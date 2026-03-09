【9社登壇セミナー】AI時代のナーチャリング術~デジタル接点を売上に変える実践メソッド~
セミナー内容
AI検索の普及により「偶然の流入」が減少する今、
顧客との「直接的な接点」をいかに作り、維持するかが競争優位の鍵になります。
本カンファレンスでは初回接点の獲得からデータの統合管理まで、
各領域のプロフェッショナル9社が実践的なメソッドを体系的に解説します。
・STEP 01：初回接点の最大化
AI検索時代のWebサイト最適化や、離脱を防ぐCVR改善施策により、
見込み客との最初の接点を確実に創出します。
・STEP 02：継続的な関係育成（ナーチャリング）
メールマーケティングの運用最適化や、ウェビナー活用を通じ、
顧客との信頼関係を中長期的に深めます。
・STEP 03：エンゲージメントの深化
マーケティングオートメーションによる顧客理解の最大化と、
動画マーケティングを組み合わせ、共感を生む高エンゲージメントな体験を提供します。
・STEP 04：戦略的な統合管理
AI時代の最新マーケティング変革や、バラバラな施策を一つの戦略へと統合する手法を学び、
成果を最大化させるデータ活用を実現します。
開催概要
日時：2026年3月17日（火）10:00 - 14:55
開催方法：オンライン（Zoom）
参加費用：無料
登壇者
株式会社アローリンク
デジタルイノベーション事業部
常務執行役員
杉井 亮太
2020年に基礎自治体・省庁向けのDX支援の新規事業の立ち上げにて、ワクチン予約システムの運用、GoTo事業など、地方創生案件も担当。
現在はDX推進、情シス、IS、FS、CSチームも管掌。
AI 活用研修、LINE×AI、LINE×CRMなど様々な活用方法を推進中。
会社概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70726/table/353_1_2ad016a6ec5db7b56602aee0223897ef.jpg?v=202603091051 ]
【提供サービス】
当社は、以下のサービスを提供しております。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/70726/table/353_2_454ce2389a0f4f17ed7e80af1134645b.jpg?v=202603091051 ]