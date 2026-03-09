株式会社内田洋行ITソリューションズ

株式会社内田洋行ITソリューションズ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：内藤 祐介、以下 ITS）は、スポーツを通じて社員の健康増進に積極的に取り組む企業として、スポーツ庁より「スポーツエールカンパニー2026」に認定されました。

本認定は、従業員の心身の健康保持・増進に向けた当社の継続的な取り組みが評価されたものです。

健康理念『健康がすべての基盤』

当社は「人と技術を大切にし、お客様の発展に貢献できる価値創造型企業を目指します」という企業理念を掲げています。

時代の変化をキャッチアップし、お客様に価値とサービスを提供するというミッションを果たすためには、社員一人一人の健康が不可欠であると考え、内田洋行健康保険組合と連携し、社員の健康管理に努めています。

当社の主な取り組み

心身の健康維持に向けた「運動機会の増進」- 京都・静岡・金沢オフィスで朝のラジオ体操を導入- 社内SNSで「すぐできるストレッチ動画」を配信- 健康アプリ「ポケットセラピスト」を活用し、肩こり・腰痛などのセルフケアをサポート- アプリを通じ、理学療法士からのアドバイスを受けられる環境を整備

これらを通して、時間や場所を問わず運動習慣を身につけられる機会を提供しています。

健康状態の見える化による「運動意識の向上」- 健保組合と連携し、血管年齢測定、自律神経バランス測定、AI姿勢診断を各拠点で実施- 従業員が自身の健康状態を客観的に把握することで、日々の運動への意識改革を促進- スポーツ実施の動機づけとなる環境を社内に整備

＜当社の健康経営への取り組みについて＞

https://www.uchida-it.co.jp/corporate/health_management/(https://www.uchida-it.co.jp/corporate/health_management/?utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=other&argument=aOYoGgJf&dmai=a69a4d5b248895)

スポーツエールカンパニーとは

スポーツ庁が2017年度に創設した制度で、従業員の健康増進に向けた取り組みを積極的に行っている企業を認定するものです。

スポーツ競技に限らず、従業員がスポーツや運動に親しむ環境づくりを進める企業を評価し、「働き盛り世代」をはじめとした国民全体のスポーツ実施率向上を目指しています。

＜スポーツエールカンパニー（スポーツ庁）＞

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1399048.htm

株式会社内田洋行ITソリューションズについて

ITSは「人と技術を大切にし、お客様の発展に貢献できる価値創造型企業を目指す」という企業理念のもと、今後もお客様の発展に貢献し続ける企業を目指してまいります。



会社名 ： 株式会社内田洋行ITソリューションズ

所在地 ： 東京都江東区永代1丁目14-5 永代ダイヤビルディング

代表者 ： 内藤 祐介

設立 ： 1969年3月8日

資本金 ： 4億6,000万円

事業内容： 情報処理機器・通信機器およびこれらの周辺機器・関連機器の開発、販売、保守サービス

ソフトウェアの開発、販売、保守サービス

URL ： https://www.uchida-it.co.jp/(https://www.uchida-it.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=other&argument=aOYoGgJf&dmai=a69a4d5b248895)