「この1冊が激推し！」ポプラ文庫ピュアフルフェア開催決定

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、３月中旬より全国の書店で文庫フェア「この1冊が激推し！」を開催いたします。

ライト文芸レーベル「ポプラ文庫ピュアフル」が対象で、営業担当がおすすめしたい本を集めました。

本の「推し活」をテーマにしており、キャラクターの魅力や熱いドラマ性など「激推し」したい部分を前面に出しています。

手書き風のPOPな幅広帯を作成し、普段本を読まない方も興味を持てるようなフェア展開となっております。

フェア対象書籍

顎木あくみ『宮廷のまじない師』(https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8111295.html)

天野頌子『晴明の娘 白狐姫、京の闇を祓う』(https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8111375.html)

唐澤和希『子爵令嬢エリーゼの婚約』(https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8111394.html)

菊川あすか『深愛 煌華宮の檻 上』(https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8111389.html)

菊川あすか『深愛 煌華宮の檻 下』(https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8111390.html)

高岡未来『王太子の最愛姫 亡国の元王女は隣国で初めての恋を知る』(https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8111400.html)

竹岡葉月『石狩七穂のつくりおき』(https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8111360.html)

優衣羽『僕と君の３６５日』(https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8111272.html)

開催時期

全国の書店にて、2026年３月中旬より

営業担当者の想い

ポプラ文庫ピュアフルの推しヒロイン、集合！

「推し活が心の潤い」という方、多いのでは無いでしょうか。

その一挙一動に元気をもらい、明日からも頑張ろうと思える、尊い存在“推し”。

読む人に、元気や気づき、ハラハラドキドキをくれるヒロインたちと、その推しポイントをご紹介！

それぞれの推しカラーにもこだわったデザインにもご注目下さい。

あなたの推しが見つかりますよう。