【銀座コージーコーナー】話題のロッテコラボ商品「ケーキになったチョコパイ」がホワイトデー期間に再登場！

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野 和彦、以下銀座コージーコーナー＞は、株式会社ロッテ＜代表取締役社長執行役員 中島 英樹、以下ロッテ＞と共同開発した「ケーキになったチョコパイ（4号）」を、2026年3月12日（木）～15日（日）の4日間限定で、全国の生ケーキ取扱店（※）で販売します。

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

ホワイトデーの贈り物や誕生日などのお祝い、団らんにも！

ロッテ「チョコパイ」とコラボレーションした「ケーキになったチョコパイ（4号）」が、バレンタインに引き続き、ホワイトデー期間の3月12日～15日の4日間限定で再び登場します。2024年の発売以来、SNSでは、「毎年ありがとう」「バレンタインは夫のリクエストでこのケーキ」「想像以上のおいしさ」などのコメントで話題に。チョコパイのソフトケーキ、クリーム、チョコレートを洋菓子店らしくちょっとリッチな素材に変えたケーキに、今年はさらに苺とブルーベリーを飾り、ケーキならではの華やかさとフレッシュ感をプラスした、見た目も味わいも贅沢なホールケーキです。ホワイトデーに女性がもらってうれしいものランキングで上位にあがるのが「スイーツ」。今年は身近なお菓子がちょっとリッチになったケーキの贈り物はいかがですか。誕生日や記念日のお祝い、家族の団らんにも、もちろんおすすめです。

【商品概要】

ケーキになったチョコパイ（4号）

価格：2,700円（税込2,916円）

サイズ：直径約12cm（3～4人分）

販売：3月12日（木）～15日（日）

特長：まるでケーキのような味わいで人気のロッテ「チョコパイ」がケーキになりました！チョコパイのクリームはバニラの風味を利かせた生クリーム入りホイップクリームで、ソフトケーキはスポンジで、芳醇なチョコレートの味わいはチョコレートムースと全体を包み込む艶やかなココアグラサージュで再現しました。ケーキならではのしっとり食感、コク深いチョコの味わいをお楽しみください。

※要冷蔵

◆「ケーキになったチョコパイ」について詳しくは、銀座コージーコーナー公式サイト

https://www.cozycorner.co.jp/product/anniversary/11258.html(https://www.cozycorner.co.jp/product/anniversary/11258.html)

◆ロッテ「チョコパイ」について詳しくは、ロッテ「チョコパイ」公式サイト

https://www.lotte.co.jp/products/brand/chocopie/(https://www.lotte.co.jp/products/brand/chocopie/)

ロッテ 「チョコパイ」について※デザインは変更する場合がございます。

くちどけのよいホイップクリームをしっとりケーキ生地でサンドし、まろやかなチョコレートでコーティングした「チョコパイ」。1983年の発売以来、愛され続けるロングセラー商品です。幅広い年代で楽しめる美味しさです。

◆万一、品切れの場合はご容赦ください。また、店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いしていない場合がございます。

◆表示の税込価格は消費税8%を含む価格です。イートインをご利用の場合、消費税は10%となります。

◆税込価格は1円未満を切り下げて表示しております。一部店舗では実際のお買い上げ価格と差額が生じる場合がございます。