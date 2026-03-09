アウトドアアクティビティブランド「KiU」によるKiU PROJECTにてチャリティラインを″常設化″ 利益の一部を自然災害支援へ

株式会社ワールドパーティー特設サイト :https://kiu-online.jp/blogs/csr/kiu-project

株式会社ワールドパーティー（本社：大阪市住吉区、代表取締役社長：冨田智夫）が展開するアウトドアアクティビティーブランド「KiU（キウ）」は、これまで展開してきた「KiU PROJECT」の新たなフェーズとして、チャリティラインの常設展開を2026年3月9日(月) 10:00より開始いたします。

■自然と向き合い続けるために

KiUは、「どんな天気でもその場を楽しむ」ことを掲げ、自然とともに歩んできました。

これまでKiU PROJECTでは、能登半島地震や線状降水帯による水害、東日本大震災など、さまざまな自然災害への支援活動を実施。

支援したいけれど直接赴くことができない人たちのために、

「自然とともにある未来に、備える」仕組みとして常設化。

災害発生時に迅速な支援が行えるよう、寄託金を継続的に積み立てていきます。

■ KiU PROJECT チャリティラインについて

本ラインは、KiUのプロパー商品をベースに限定グラフィックを施した特別仕様アイテムとして展開。

全商品に夜間の視認性を高める事を目的としたリフレクタープリントを施しています。

利益の一部を自然災害の復興支援として活用します。

■ 商品ラインナップ

商品名： KiU PROJECTスタンダードレインポンチョ（KP001）

価格： \9,020（税込）

サイズ： ONE （前丈 94cm / 着丈 105cm / 幅 125.5cm）

カラー： ブラック

素材・機能：ポリエステル100% / はっ水・防水加工生地使用

耐水圧20,000mmH2O / 背面リフレクタープリント

ブラック - 背面

商品名： KiU PROJECTパックTシャツ（KP002）

価格： \6,380（税込）

サイズ： M / L / XL

カラー： ブラック / ホワイト

素材・機能：綿60％ ポリエステル40％ / 吸水速乾 / 抗菌 / 防臭

接触冷感 / 前面・背面リフレクタープリント

商品名： KiU PROJECTヘビーウェイトコットンオーバーサイズスウェット（KP003）

価格： \8,030（税込）

サイズ： M / L / XL

カラー： ブラック

素材・機能：綿100%(袖部分：綿95％ ポリウレタン5％)

裏パイル地仕様 / 左袖にロゴ刺繍あり

前面・背面リフレクタープリント

■上記商品のお取扱い店舗

KiU公式オンラインショップ： https://kiu-online.jp/blogs/csr/kiu-project

【KiUについて】

どんな天気でもその場を楽しむことをモットーとする、アウトドアアクティビティブランド「KiU」。

ポンチョ・傘・ボディバッグ・リュック・アウトドアグッズなどを広く展開し、お手頃な価格で「どんな天気でも楽しめる」デザイン性や、「痒いところに手が届く」高機能なスペックが特徴。 『一歩外に出ればアウトドア』をキーワードに、何気ないお出かけを、さらに楽しさ溢れるひとときにします。

KiU Official Instagram @kiu.worldparty(https://www.instagram.com/kiu.worldparty/)

KiU Official X (ex.Twitter) @kiu_official(https://x.com/kiu_official)

KiU Official Youtube @kiu8799(https://www.youtube.com/@kiu8799)

【KiU PROJECTについて】

いろんな天気があるからこそ、私たちの製品は役立っています。

しかしながら、時に「自然」は災害という形で私たちの暮らしを困難なものにします。

日本は自然災害が多い国です。地震、台風、豪雨、豪雪、猛暑など、いつ大きな災害が起きても不思議ではありません。

そんな日本で暮らす私たちにできること。

「災害が起きてから」 ではなく「もしもの時に」備えること。

「自然」と向き合い続けてきた私たちKiUだからこそ、その製品を通して得た収益の一部を自然と共存するために還元できるのではないかと考えました。

【株式会社ワールドパーティーについて】

本社所在地：〒558-0014 大阪府大阪市住吉区我孫子1-2-9

TEL：06-6693-2065

代表取締役社長：冨田 智夫

設立：1985年9月

事業内容：レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド：Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU