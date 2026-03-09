【シナグロ ORGANIC SALAD&CAFE そごう大宮】そごう大宮生誕39周年を記念して、3月9日より花をモチーフにしたベジタブルカレーやミモザモチーフのスイーツなど春らしい限定メニューが登場。

薬糧開発株式会社

オーガニック食品および健康補助食品の企画・製造・販売・卸を行う薬糧開発株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：河野司）が展開する『シナグロ ORGANIC SALAD & CAFE そごう大宮』は、そごう大宮39周年生誕祭と、横浜・みなとみらいにて開催される「国際女性デー」リーダーシップフォーラム、ジェンダー平等やダイバーシティ経営の実践を学ぶイベント「International Women's Day Leadership Forum 2026」に協賛し、期間限定の新メニューを豊富なラインナップで提供開始いたします。

【そごう大宮39年生誕記念】 フローラベジカレー

◎ヴィーガン対応 / 3月9日(月)から3月31日(火)までの期間限定

そごう大宮生誕39周年を記念して、花をモチーフにした「フローラベジカレー」を提供いたします。野菜の甘味に有機トマトの酸味をきかせたベジタブルカレー。肉の代わりにソイミートを使用しています。ライスはバタフライピーで色付けをしました。レモンの酸味でピンク色に変化し、視覚からも楽しんでいただける一品です。通常のヴィーガンベジカレー1,480円税込のところ、そごう大宮生誕39周年記念価格として、1,390円税込での提供。おいしさやフローラへのこだわりだけでなく、お得にお召し上がりいただくことができます。

【国際女性デー特別メニュー】

薬糧開発は、「国際女性デー」リーダーシップフォーラム、ジェンダー平等やダイバーシティ経営の実践を学ぶイベント「International Women's Day Leadership Forum 2026」に協賛し、ジェンダー平等およびDEI（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）推進を目指す取り組みに賛同・支援いたします。シナグロ オーガニックサラダ＆カフェ そごう大宮店は、本取り組みを記念し、国際女性デーをお祝いするメニューを期間限定で提供いたします。

3月9日(月)から3月31日(火)までの期間限定レモン香る ミモザ仕立てのプレーンバニラマフィン

自家製プラントベースマフィンのプレーンバニラに、レモンケーキを練り込んだヘーゼルナッツ味のオーガニックジェラートをのせて。

お花のミモザをイメージしたトッピングにもレモンケーキを使用しています。レモンカードを花びらに見立てて、美味しさはもちろんのこと、可愛らしさを追及しました。

アンのレモンケーキ こだわりレモンカードを添えて

マダムが英国留学していた頃に下宿していた一軒家の大家さんだったアンはマダムに色々なお菓子のレシピを教えてくれました。このレモンケーキもそのひとつ。どこか懐かしく、優しい味わいのレモンケーキです。

こだわりのオーガニック素材と四万十の自然が育んだ希少な国産有機レモンを贅沢に使用しています。

【好評のTea Bird Teaの特別企画ブレンドが登場】Warmth of Mimosa（ウォームス・オブ・ミモザ）

マダムヒロミ x Tea Bird Tea国際女性デーに寄せて、マダムヒロミがブレンドした特別なルイボスティー。グリーンルイボスとカカオニブのやわらかな土台に、シナモン、クローブ、生姜、バニラを重ねました。カカオとバニラのほのかな甘さと、スパイスの温もり。それはまるで、春を告げるミモザの花のように、優しく心を照らす一杯です。

店舗情報

地産地消サラダや、野菜の味わいを活かしたパスタやカレーなどのカフェメニューを楽しめます。“オーガニックをもっとおいしくもっと楽しく”をコンセプトにしています。

シナグロ ORGANIC SALAD&CAFE そごう大宮

所在地：〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目6－２ そごう大宮店 3F

電話番号：048-788-1660

公式Instagram：https://www.instagram.com/cinagro_omiya_cafe

本件に関するお問い合わせ

薬糧開発株式会社

TEL：045-872-5960（代表）

FAX：045-227-6634（代表）

公式サイト：https://yakuryo.co.jp/