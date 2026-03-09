【ＧＳＩクレオス】推し活雑貨ブランド「fav’s room TOKYO」から、『光が死んだ夏』のキャラクターをモチーフにしたディフューザーが新登場！

株式会社GSIクレオス

株式会社ＧＳＩクレオス（東京都港区／代表取締役 社長執行役員 吉永直明）は、「推し活」にフォーカスした雑貨ブランド「fav’s room TOKYO（ファブルームトウキョウ）」より、TVアニメ『光が死んだ夏』に登場するキャラクターをモチーフにしたルームディフューザーを、2026年8月10日（月）に新発売いたします。また、本日2026年3月9日(月)より本製品の予約受付を開始いたします。

TVアニメ『光が死んだ夏』の世界観に没入

作中に登場するキャラクターのイメージを香りで表現しました。まるで『光が死んだ夏』の世界に入り込んだような、没入感を味わうことができます。

■ 予約方法

予約受付開始：2026年3月9日（月） 12:00（正午）

予約受付終了：2026年4月3日（金）

下記のサイトにてお申し込みください。

＜予約受付サイト＞

●fav’s room TOKYO公式ショップ

よしき ～ダークトンカ～

URL: 『光が死んだ夏』ルームディフューザー よしき～ダークトンカ～ - fav's room TOKYO(https://favs-room-tokyo.myshopify.com/products/%E5%85%89%E3%81%8C%E6%AD%BB%E3%82%93%E3%81%A0%E5%A4%8F-%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%95%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC-%E3%82%88%E3%81%97%E3%81%8D-%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%B3%E3%82%AB)

ヒカル ～ファントムウッド～

URL: 『光が死んだ夏』ルームディフューザー ヒカル ～ファントムウッド～ - fav's room TOKYO(https://favs-room-tokyo.myshopify.com/products/%E5%85%89%E3%81%8C%E6%AD%BB%E3%82%93%E3%81%A0%E5%A4%8F-%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%95%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC-%E3%83%92%E3%82%AB%E3%83%AB-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A0%E3%82%A6%E3%83%83%E3%83%89)

※購入者特典あり

●Amazon

よしき ～ダークトンカ～

URL: https://www.amazon.co.jp/dp/B0GPDFKBDY

ヒカル ～ファントムウッド～

URL: https://www.amazon.co.jp/dp/B0GP98QN3J

●アニメイト

URL： https://x.gd/aeeBi

その他、お取り扱い家電量販店、ホビーショップ

続報は公式SNS（X: @favsroom / Instagram: @favsroomtokyo）にてお知らせいたします。

＜fav’s room TOKYO公式ショップ限定特典＞

fav’s room TOKYO公式ショップからご予約・ご購入いただいた方限定で、オリジナル缶ミラーをプレゼントいたします。

※特典の種類はご注文いただいた商品の種類と対応しております。

※商品1点のご予約・ご購入につき、1点の特典が付属します。

■ 商品概要（全モチーフ共通）

商品名：『光が死んだ夏』ルームディフューザー （全2種）

店頭/EC発売日：2026年8月10日（月）

価格：4,400円（税込）

内容量：100ml

■各モチーフについて

〇よしき ～ダークトンカ～

トップノートは、ユーカリとガイアックウッドが絡み合い、澄んだ空気の中に微かな違和感を漂わせます。さらにレザーとクロモジが重なり合い、静けさの奥に秘めた緊張が息づきます。ミドルノートでは、トンカビーンズとパッチェリの仄かな甘さが広がり、深く沈むような思索の香りへと移ろいます。ラストノートは、フリージアとローズマリーが凛と香り立ち、重さを包み込むように静かな余韻を残します。

静寂の中に強さと脆さが交錯する、深みのある香りです。

〇 ヒカル ～ファントムウッド～

トップノートは、ベルガモットとホワイトティーがやわらかく立ちのぼり、光が差し込むような温もりを描きます。ミドルノートでは、ブラックティーの苦みとジャスミンの甘さが交差し、掴みどころのない余情を漂わせます。ラストノートは、サフランがもたらす神秘的な香気が奥行きを生み、オークモスの湿り気のある余韻が静かに広がります。

柔らかさの奥に静かな不穏さを秘めた、幻想的な香りです。

(C)モクモクれん／KADOKAWA・「光が死んだ夏」製作委員会

【fav’s room TOKYO（ファブルームトウキョウ）とは】

「fav’s room TOKYO」 は～「推し活」をもっと身近に～をコンセプトとした、“推し活”雑貨ブランドです。アニメやゲームのキャラクターのイメージを様々な形で表現し、日常的に使用する雑貨を用いて取り入れることで、「推し活」をもっと手軽に楽しんでもらうことを提案しています。また、生活空間になじみやすいデザインを採用することで、日々の暮らしの中に「推し」を感じることができる、幸せな香りの空間を演出します。

「fav’s room TOKYO」のブランド名は、一般的に“お気に入り”などの意味で使われる英語「favorite」の略語であるfav（ファブ）とroomを組み合わせて、「推しの部屋」という意味を持たせています。また言葉の中に「ブルーム(開花)」という音が含まれることから「花開くように推しで溢れる空間」、というイメージで命名いたしました。

【ＧＳＩクレオスとは】

ＧＳＩクレオスは、繊維と工業製品の両事業をグローバルに展開する事業創造型商社です。「次代の生活品質を高める 事業の創造者として 人びとの幸せを実現する」というパーパス（存在意義）のもと、ESG 経営を推進し、社会課題の解決と人びとの幸せの実現を目指しています。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社ＧＳＩクレオス ホビー部

TEL: 0570-041-223（平日 10：00-12：00、13：00-17：00）

WEB: https://favs-room-tokyo.myshopify.com/