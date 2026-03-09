アーキット合同会社、建設現場におけるダンプ確認自動化システム「AIダンプキーパー」に「濁水防止シート判定機能」をリリース

アーキット合同会社AIダンプキーパー イメージ画像

アーキット合同会社(以下「アーキット」）は建設現場の省人化・自動化を目指す取り組みとして、「AIダンプキーパー」に「濁水防止シート判定機能」をリリースしました。

本日から先行リリースの形で一般提供いたします。

AIダンプキーパーについて

本製品は現場に設置したカメラ映像をAIで画像解析し、土砂運搬車両（ダンプトラック）の種別・状態・入退場間隔を判別し、判定結果を帳票に記録、パトランプで現場運転手に通知するシステムです。

従来目視で行われていた車両の状態確認、工事番号の読み取りを独自AIで解決し、現場の省人化、自動化に寄与するものです。

本システムは国土交通省の新技術情報提供システム（NETIS）に登録されており、全国の建設現場にてご利用いただくことができます。

アーキット合同会社について

「100年後の現場に挑戦する」

アーキットは現場の為に働くIT企業です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/106453/table/17_1_dfbd4c385fe4801a98130ab5cbafe39f.jpg?v=202603091051 ]