「日本薬学会第146年会（大阪）」に出展

artience株式会社（代表取締役社長 高島 悟、東京都中央区）は、2026年3月26日（木）～29日（日）に関西大学 千里山キャンパス（大阪府吹田市）にて開催される「日本薬学会第146年会（大阪）」に出展します。

日本薬学会は、「くすり」に関係する研究者や技術者が、学術上の情報交換を行い、学術文化の発展を目的とする学術団体です。第146年会は「ファーマシンフォニーが奏でる未来 ～やってみぃひん？薬学イノベーション！～」をテーマとし、薬学に関わる幅広い学術領域の研究者が一堂に会し議論を深めます。

今回出展する「Sciforiem(R) FI シリーズ」は、細胞やリン脂質ナノ粒子を迅速かつ鮮明に染色できる近赤外蛍光試薬です。本学会では「Sciforiem(R) FI 7500」の特徴を活用したスフェロイドとin vivo イメージングデータを中心にご紹介いたします。

■ 日本薬学会第146年会（大阪） 公式ウェブサイト

https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/pharm146

artience株式会社とは

artience株式会社は1896年に創業したファインケミカル素材の開発、提案を行う化学メーカーです（設立時名称：東洋インキ製造株式会社）。色材・機能材、ポリマー・塗加工、パッケージ、印刷・情報の4つのセグメントで事業を展開し、エネルギー、エレクトロニクス、バイオ・ヘルスケア分野などに領域を広げています。

artienceグループは、世界の人々に先端の技術で先駆の価値を届ける会社として、感性に響く価値を創りだし、心豊かな未来の実現に取り組んでいます。artienceグループの詳細についてはウェブサイト（https://www.artiencegroup.com）をご覧ください。