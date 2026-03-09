建築業向け管理システム『アイピア』がデジタル化・AI導入補助金2026対象ツールに認定

株式会社 アイピア

株式会社アイピア（本社：兵庫県神戸市中央区）は、自社が開発する建築業向け管理システム『アイピア』（HP：https://aippearnet.com/）（以下、アイピア）が、「中小企業デジタル化・ＡＩ導入支援事業費補助金（デジタル化・AI導入補助金2026）のITツールとして認定を受けたことをお知らせします。

中小企業デジタル化・ＡＩ導入支援事業費補助金とは

中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金は、国内の中小企業や小規模事業者が業務効率化・生産性向上を図るために、デジタルツールやAI（人工知能）関連サービスの導入を支援する国の補助制度です。

本制度は、単一の補助枠だけでなく、インボイス制度対応やセキュリティ対策、複数社の連携による地域DX推進など、目的や導入シーンに応じたいくつかの類型にわかれており、企業の多様なニーズに対応しています。

中小企業が抱えるIT投資の負担を軽減し、競争力のあるビジネス基盤の構築を後押しすることが本補助金の大きな役割です。



『アイピア』は、中小企業デジタル化・ＡＩ導入支援事業費補助金の対象ITツールに認定されました。

なお、アイピアの導入に際しては、本補助金の「インボイス枠（インボイス対応類型）」を活用した申請を推奨（※）しており、インボイス制度への対応と業務効率化の推進を支援いたします。

※通常枠での申請も可能です。（補助率：1/2以内、2/3以内※要件を満たす場合）

インボイス枠（インボイス対応類型）とは？

インボイス枠（インボイス対応類型）は、2023年10月に始まったインボイス制度への対応をサポートするための補助枠です。

この類型では、インボイス制度に対応した「会計」「受発注」「決済」機能を備えたソフトウェアや、それらの導入に必要なPC・タブレット、レジ・券売機などのハードウェアの導入費用を補助します。

中小企業・小規模事業者等が新しい制度にスムーズに対応し、正確な請求書発行や経理処理を行えるように支援することを目的としています。

中小企業デジタル化・ＡＩ導入支援事業費補助金「インボイス枠（インボイス対応類型）」概要

■申請期間

募集期間：2026年3月30日(月)10:00～

【一次締切分】

締切日：2026年5月12日（火）17:00

交付決定日：2026年6月18日（木）（予定）



【二次締切分】

締切日：2026年6月15日（月）17:00

交付決定日：2026年7月23日（木）（予定）



※2026年3月2日時点

■補助率

【ソフトウェア・オプション・役務等】

補助率：

（50万円以下※2）3/4以内、4/5以内 ※1

（50万円超～350万円以下）2/3以内 ※3※4



※1：中小企業は3/4以内、小規模事業者は4/5以内

※2：「会計」・「受発注」・「決済」のうち1機能以上を有することが機能要件

※3：補助額50万円超の際の補助率は、補助額のうち50万円以下については3/4（小規模事業者は4/5）、50万円超については2/3

※4：「会計」・「受発注」・「決済」のうち2機能以上を有することが機能要件

※中小企業デジタル化・ＡＩ導入支援事業事務局 「デジタル化・AI導入補助金2026「インボイス枠（インボイス対応類型）」（https://it-shien.smrj.go.jp/applicant/subsidy/digitalbase/）」参照

◆建築業向け管理システム 「アイピア」について（https://aippearnet.com/）

アイピアは建築業に特化したクラウド業務管理システムです。

顧客情報や案件情報といった基本情報の管理から進捗管理・見積作成・原価管理・受発注などの営業管理、請求・入金管理まで建築業のバックオフィス業務を一元管理することで、事務作業時間の削減や業務の効率化、会社状況の見える化に貢献します。

■ アイピアの強み・特長

アイピアは、建築・リフォーム業界の現場の声をもとに開発されたクラウド型業務管理システムです。

見積作成、受発注管理、工程管理、原価管理、請求業務など、建築業務に必要なプロセスを一つのシステムで管理できる点が特長です。

営業・現場・事務・経営に関わる情報を一元化することで、業務の属人化防止や利益状況の把握を支援します。

操作性にも配慮し、ITに不慣れな方でも直感的に利用できる画面設計を採用しています。

またアイピアは、建築業特有の商習慣や各社独自の業務フローに柔軟に対応できるよう設計されています。

詳細な設定変更や帳票カスタマイズにも対応しており、「システムに業務を合わせる」のではなく「業務にシステムを合わせる」運用を実現することができます。

これにより、導入後のミスマッチを防ぎ、現場業務にも無理なく定着する継続的な運用を実現します。

さらに、クラウドサービスとして提供されているため、PC・スマートフォン・タブレットから場所を問わず利用でき、現場と事務所のスムーズな情報共有を実現します。

導入後の無料サポートやリモート研修などの支援体制も整えており、運用の定着まで継続的にサポートしています。

ただシステムを導入するだけでなく、確かな効果と使いやすさを実感いただけるサービスの提供を通じて、建築・リフォーム業界の課題解決に取り組んでいます。

◆株式会社アイピアについて

会社名：株式会社アイピア

所在地：〒650-0031 兵庫県神戸市中央区東町123-1 貿易ビル503

代表者：代表取締役 森 輝三章

事業内容：

・業務管理システム「アイピア」の開発・販売・サポート

・建築業向けメディア「建設ITラボ」運営

・建築業向け転職支援サービス「AIPPEAR JOB(アイピアジョブ)」の提供

・建築業向けエクセルテンプレート提供サイト「建築業向けテンプレート集 アイピア」の運営

・その他ITシステムの請負開発

・ITコンサルティング

連絡先： 078-335-8975

メール： info@aippear.com

会社HP：https://aippearnet.com/

アイピアジョブHP（人材事業） ：https://kensetsu.aippear-job.com/

建築業向け管理システム「アイピア」活用術 ：https://aippear-kenchiku.com/