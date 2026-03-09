劇団アルファーが贈る切なくも可笑しい涙と笑いの大家族物語が上演

ロングランプランニング株式会社

有限会社劇団アルファー主催、『俺ン家』ー大家族物語ーが2026年4月15日 (水) ～ 2026年4月19日 (日)にシアターグリーン BIG TREE THEATER（東京都 豊島区 南池袋 2-20-4）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

チケットはこちら :https://www.confetti-web.com/events/13977

公式ホームページ

http://gekidan-alpha.com

正月に、大家一族が集った。死んだはずのおやじまで!?大奮闘の三日間。

「現代の家族の在り方、人の生き様に物申す！」

涙と笑いの大家族物語。

あらすじ

大家よしお（72歳）は空を見上げている。

「青い空だ！うん・・明日は元日の空はもっと青い！」

買い物袋を大量に抱えた大家ゆきお（70歳）が傍に立ち、

「何呑気なことを・・行くよ！みんな待っているんだから」

「男、70歳過ぎて・・なぜ俺たちが買い物を・・・ウーン」

そこに現れたのは30年前に死んだ二人の父親・大家貞夫であった。

正月に、大家一族20名が集まり、大奮闘の三日間。

公演概要

劇団アルファー プロデュース公演 vol.50

『俺ン家』ー大家族物語ー

公演期間：2026年4月15日 (水) ～ 2026年4月19日 (日)

会場：シアターグリーン BIG TREE THEATER（東京都 豊島区 南池袋 2-20-4）



■出演者

大門正明 洲矢新吾 隈本吉成 清水良太郎 大澤としみつ（MiTEY）

和田幾子 三井麻琴 安藤和美 高峰 華 平河富士雄 中尾レイ(スペード) 萱沼貴恵(ハート)

浅原功多 牧野信孝 海北麻衣 千川陽子 トミナガココロ 小川穂歌(スペード) 西島悠希(ハート)

一ノ瀬ナノ(スペード) 百瀬愛莉(ハート) 高橋昭広 KATHRYN 山本修平 根本陽生



■スタッフ

作・演出 時風静恵

美術/和田守剛 照明/土田照明事務所 照明OP/佐藤綾美 音楽/山本真央 演出助手/大貫ユキコ

舞台監督/和田守剛 写真撮影/武重到 映像撮影/井出直樹 宣伝美術/比田井彩歌 音響/伊藤香織

大道具/劇団アルファー 小道具/伊瑠珈 衣装/川島永子 キャスティングプロデューサー/赤尾マーサ

制作/吉見未有 企画/(有)劇団アルファー/川渕志津子



■公演スケジュール

4月15日(水) 13：00(ハート)／18：30(スペード)

4月16日(木) 13：00(スペード)／18：30(ハート)

4月17日(金) 13：00(ハート)／18：30(スペード)

4月18日(土) 13：00(スペード)／18：30(ハート)

4月19日(日) 12：00(ハート)／16：30(スペード)

※開演45分前受付開始。30分前より開場いたします。

※小学生未満のお子様はご入場頂けません



■チケット料金

Ｓ席：7,500円（中央席 パンフレット付）

Ａ席：6,000円

＜カンフェティ会員割引＞

Ａ席 6,000円 → 5,000円！

（全席指定・税込）

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

