【春デビューをサポート】株式会社ブレイズは、2輪電動モビリティ対象の「2026新生活応援キャンペーン」を開始！

株式会社ブレイズ

株式会社ブレイズ(愛知県名古屋市、代表取締役：市川 秀幸、以下 ブレイズ)は、2026年3月9日(月)～ 4月30日(木)の期間限定で、ブレイズの２輪電動バイク「スマートEV」・「スマートEV 特定原付モデル」、および電動アシスト自転車「スタイル e-バイク」の購入者を対象とした「2026新生活応援キャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンは、“3月9日＝サンキュー（感謝）の日”に合わせ、新生活の節目にブレイズ製品を選んでいただいたお客様へ感謝を込めて実施するものです。

車両の維持・管理に欠かせない「専用カバー」と「チェーンロック」をセットにした“新生活・安心セット”をプレゼントし、お客様の新生活をサポートいたします。

■ 背景と目的

新生活の「不安」を「安心」へ

4月からの新生活に向けて電動モビリティを導入する際、多くのお客様が以下のような懸念を抱かれています。

・屋外保管時の雨や埃による劣化

・駐輪時の盗難への不安

ブレイズは、車両の提供に留まらず、電動モビリティのある生活を、より安心して始めていただけるよう、購入後の利用環境にも目を向けた取り組みとして、本キャンペーンを企画いたしました。

■ キャンペーン概要

名 称： 2026新生活応援キャンペーン

期 間： 2026年3月9日（月）～2026年4月30日（木）

対象車種：

・スマートEV（一般原付）

・スマートEV 特定小型原付モデル（特定小型原付）

・スタイル e-バイク（電動アシスト自転車）

内 容：期間中に対象車種をご成約いただいた皆様へ、車種に応じた下記アイテム2点をプレゼントいたします。

● 「スマートEV」 / 「スマートEV 特定原付モデル」購入特典

対象車種専用カバー：税込5,280円チェーンロック：税込2,200円 ※前輪のみ使用可能

●「 スタイル e-バイク」購入特典

対象車種専用カバー：税込3,800円チェーンロック：税込2,200円

対象店舗

《ブレイズ公式ECショップ》

・スマートEV：https://cart.blaze-inc.co.jp/shopbrand/ct2/

・スマートEV 特定小型原付モデル：https://cart.blaze-inc.co.jp/shopbrand/ct25/

・スタイル e-バイク：https://cart.blaze-inc.co.jp/shopbrand/ct30/

■ プレゼント発送について

基本的には、車体発送時に同梱してお届けいたします。

想定を上回る反響により在庫が不足した場合は、後日発送となる場合がございます。ご了承ください。

■「ゼロ金利キャンペーン」も同時適用

対象車両を分割払いで購入される場合、現在実施中の分割手数料が0円となる「ゼロ金利キャンペーン」も併用可能です。

キャンペーン詳細はこちらをご覧ください（https://portal.blaze-inc.co.jp/news/7522/）

「新生活・安心セット」のプレゼントと合わせて、初期費用を抑え、より導入しやすい環境をご提供いたします。

＜注意事項＞

・本キャンペーンは予告なく終了または内容が変更となる場合がございます。

・チェーンロックについて：「スマートEV」 / 「スマートEV 特定原付モデル」は、前輪のみ使用可能です。

対象商品紹介

【スマートEV】

公道走行が可能な【小型折りたたみ電動バイク】です。

・100％電気エネルギーで走行。

・大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、坂道もスムーズに移動。

・バッテリーは取り外して持ち運び可能。

・家庭用コンセントから約3.5時間で満充電となり、航続距離は約30km。

・最短5秒で折りたたみができ、室内での保管も可能。

スマートEV 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/smartev/

■PRICE：\217,800 （税込\239,580）

【スマートEV 特定原付モデル】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車」に対応する電動バイクです。

・ヘルメットは努力義務。

・最短5秒で折りたたみ、室内での保管も可能。

・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（前後輪）

・バッテリー脱着式

・家庭用コンセントで充電可能

・またがるタイプの電動バイクのため、安定性が抜群。

スマートEV 特定原付モデル 商品ページ：https://lp.blaze-inc.co.jp/smartev_tokuteikogata

■PRICE：\217,800（税込 \239,580）

【スタイル e-バイク】

極太ファットタイヤと丸みを帯びたフレームが特徴の電動アシスト自転車です。

・ヘルメットは努力義務。

・１回の充電で85km<モード3>走行可能。 (最大126km＜モード1＞)※

・MTBサスペンション搭載で、フロントタイヤが跳ねずに安定走行し、振動や衝撃を吸収。

・バッテリー脱着式。車体から直接充電も可能。

・シマノ製7段変速ギアと３つのアシストモードを搭載。

・夜間の走行も安心な大型のLEDライトを標準装備。

※航続距離は、JISに準拠した測定条件（無風、平滑路、車載質量65kg、環境温度20℃±5℃等）に基づく数値です。モード、路面状況、乗車体重などにより変動します。

スタイル e-バイク 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/style_ebike/

■PRICE：\225,454（税込 \248,000）

株式会社 ブレイズ

弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。

代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)

＜名古屋本社＞

〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地

TEL ：052-414-5527

MAIL：center@blaze-inc.co.jp

【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/

【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/

【事業内容】

＜EVカンパニー＞

立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売

折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売

特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売

電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売

EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売

EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売

軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売