タイ人向け日本食メディア「Aroimaru」、SNS月間100万PV・WEB月間ユーザー数5万人を突破

Biz Asia Group Co., Ltd.（本社：タイ王国バンコク、代表取締役：塩谷隼平）は、タイ人向け日本食専門メディア「Aroimaru（アロイマル）」のWEBサイト月間ユーザー数が5万人、SNS月間PVが100万PVを突破したことをお知らせいたします。Aroimaruは、タイ語の記事とショート動画を通じて、タイ国内の日本食レストランの魅力をタイ人へ届けるメディアとして、リリースから約8ヶ月にわたり運営してまいりました。今後も、タイ市場における日本食の認知拡大を推進するプラットフォームとして発信を強化してまいります。

■サービス提供の背景

タイでは日本食レストランが増える一方、タイ語で日本食を検索すると情報がSNS投稿や個人レビューに分散し、必要な情報にたどり着きにくい課題がありました。加えて、店舗の発信は日本語・英語中心になりやすく、タイ語での継続発信やSEOが手薄になりがちです。Biz Asia Groupはこれらの課題を解消するため、タイ語に特化した日本食専門メディア「Aroimaru」を立ち上げ、タイ語記事とSNS発信を通じて“探しやすい日本食情報”を提供しています。

■Aroimaru（アロイマル）とは

Aroimaruは、タイ国内の日本食レストランの魅力をタイ語で発信する専門メディアです。

WEBサイトとInstagramを軸に、タイ人が日本食を探し、選び、来店を検討するまでの導線を設計しています。なお「Aroimaru」は、タイ語で“おいしい”を意味する「Aroi」と、日本をイメージした“丸（Maru）”を掛け合わせた名称です。

■Aroimaruの特徴

1）タイ人向け × 日本食レストラン専門メディア

寿司・ラーメン・焼肉・居酒屋など、日本食ジャンルに特化した情報をタイ語で発信。タイ人が日本食レストランを「探し、比較し、選びやすい」形で情報を整理しています。

2）タイ語検索で見つかるコンテンツ設計

SNSだけに依存せず、タイ語検索から日本食を探すユーザーに届く記事を継続的に発信。日本食情報を“検索で見つけられるメディア”として蓄積しています。

3）SNS拡散 × 動画コンテンツ

Instagramを中心にタイ人向けの発信を強化し、SNS月間PVは100万PVを突破。ショート動画を活用し、日本食への興味喚起から来店検討までをつなげています。

4）タイ人目線でのコンテンツ発信

タイ人クリエイターによるレビューやタイ語コンテンツを通じて、日本食の魅力をタイ人ユーザーの視点で紹介。タイ人が共感しやすい形で日本食の魅力を伝えています。

■実績

Aroimaruは2025年7月にサービスを開始し、タイ国内で日本食レストランを探すタイ人ユーザー向けメディアとして成長を続けています。

現在、

・WEBサイト月間ユーザー数：約5万人

・SNS月間PV：100万PV以上（Instagram中心）

と、多くのタイ人ユーザーに日本食の魅力をタイ語で届けています。

掲載店舗数も拡大しており、現在100店舗以上の日本食レストランを掲載。寿司・ラーメン・焼肉・居酒屋など幅広いジャンルを紹介し、タイ人ユーザーが日本食と出会うきっかけを提供しています。

■今後の展開

Aroimaruは今後、タイ国内における日本食レストラン情報のプラットフォームとして、掲載店舗の拡大とユーザー数のさらなる成長を目指します。

タイでは日本食人気が年々高まっており、日本食をタイ語で検索するユーザーも増加しています。Aroimaruではタイ語記事やSNSコンテンツの発信を強化し、タイ人ユーザーが日本食レストランを「探しやすく、選びやすい」環境づくりを進めていきます。

また、日本食レストランの紹介だけでなく、日本食文化や料理の魅力を伝えるコンテンツも拡充し、タイ人にとって「日本食を探すならAroimaru」と言われるメディアを目指します。

■Aroimaru公式アカウント

Webサイト：https://aroimaru.com/

Instagram：https://www.instagram.com/aroimaru.th/

※最新情報・動画コンテンツはInstagramにて配信しております

■会社概要

社名：Biz Asia Group Co., Ltd.

本社所在地：3rd Floor, Building A, Ratchada Orchid, Bangkok, Thailand

代表者：塩谷隼平（JUMPEI SHIOTANI）

設立：2024年

事業内容：東南アジア向けKOLマーケティング・プロモーション事業、タイ人向け日本食専門メディア「Aroimaru」の運営、Googleマップ集客支援AI「口コミマル」の提供

コーポレートサイト：https://bizasia-group.com

