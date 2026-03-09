薬糧開発株式会社、「International Women’s Day Leadership Forum 2026」国際女性デーのイベントへ協賛

薬糧開発株式会社

オーガニック食品および健康補助食品の企画・製造・販売・卸を行う薬糧開発株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：河野司）は、このたび国際女性デーにちなみ、横浜・みなとみらいで開催されるリーダーシップフォーラム 「International Women's Day Leadership Forum 2026(https://iwd2026.an-nahal.com/)」 に協賛いたします。

本イベントでは、参加者の皆さまが交流を深める時間を豊かに彩るため、当社ブランドによる商品提供を行います。

本イベントは、国際女性デーの理念のもと、ジェンダー平等およびDE＆I（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）の推進を目的に開催されるものです。多様な分野で活躍する方々によるトークセッションや対話の機会を通じて、誰もが自分らしく生き、働くことができる社会の実現について考え、共有する場となります。

当日はプログラムの一環としてティーブレイクや交流会の時間が設けられており、参加者同士がリラックスした雰囲気の中で交流を深めていただける構成となっています。

薬糧開発は本趣旨に賛同し、ティーブレイクにはシナグロ ブリティッシュセレクション バイ マダムヒロミのショートブレッドとTea Bird Teaの紅茶を、交流会前の乾杯にはノンアルコールワインのライツ アインス・ツヴァイ・ゼロ スパークリング ロゼを提供いたします。

Tea Bird Tea紅茶1缶をお土産にご用意

また、ご参加の皆様へのお土産としてTea Bird Teaの紅茶を1缶お持ち帰りいただく予定です。

Tea Bird Teaは、自然環境への配慮を理念に掲げ、オーガニック素材を使用した紅茶ブランドです。

ティーバッグには、堆肥化可能なコーンスターチ由来の生分解性素材を採用。接着剤を使用せず、熱プレスのみでピラミッド型に加工しています。さらに、自然分解しづらい紐やタグ、金属資源であるホッチキスを使用しない仕様とするなど、環境負荷の軽減に取り組んでいます。

Tea Bird Teaは、これらの取り組みを通して、持続可能な社会の実現を目指し、これからの地球環境、そして未来を担う女性たちを応援するブランドとして展開しております。

本製品が、心ほどけるひとときをお届けするとともに、新たな対話やつながりを生み出す時間となることを願っております。

協賛の背景 ― DE＆I推進への想い

薬糧開発株式会社は、サステナビリティ宣言で「私たちの健康を育む糧となる大地と食文化の守り手たれ」を掲げ、「食のちから」で人と社会を健やかにする企業です。

当社は、有機農業の実践・支援、次世代への食育活動、子ども食堂やヤングケアラー支援などを通じて、環境・社会・未来への責任を事業と一体で推進してまいりました。

サステナビリティとは、環境配慮にとどまらず、多様な価値観を尊重し、誰ひとり取り残さない社会を築く姿勢そのものだと考えています。

DE＆I（Diversity, Equity & Inclusion）の推進は、こうした当社の理念と軸を同じくするものです。

一人ひとりの違いを認め合い、それぞれが自分らしく生きられる社会の実現こそが、持続可能な未来につながると信じています。

国際女性デーが掲げるジェンダー平等の理念に深く共感し、本イベント主催者様の取り組みに賛同のうえ、今回の協賛に至りました。

本協賛を通じて、食を起点とした社会価値の創出に取り組み、より良い未来の実現に向けた歩みを共に進めてまいります。

シナグロ オーガニックサラダ＆カフェ そごう大宮店にて国際女性デー特別メニューを提供

本取り組みを記念し、シナグロ オーガニックサラダ＆カフェ そごう大宮店にて国際女性デーをお祝いするメニューを3月9日(月)～3月31日(火)の期間限定で提供いたします。

レモン香るミモザ仕立てのプレーンバニラマフィン

自家製プラントベースマフィンのプレーンバニラに、レモンケーキを練り込んだヘーゼルナッツ味のオーガニックジェラートをのせて。

お花のミモザをイメージしたトッピングにもレモンケーキを使用しています。レモンカードを花びらに見立てて、美味しさはもちろんのこと、可愛らしいさを追及しました。

アンのレモンケーキ こだわりレモンカードを添えて

マダムが英国留学していた頃に下宿していた一軒家の大家さんだったアンはマダムに色々なお菓子のレシピを教えてくれました。このレモンケーキもそのひとつ。どこか懐かしく、優しい味わいのレモンケーキです。

こだわりのオーガニック素材と四万十の自然が育んだ希少な国産有機レモンを贅沢に使用しています。

Warmth of Mimosa（ウォームス・オブ・ミモザ）

マダムヒロミ x Tea Bird Tea国際女性デーに寄せて、マダムヒロミがブレンドした特別なルイボスティー。グリーンルイボスとカカオニブのやわらかな土台に、シナモン、クローブ、生姜、バニラを重ねました。カカオとバニラのほのかな甘さと、スパイスの温もり。それはまるで、春を告げるミモザの花のように、優しく心を照らす一杯です。

シナグロ ブリティッシュセレクション バイ マダムヒロミ、3月10日より新宿伊勢丹「英国展2026」に出店

本イベント開催日と同日の3月10日（火）より、伊勢丹新宿店にて開催される「英国展2026」に、シナグロ ブリティッシュセレクション バイ マダムヒロミが出店いたします。

会場では、イベントのティーブレイクで提供予定のショートブレッドやTea Bird Teaの紅茶をはじめ、新商品のオーガニックフルーツを使用した砂糖不使用のフルーツスプレッドを販売いたします。さらに、毎回ご好評をいただいているスコーンや英国伝統の焼き菓子のフラップジャックなど、お家でのティータイムが豊かで幸せな時間になるようなラインナップをご用意しております。

また、本イベントへの協賛を記念し、英国展初日の3月10日（火）に商品をご購入いただいたお客様、先着100名様へ、Tea Bird Teaの紅茶ミニバンパーパック（紅茶3包入り）を1袋プレゼントいたします。

英国展2026

会場：伊勢丹新宿店

アクセス：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1

TEL：03-3352-1111（代表番号）

開催日時：2026年3月10日(火)～3月17日(火)

※3月10日(火)はエムアイカード会員さま 特別ご紹介日

※午前10時～午後8時［最終日午後6時終了］

■会社概要

薬糧開発株式会社

本社所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号 クイーンズタワーC 19階

代表取締役：河野司

設立： 1991年8月

事業内容：オーガニックや栽培期間中農薬化学肥料不使用の食材を使用した食品の製造・販売

コーポレートサイト：https://yakuryo.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/cinagro_biocle/

公式X：https://x.com/organic_biocle

百貨店常設店：シナグロ日本橋三越本店、シナグロ三越銀座店、シナグロそごう横浜店、シナグロそごう大宮店、オーガニックハウス池袋西武百貨店

■本件に関するお問い合わせ

薬糧開発株式会社 広報

TEL：045-872-5953／Email：pr@yakuryo.co.jp