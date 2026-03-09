【9社登壇セミナー】AI時代のナーチャリング術~デジタル接点を売上に変える実践メソッド~

株式会社アローリンク詳細を見る :https://adai.co.jp/lp/20260317_conference/?utm_campaign=al

セミナー内容

AI検索の普及により「偶然の流入」が減少する今、

顧客との「直接的な接点」をいかに作り、維持するかが競争優位の鍵になります。

本カンファレンスでは初回接点の獲得からデータの統合管理まで、

各領域のプロフェッショナル9社が実践的なメソッドを体系的に解説します。

・STEP 01：初回接点の最大化

AI検索時代のWebサイト最適化や、離脱を防ぐCVR改善施策により、

見込み客との最初の接点を確実に創出します。

・STEP 02：継続的な関係育成（ナーチャリング）

メールマーケティングの運用最適化や、ウェビナー活用を通じ、

顧客との信頼関係を中長期的に深めます。

・STEP 03：エンゲージメントの深化

マーケティングオートメーションによる顧客理解の最大化と、

動画マーケティングを組み合わせ、共感を生む高エンゲージメントな体験を提供します。

・STEP 04：戦略的な統合管理

AI時代の最新マーケティング変革や、バラバラな施策を一つの戦略へと統合する手法を学び、

成果を最大化させるデータ活用を実現します。

開催概要

日時：2026年3月17日（火）10:00 - 14:55

開催方法：オンライン（Zoom）

参加費用：無料

マーケティングの未来を一緒に考え、成功への道筋を見つけましょう。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

登壇者

株式会社アローリンク

デジタルイノベーション事業部

常務執行役員

杉井 亮太



2020年に基礎自治体・省庁向けのDX支援の新規事業の立ち上げにて、ワクチン予約システムの運用、GoTo事業など、地方創生案件も担当。



現在はDX推進、情シス、IS、FS、CSチームも管掌。

AI 活用研修、LINE×AI、LINE×CRMなど様々な活用方法を推進中。

会社概要

【提供サービス】

当社は、以下のサービスを提供しております。

