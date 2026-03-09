伊場仙　法人様向けオリジナル扇子・団扇注文サイトを公開

株式会社伊場仙

法人様向けオリジナル扇子・団扇注文サイト

創業1590年、扇子・団扇の老舗 株式会社伊場仙（本社：東京都中央区、代表取締役：吉田拓史）は、法人様からオリジナル扇子・団扇制作に関するお問い合わせが増えていることを受けて、この度、法人様向け専用注文サイトを公開いたしました。

企業ロゴ・社名の名入れ印刷や、オリジナルデザイン制作に対応し、各種ノベルティや周年記念品、海外向けギフトといった幅広いビジネスシーンで活用いただける高品質な扇子をご提案いたします。

近年、インバウンド需要の拡大や海外での日本文化への関心の高まりを背景に、企業ブランディングにおいて「日本らしさ」を活かしたプロモーションツールへの関心が高まっています。

本サービスは、江戸扇子の伝統技法を活かしながら企業の世界観を表現する新たなコミュニケーションツールとして展開するものです。

今後は国内外の法人様需要に応えながら、日本の伝統工芸を活かした新たな企業プロモーションの可能性を広げてまいります。

【法人様向けオリジナル扇子・団扇の注文サイト】

https://ibasen.jp/

【法人様向けに特化したカスタマイズ対応】

本サービスでは、法人様・団体様向けに以下に対応しています。

・親骨へのロゴ・社名の名入れ印刷、レーザー彫（以下、例）

・オリジナルデザインの扇面制作

・ご支給データから扇面印刷

・ご提供の生地から扇子、団扇の仕立て

小ロットから大口案件まで柔軟に対応し、用途や予算に応じたご提案が可能です。

制作は10本から対応可能。納期は内容により異なりますが、約1.5ヶ月を目安としております。

親骨へのレーザー彫の例

【活用シーン】

・展示会・イベント配布ノベルティ

・周年記念品

・ブランドプロモーションツール

・海外向けギフト

・飲食店・宿泊施設のオリジナル備品

等

実用性と上質感を兼ね備えた扇子は、単なる贈答品にとどまらず、企業の価値観や美意識を伝える媒体として活用されています。

オリジナル扇子例

【伊場仙について】

伊場仙（いばせん）は、天正18年（1590年）創業の扇子・団扇の老舗です。

江戸の町人文化とともに発展し、「江戸扇子」「江戸団扇」をはじめとする伝統工芸品を手がけるほか、浮世絵版元としても活動し、多くの絵師とともに日本の美意識を形づくってきました。

400年以上にわたり受け継がれてきた職人の技と美意識を守りながら、現代の暮らしや価値観に寄り添う新たなものづくりを展開。伊場仙は、伝統と革新の両輪で「江戸の粋」を未来、そして世界へと伝え続けています。

社名：株式会社 伊場仙（IBASEN Co., Ltd.）

代表取締役社長：吉田 拓史

創業：天正18年（1590年）

所在地：〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町4-1

事業内容：扇子・団扇の製造販売、オリジナル商品の開発

公式サイト：https://www.ibasen.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 伊場仙 担当：大内

法人様向けオリジナル扇子・団扇の注文サイト：https://ibasen.jp/

E-mail：info@ibasen.com