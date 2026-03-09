ゲーミングアクセサリーブランド「Pixio」より世界的バーチャル・シンガー「初音ミク」とのコラボレーションゲーミングモニターが3月9日（月）よりPixio公式ストアにて先行予約発売！

Hamee株式会社

Hamee（ハミィ）株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証スタンダード3134）が運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャル・シンガー「初音ミク」とのコラボレーションモデル『Pixio ゲーミングモニター 初音ミク コラボモデル』を、2026年3月9日（月）よりPixio公式ストアにて先行予約販売いたします。

特設サイト：https://pixiogaming.jp/pages/miku2025

※Pixio公式ストアでの先行予約販売となります。その他オンラインストアでの予約販売は2026年3月20日(金)より順次開始いたします。

本モデルは、初音ミクを象徴するミントグリーンを筐体カラーに採用し、背面には人気イラストレーター・寝田ルネ氏（https://x.com/Nelta_Rene）描き下ろしのイラストを大胆に配置。さらに、Pixioブランドロゴも初音ミクのテーマカラーとモチーフを取り入れた“コラボ限定デザイン”にを採用。細部までミクワールドを表現しています。

パネルには高精細WQHD解像度のFast IPSを採用し、180Hzリフレッシュレートと1ms（GTG）の応答速度で、eスポーツからクリエイティブ作業まで快適にこなします。

本製品は、2025年8月29日（金）～31日（日）に開催された「初音ミク『マジカルミライ 2025』in TOKYO」で先行展示を実施。その後、『東京ゲームショウ 2025』のPixio出展ブースでも展示を行い、来場者様からは「デザインもイラストも最高！」と嬉しいお言葉を多数いただきました。

■製品概要Art by 寝田ルネ (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

商品名 ：Pixio ゲーミングモニター 初音ミク コラボモデル

型番 ：PX278WAVE39

販売価格 ：49,390円（税込）

予約発売開始日：2026年3月9日（月）

■付属ノベルティ

購入者限定特典として、今回のメインイラストをちびキャラ化した「オリジナルアクリルフィギュア」を同梱します。メインイラスト同様、寝田ルネ氏の描きおろしのイラストになります。

机やラックなど平面に飾ることはもちろん、付属の両面テープを使用してモニター上部にも設置が可能な2way仕様です。

■主な製品スペック

・画面サイズ ： 27インチ

・解像度 ： WQHD（2560×1440）

・パネルタイプ ： Fast IPS

・リフレッシュレート： 180Hz

・応答速度 ： 1ms（GTG）

・筐体カラー ： ミントグリーン

■取扱店舗

公式ストア：https://pixiogaming.jp/products/px278wave39

Amazon：https://amzn.asia/d/08k6aP54

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/px278wave39/

Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/px278wave39.html

※本製品は、Pixio公式ストアでの先行予約販売となります。その他オンラインストアでの予約販売は2026年3月20日(金)より順次開始いたします。

■『初音ミク』について

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

■Pixioについて

Pixio（ピクシオ）はゲーマーの「自分らしさ」を応援し、理想のゲーム部屋を実現するプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。

コミュニティと共にゲームカルチャーを盛り上げ、あなただけのゲーム体験をサポートする様々なプロダクトを、手に取りやすい価格と高いクオリティで創り出します。

