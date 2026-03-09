α世代が化学工業の技術をゲームで学ぶ！miraiiと九州イノアックが子ども向け職業体験ゲームの配信を開始

株式会社miraii

子ども向けオンライン広場や教育メディアを運営する株式会社miraii（本社：東京都中央区、代表取締役：福田紘也、以下「miraii」）は、高分子化学製品メーカーの株式会社九州イノアック（本社：福岡県福岡市、代表取締役：飯田康雄、以下「九州イノアック」）と連携し、子どもたちにモノづくりや高い技術力を楽しく伝えることを目的に、ヘッドレストの製造工程を体験できるオリジナルゲームの無料配信を開始しました。

ゲームは、miraiiが運営するオンライン広場「みらいいパーク(https://miraii-park.com/?utm_source=1)」にログイン後、どなたでも無料で遊ぶことができます。

※α（アルファ）世代とは、2010年以降に生まれた世代を指す名称。

“見えない技術”を、未来を担う子どもたちへ

ヘッドレスト製造工程を学べる職業体験ゲーム普段は見られない工場の裏側をゲームで体験

私たちの身の回りには、目立たないけれど生活を支える素材が数多くあります。その一つが「ウレタン」です。ヘッドレストをはじめとする自動車部品、寝具、クッション、断熱材など、快適さや安全性を支える重要な素材でありながら、その働きや製造工程を知る機会はほとんどありません。加えて製造業は、安全上の理由から工場のすべてを公開できないという課題も抱えています。

そこでmiraiiと九州イノアックは、実在する製造工程をもとに、工場の裏側を“安全に体験できるゲーム”を開発しました。

本取り組みは、製造業の現場と子どもたちをつなぎ、“素材が社会を支えている”という視点を育むことで、将来の選択肢を広げることを目的としています。

ゲーム概要

配信場所 ：オンライン広場「みらいいパーク(https://miraii-park.com/?utm_source=1)」内ゲームゾーン

配信開始日：2026年3月2日(月)

利用料金 ：無料

対応端末 ：PC・タブレット

タイトル ：「ヘッドレスト・ファクトリー」

内容 ：ヘッドレストの製造工程を体験しながら、ウレタン素材の特性やモノづくりの仕組みを学べる職業体験ゲーム

ゲームをプレイするには、miraiiが運営する子ども向けオンライン広場「みらいいパーク(https://miraii-park.com/?utm_source=1)」へのログインが必要です。無料サービスなので、登録すれば、いつでも誰でもどこにいても取り組むことができます。

ゲームプレイ方法

１.「みらいいパーク(https://miraii-park.com/?utm_source=1)」新規登録(無料)

２. ログイン

３.「ゲームゾーン」から該当ゲームを選択

「みらいいパーク」登録方法

https://miraii-park.com/(https://miraii-park.com/?utm_source=1)

上記URLから「新規登録する」ボタンを押すと登録画面が表示されます。必要情報を入力の上、「新規登録」ボタンを押すと、入力いただいたメールアドレス宛にアカウント情報が届きます。

※対応端末：PC・タブレット（スマートフォンでもご利用可能ですが、快適に操作ができる端末としてPC・タブレットでのご利用をおすすめしております）

miraii ゲーム開発担当者コメント

なりたい自分になれるオンライン広場「みらいいパーク」

今回、九州イノアック様とご一緒する中で感じたのは、ウレタンの配合技術や一貫生産体制といった“目に見えにくい技術”こそ、子どもたちに届ける価値があるということでした。しかし製造業の現場は、安全上の理由からすべてを公開することができません。

だからこそ私たちは、その見えない技術を、子どもたちが体感できるゲームとして設計しました。ヘッドレストの製造工程を体験しながら、「なぜこの工程が必要なのか」「素材はどのように生活を支えているのか」を自然と考えられる構成にしています。

モノづくりは、単なる作業ではなく、社会の安全や快適さを支える仕事です。

このゲームを通して、子どもたちが“社会の中で働く”ということを自分ごととして捉え、将来の選択肢を広げるきっかけになればと願っています。

今後の展望

miraiiは今後も様々な企業と連携しながら、実社会と直結した“体験型キャリア教育コンテンツ”の共創を推進してまいります。

多くの企業が、採用難や若年層への認知不足、業界理解の機会不足といった課題を抱える一方で、子どもたちは社会や産業のリアルな仕組みに触れる機会が限られています。

miraiiは、この両者をつなぐ教育プラットフォームとして、企業が持つ技術・現場知見・社会的価値を、遊び心を取り入れたインタラクティブ教材へと再設計します。

マンガ＋ゲームの体験型コンテンツでα世代へ認知拡大

マンガ＋ゲームの体験型コンテンツを通じ、α世代への認知拡大・ブランド価値向上・長期的な採用広報強化へとつながる仕組みを構築していきます。

お問い合わせ・ご相談はこちら :https://business.miraii-park.com/

参考コラム▶【ＵＡＣＪ様】 広報活動強化に「学び」を取り入れ、デジタル世代に直接アプローチできました！(https://miraii.co.jp/column/RtqBJ3TL)

miraiiが目指す未来

miraiiは、次世代教育メディアのほか、成長と未来の可能性を育むオンライン教室や、「なりたい自分」を探求する力を育むインタラクティブ教育プラットフォームなどを展開し、登録者数は親子2万組にのぼります。保護者の方にも子どもの個性を見出し、育てながら「今の時代のキャリア教育や金融教育」の知識も広げてほしいと考えています。

miraiiのテーマは、子どもたち一人ひとりの「個性」を尊重し、特長の発見と成長を促進しながら、「キャリア教育」と「金融教育」により経済的に自立する力と自己実現能力を育むことです。

キャリア教育においては、デジタル技術の進展により次々と誕生する新職業に、教育内容の更新が追いついておらず、将来必要となるスキルを身につけることが困難な状況で、学習機会の供給不足が問題視されています。この現状に対応するため、miraiiは遊び心(= Playful mind)を持ちながら学ぶことの重要性を提唱し、独自の教育システムで、子どもたち一人ひとりが社会の中で自分らしい役割を見つけ、経済的な制約に縛られず自己実現できる存在へと成長することを支援しています。

遊びを通じた体験的な学びによって、変化の激しい時代を自分の力で切りひらくための創造力と、自分の特長やスキルを社会に還元する能力や喜びを授けることで、子どもがイノベーションを起こす未来を目指しています。

参考情報

株式会社九州イノアック

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目１２番２４号 博多駅東QRビル7F

代表者：代表取締役社長 飯田康雄

設立：1966年2月7日（昭和41年）

URL：https://www.kyu-inoac.co.jp/

1926年に愛知県で創業した井上護謨製造所（IRCタイヤ）を始まりとするINOAC（イノアック）グループの一員で、九州エリアを拠点に事業を展開する、ウレタン・ゴム・プラスチックなどの高分子素材を扱うメーカー。設立60年を超える歴史を持ち、自動車関連部品から寝具やPETボトルなどの生活用品まで、幅広いお客様のニーズに合った製品を生み出しています。 “MADE IN KYUSHU”をスローガンに、環境に配慮した生産体制と、長年培ってきた確かな技術で高品質な『モノづくり』に取り組んでいます。

会社概要

株式会社miraii

設立：2018年11月22日

代表者：代表取締役 福田 紘也

所在地：東京都中央区八丁堀3-4-12 Emute kyobashi 101号

公式サイト：https://miraii.co.jp/partnership

事業内容：

- インタラクティブ教育プラットフォーム「みらいいパーク」の開発・運営

- オンライン教室「みらいいアカデミア」の開発・運営

- ライフプランサポートWebサービス「みらいいコンシェル」の開発・運営

- 次世代教育メディア「みらいいメディア」の運営

