・キャリアデザイン等、その他プログラム導入実績】

公立中学校から都市部の大規模私立高校、高等専門学校に至るまで、多種多様な環境で教職員のDX推進や組織風土改革を後押ししています。

・国立豊田工業高等専門学校（愛知県・国立）／アントレプレナーシップ×AI出張授業

・宇都宮短期大学附属高等学校（栃木県・私立）／アントレプレナーシップ×AI出張授業

・奈良市立都南中学校（奈良県・公立）／教員向けキャリアデザイン研修

・大泉町立南中学校（群馬県・公立）／教員向けキャリアデザイン研修、進路相談コーチング

・明治大学付属八王子中学・高等学校（東京都・私立）／教員向けAI活用研修

・文星芸術大学附属中学校・高等学校（栃木県・私立）／アントレプレナーシップ×AI出張授業

■ お問い合わせ・補助金活用に関する無料オンライン相談のご案内

各都道府県の基金動向に合わせた最適な導入プランの策定、補助金申請に向けたロードマップの構築、およびMiraPASSのデモンストレーションを随時受け付けております。

・対象：全国の中学校・高等学校・高等専門学校の学校長、担当教員、および教育委員会関係者

・お問い合わせ、資料請求フォーム：https://mirasso.co.jp/contact#business

※現在、効果実証にご協力いただける次期モニター校（導入費用無料枠）の追加募集も若干数受け付けております。詳細はフォームよりお問い合わせください。

■ ミラッソ株式会社について

ミラッソ（https://mirasso.co.jp/）は、学習イベントや出張授業を通して、「心に火を灯し、未来をWakuWakuさせる体験」の提供をミッションとした教育事業を展開しています。

2022年３月以降、約100回、1000名以上の中高生にキャリア体験・アントプレナーシップ体験の講義を実施。講師陣として起業家や新規事業に携わるメンバーが多数在籍しており、起業や新規事業創出、AI活用をテーマとした社会人向け講義も開催しています。

会社概要

会社名：ミラッソ株式会社（Mirasso Inc.）

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号 桑野ビル2階

設立：2022年3月（サービス提供開始） 法人化：2024年6月

提供プログラム

【関連プレスリリース】

◆AIとデジタル教材で探究・ビジネスコンテスト入賞をサポートする「アントレ部」を9月よりリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000152085.html)（2025年8月5日）

◆AIが探究学習の“壁”を壊す――かほく市立高松中学校、主体性を育む新AI教材「MiraPASS」を導入(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000152085.html)（2025年10月31日）

◆全国の高校生をつなぐ「アントレ部」学校横断型ワークショップを開催、導入モニター校を追加募集(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000152085.html)（2026年1月8日）

本件に関するお問合せ先

ミラッソ株式会社（info@mirasso.co.jp）

※サービスに関するお問合せ、資料のご請求は以下のフォームでも受け付けております。お気軽にご相談ください。＜お問合せフォームURL：https://mirasso.co.jp/contact#business＞