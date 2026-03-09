スペースデータ、「シンギュラボ（Singulab）」研究員の活動をさらに推進する「主任研究員制度」を開始

株式会社スペースデータ

株式会社スペースデータ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤航陽、以下「スペースデータ」）は、シンギュラリティに適応する未来人材の育成を目的とした研究コミュニティ「シンギュラボ（Singulab）」における研究員のプロジェクト活動を促進し、コミュニティの拡大を図るため、新たに「主任研究員制度」を導入します。

シンギュラボの活動において主体的なリーダーシップの役割を担う研究員を、コミュニティ内で民主的に選出し、「主任研究員」として認定します。これにより、コミュニティの研究員による活発なプロジェクト展開と研究員ネットワークの拡充を促して参ります。

そしてこのたび主任研究員（第1期）を選出したことをお知らせします。

主任研究員の役割

主任研究員には、下記の役割が期待されます：

- シンギュラボの「ビジョンの設定」および「ビジョンの実現」サポート。- シンギュラボを活用し、様々なプロジェクトや活動を起こし推進する。- シンギュラボを活用し、研究員の輪を拡大する。

主任研究員への活動支援

主任研究員には、より円滑な活動を支援するため、当社から様々な活動支援を提供して参ります：

- シンギュラボのリーダーシップ会議への参画- コワーキングスペースの提供- 人的ネットワークの支援

今回選出された主任研究員（第1期）は、シンギュラボの研究開発ページにて公開しております。

https://singulab.jp/research/202603_Chief_researcher

今後の展開

シンギュラボは、主任研究員制度を通じて、研究員の皆様がより自由に、より創造的にプロジェクトを展開できる環境を整備してまいります。主任研究員の活動を起点に、コミュニティ全体の成長と発展を目指してまいります。

シンギュラボとは

シンギュラボは、ポスト・シンギュラリティ時代の新しい社会を牽引する「未来人材」の育成を目的としたメンバーシップ型コミュニティです。AI・宇宙・XR・ロボティクスなど最先端領域に関する知識と実践を体系的に提供し、未来を自ら創り出す力の獲得を支援します。

名称：シンギュラボ（Singulab）

URL：https://singulab.jp/

目的：未来人材の育成、AIリテラシー教育、宇宙×AIに関する学習・研究

主な提供内容：

- 限定動画：専門家や豪華ゲストによるトークセッション・講義シリーズ- 限定記事：未来産業を理解するための記事・資料・解説スライド- 定例会・勉強会：定期的な議論と学習の機会- 限定イベント：クローズドな交流会・イベントへの招待シンギュラボの目的

シンギュラボは、以下を中心とした“未来人材”の育成を目的としています。

- AI時代に適応し活躍できるITリテラシーの習得- 宇宙・AI・ロボティクス領域を横断した未来思考の獲得- 新産業の創出に向けた知識体系の提供- テクノロジーを活用して課題を解決する創造力の育成株式会社スペースデータについて

株式会社スペースデータは、「宇宙を誰もが活用できる社会へ」という思いのもと、宇宙とデジタル技術の融合によって新たな産業や社会基盤を創造するテクノロジースタートアップです。

地球・宇宙環境を精密に再現するデジタルツイン技術を活用して、宇宙から都市開発、防災、安全保障まで、次の未来を支えるデジタルプラットフォームの構築を目指しています。さらに、宇宙ロボット・宇宙ステーションの運用基盤開発を通じて、宇宙社会の実現に向けて取り組んでいます。

スペースデータの公式サイトでは、「NEWS」にて最新の取り組みや発表をご紹介しています。

詳細は https://spacedata.jp/news をご覧ください。

社名:株式会社スペースデータ

代表:佐藤航陽

所在地:東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

資本金:15億1300万円

事業内容:宇宙開発に関わる投資と研究

HP:https://spacedata.jp

NEWS:https://spacedata.jp/news

X:https://x.com/spacedatainc

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/spacedatajp/

採用情報:https://www.wantedly.com/companies/spacedata/projects

