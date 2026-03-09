新生活で約8割が「自分磨き」に意欲　～男性1000人調査で明らかになった“第一印象と自己肯定感”の関係～

パナソニック株式会社 コミュニケーションデザインセンター

進学・就職・異動などで新生活を目前に控える3月は、「第一印象」や「身だしなみ」への意識が高まる時期。学校やビジネスシーンなど初対面で相手に与える印象が気になる人も多いのではないでしょうか。パナソニック株式会社は、10代～40代の男性1,000名を対象に「新生活に向けた自分磨き・自己投資に関する意識調査」を実施しました。

調査の結果、進学・就職・異動など、新生活を前にした男性の約8割が「自分磨き」に投資意欲を持っていることが明らかになりました。注目すべきは、その目的が単なる「第一印象の向上」に留まらず、「自分に自信を持つため＝自己肯定感の向上」にも及んでいる点です。新生活という大きな環境変化が、男性の意識と行動をどう変えているのか、その実態をひも解きます。

■新生活や環境の変化をきっかけに「自分磨き（自己投資）したい」と考える人は全体で62.3％にのぼる。特に新生活を控えている人においては約8割(79.8％)を占め、環境の変化がない人(44.8％)を35ポイント上回る結果に。環境の変化が自己投資の強力な引き金となっていることが浮き彫りとなった。

■自分磨きとして投資したい分野は「ビジネススキル・教養」が最多(50.4％)。次いで「美容・身だしなみ(45.1％)」となり、「ファッション(38.0％)」を上回る結果に。美容・身だしなみを選択した人では、特に「オーラルケア(53.4％)」、「清潔感のある肌ケア(47.0%)」、「ヒゲ・フェイスラインのケア(44.8％)」を見直したいとする声が多く、第一印象を左右する“対面で目に留まりやすい部分”への投資意向が高い結果となった。

■自分磨きへの投資理由として、「仕事の質を上げたい」や「新しい環境での信頼を得たい」など、仕事面での評価を意識する声が多く見られた。一方で、「美容・身だしなみ」を投資分野に選んだ人の理由は、「第一印象を良くしたいから(68.3％)」が約7割にのぼるほか、「自分に自信を持ちたいから (50.9％)」という回答も5割を超える結果に。身だしなみケアは、見た目の印象向上にとどまらず、前向きな気持ちやモチベーションに影響している。

■自分磨きにおいて重視する点として「お金をかけずにできる(40.3％)」「成長を実感できる(34.8％)」「継続できる(33.7％)」が上位に。自己研鑽においても、着実な変化と「タイパ」を両立させた、無理のない習慣化がキーワードに。

■他人からの評価だけでなく、自分自身の評価（自己評価）を上げるために自分磨きが重要だと考える人は78.0％にのぼる。外見を整えることは「自分で自分の機嫌を取る」といったメンタル面へのポジティブな影響に繋がる様子がうかがえる。

■新生活を機に購入検討している理美容家電は「電気シェーバー(32.2％)」が最多。次いで「鼻毛用カッター(24.6％)」「電動歯ブラシ(17.8％)」など、清潔感を作る「顔周り家電」が上位を独占。

［調査概要］

・調査主体：パナソニック株式会社

・エリア：一都三県

・調査対象者：18歳～49歳の男性1,000名

（2026年3～4月に新生活や環境の変化が「ある」人 500名／「ない」人 500名）

・調査期間：2026年1月29日～2026年1月30日

・調査方法：インターネット調査

※本調査における「新生活」とは、進学・就職・転職・異動・引っ越しなどにより、生活環境や人間関係が新しくなることを指します。

※調査結果を引用いただく際は「パナソニック調べ」を引用元として記載ください。

■新生活や環境の変化をきっかけに「自分磨き（自己投資）したい」と考える人は全体で62.3％にのぼる。特に新生活を控えている人においては、約8割(79.8％)を占め、環境の変化がない人(44.8％)を35ポイント上回る結果に。環境の変化が自己投資の強力な引き金となっていることが浮き彫りとなった。

まず、新生活や環境の変化をきっかけに「自分磨き（自己投資）」をしたいかを聞いたところ、「とてもそう思う」「ややそう思う」を合わせると、全体で62.3％にのぼりました。新生活を送る予定がある人とない人で比較すると、予定がある人は「とてもそう思う」「ややそう思う」を合わせると79.8％と約8割を占め、予定がない人(44.8％)を35ポイント上回る結果となりました。新しい環境への移行が自分をアップデートさせる強力な引き金となっている実態が浮き彫りとなりました。

■自分磨きとして投資したい分野は「ビジネススキル・教養」が最多(50.4％)。次いで「美容・身だしなみ(45.1％)」となり、「ファッション(38.0％)」を上回る結果に。美容・身だしなみを選択した人では、特に「オーラルケア(53.4％)」、「清潔感のある肌ケア(47.0%)」、「ヒゲ・フェイスラインのケア(44.8％)」を見直したいとする声が多く、第一印象を左右する“対面で目に留まりやすい部分”への投資意向が高い結果となった。

自分磨きとして、新生活や環境の変化を機に投資したい（力を入れたい）分野を聞いたところ、全体では「ビジネススキル・教養（資格取得・語学・マナー・話し方など）(50.4％)」が最多となりました。次いで「美容・身だしなみ（スキンケア・ひげの手入れ・体毛ケア・歯並びや歯磨きなどの口腔ケアなど）(45.1％)」となり、いずれも「ボディメイク（筋トレ・ダイエット・姿勢改善など）(44.1%)」や「ファッション（スーツ・私服・小物など）(38.0％)」を上回る結果となりました。

新生活をむかえる予定がある人は「ビジネススキル・教養(52.9％)」や「美容・身だしなみ(48.9％)」が上位を占めています。環境の変化というきっかけにより、男性の自分磨きの対象が、自分自身のモチベーションを維持するための「自己メンテナンス」と、新しい出会いに向けた第一印象を向上させるための「対外的な印象管理」という二つの側面があることがわかりました。

さらに、「美容・身だしなみ」を選択した人に具体的に見直したいセルフケアについて聞いたところ、「オーラルケア（歯の黄ばみ・歯並び・口臭など）(53.4％)」が最多、次いで「清潔感のある肌ケア（ニキビ・テカリ・毛穴・乾燥など）(47.0％)」、「ヒゲ・フェイスラインのケア（シェービング・脱毛・青ヒゲ対策など）(44.8％)」が挙げられました。新生活を前に、“対面時に最も目に留まりやすい顔周り”の印象を整えたいという意識がうかがえます。

■自分磨きへの投資理由として、「仕事の質を上げたい」や「新しい環境で信頼を得たい」など、仕事面での評価を意識する声が多く見られた。一方で、「美容・身だしなみ」を投資分野に選んだ人の理由は、「第一印象を良くしたいから(68.3％)」が約7割にのぼるほか、「自分に自信を持ちたいから (50.9％)」という回答も5割を超える結果に。身だしなみケアは、見た目の印象向上にとどまらず、前向きな気持ちやモチベーションに影響している。

新生活や環境の変化を機に自分磨きへ投資したい（力を入れたい）分野について、その理由を聞いたところ、自由回答では「仕事の質を上げたい」「新しい環境で信頼を得たい」など、ビジネスシーンでの評価を意識する声が多く挙がりました。

一方で、「美容・身だしなみ」を選んだ人の投資理由については、約7割が「第一印象を良くしたいから(68.3％)」と回答したほか、半数以上が「自分に自信を持ちたいから（自己肯定感を高めたい）(50.9％)」と回答しています。他人に与える印象を気にするだけでなく、「自分の機嫌を自分で取り、コンディションを整える」という内面的な充足に投資したいと考える人が多いと推察されます。身だしなみケアは、単なる外見の向上にとどまらず、自らのパフォーマンスを最大化させるための「前向きなマインド形成」という、現代的なセルフマネジメントになっている実態が浮かび上がりました。

【自分磨きへ投資する理由（自由回答）一部抜粋】

・仕事の質を上げたいから。

・新たなフィールドに移るため、自分磨きをさらに行うことで信頼を勝ち取りたいから。

・内面を磨きビジネススキルをあげることも大事だが、第一印象で清潔感や見た目が大事だと思うから。

・人前で話す機会が増えるため。見た目は相手の印象に大きく影響するから。

・新たなフィールドに行くので、自信をもって仕事や私生活に臨みたい。

・見た目に自信がないのとメンタルを安定させたいから。

・身だしなみを整えて、内面も整えたいから。

・今まで何も自己投資をしてこなかったので外観から始めてみたいと思ったから。

■自分磨きにおいて重視する点として「お金をかけずにできる(40.3％)」「成長を実感できる(34.8％)」「継続できる(33.7％)」が上位に。自己研鑽においても、着実な変化と「タイパ」を両立させた、無理のない習慣化がキーワードに。

自分磨きをする際、重要視することは何かを聞いたところ、「お金をかけずにできる(40.3％)」が最多となり、次いで「成長を実感できる(34.8％)」、「継続できる(33.7％)」が続きました。また、「簡単にできる(32.2%)」「時間をかけずにできる(30.6%)」も僅差で続いており、出費を抑えるというコスト面は前提にありつつ、同じくらい「タイパ」を意識した効率の良さや、無理のない習慣化によって得られる手応え、納得感のある投資を重視する意識が浮き彫りとなりました。

■他人からの評価だけでなく、自分自身の評価（自己評価）を上げるために自分磨きが重要だと考える人は78.0％にのぼる。外見を整えることが「自分で自分の機嫌を取る」といったメンタル面へのポジティブな影響に繋がる様子がうかがえる。

“他者からの評価“だけでなく、“自分に対するご自身の評価“を上げるためにも、「自分磨き（自己投資）」は重要だと思うかを聞いたところ、「とても重要だと思う」「やや重要だと思う」を合わせると全体では78.0％にのぼりました。新生活を送る予定がある人とない人で比較すると、予定がある人は86.6％の人が「重要だと思う」と回答したのに対し、予定がない人では69.4％となり、約17ポイントの差がありました。新しい環境という節目は、周囲からの評価のみならず、自分自身を肯定するための前向きな投資を促す大きな要素となっているようです。

■新生活を機に購入検討している理美容家電は「電気シェーバー(32.2％)」が最多。次いで「鼻毛用カッター(24.6％)」「電動歯ブラシ(17.8％)」など、清潔感を作る「顔周り家電」が上位を独占。

新生活や環境の変化を機に購入を検討している理美容家電があるかを聞いたところ、「電気シェーバー(32.2％)」が最多となりました。「特にない」が31.4％と続くものの、「鼻毛用カッター(24.6％)」、「電動歯ブラシ(17.8％)」が上位に挙がり、清潔感を演出できる「顔周り家電」が高い関心を集めています。

【総括】

今回の調査結果から、新生活に向けた自分磨きは、相手に与える印象を良くするためのものだけではなく「内面的な充足感」を得るためにも必要だと考える人が多い傾向がわかりました。第一印象を整えることは、周囲からの信頼を得るだけではなく、自分自身の機嫌を取り、コンディションを整えるための重要な手段（＝自己肯定感のアップデート）となっています。また、仕事や私生活に忙しい毎日だからこそ、無理なく継続できる「時間対効果（タイパ）」も欠かせない要素です。

【男性美容研究家・エッセイスト 藤村 岳さん コメント】

よい第一印象は、信頼の第一歩。期待と不安が入り混じる新生活が始まるこの時期だからこそ、自分を整える絶好のチャンスです。

端正な肌や口臭のない口元が醸す清潔感は、印象を大きく左右します。時間をかけてケアしたいものの、多忙な現代人には“タイムパフォーマンス”も重要。予約や移動を要するサロン等に対し、思い立った時にすぐ使え、日常に組み込みやすい美容家電は毎日に寄り添う心強いパートナーと言えるでしょう。自分の好きなタイミングで上質なケアをルーティン化できる、この効率のよさが心にゆとりを生みます。

実はケアという行為は個人的な充足だけでなく、スメルハラスメント等のリスクを避け、周囲へ安心感や信頼感をもたらす“公的な配慮”や“カンバセーションツール”という側面があることをご存じでしょうか？実際、私の同世代の男性からも「ケアを始めたら、若い人たちとの会話が弾むようになった」という声を耳にします。身だしなみを整えることが自信に繋がり、それが周囲との心地よいコミュニケーションのきっかけにもなるのです。

ただし、大切にしてほしいのは「ケアをしていると、つい、していない他人に目がいきがち。そんな時、決して見下すようになってはいけない」ということです。自他共に不当なルッキズムには囚われず、自分を慈しみ、整えることがめぐりめぐって他者への敬意となり、余裕ある振る舞いを生む――。そんなパーソナルとパブリックのバランスを意識しながら、新しい季節を軽やかに踏み出してみるのはいかがでしょうか。

藤村 岳（ふじむら がく） 男性美容研究家・エッセイスト

1973年、東京生まれ。大学卒業後、植物関連の雑誌・書籍の編集を行い、ハーブやアロマテラピーの知識を得る。その後、『オレンジページ』に転職し、料理、健康などの生活情報誌に携わる。そんな中、男性が読む美容記事を毎日、美容ライターというヒゲを剃らない女性が書くことに違和感を覚え、独立。シェービングを中心に据えた独自の男性美容理論を打ち立て、男性美容のパイオニアとして活動中。総合情報サイト『All About』にて「メンズコスメ」のガイドも務めている。数々のテレビ番組やラジオなどの出演のほか、講演・イベントなども行う。また、コンサルタントとしてコスメの開発にも携わり、自身が監修した『RISINGWAVE VILLA』をプロデュース。その他、男性用コスメのマーケティングやコンサルティングを行う。国内外のスパを訪れ、男性が楽しめるスパ・エステについても造詣が深い。

ここからは、忙しい日常の中でも短時間で高いクオリティを実現し、自分自身の気分を上げるパナソニックのラインアップをご紹介します。

＝＝＝＝

■自身の外見と内面のコンディションを整える、パナソニックの身だしなみケア・オーラルケア家電のご紹介

●なでるように剃る。自分を整える時間を、もっと心地よく ラムダッシュ パームイン「ES-PV70」「ES-PV6A」

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=HxSPT9EfcwM ]

手のひらに収まるコンパクトなボディに、ラムダッシュの5枚刃テクノロジーを凝縮。なでるように剃るという新感覚のシェービング体験が、朝のルーティンを「自分を前向きに整える時間」へと変え、 新生活のモチベーションを支えます。

70th ANNIVERSARY EDITION ES-PV70

商品の詳細はこちらから：

https://panasonic.jp/shaver/products/ES-PV70.html

ES-PV6A

商品の詳細はこちらから：

https://panasonic.jp/shaver/products/ES-PV6A.html

●清潔感で対面時の自信とムードを確かなものにする ラムダッシュPRO 6枚刃「ES-L690U」

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=hqWefTu-ytQ ]

肌へのやさしさと深剃りの両立を追求した6枚刃システム。忙しい朝でも瞬時に清潔感のある「理想の自分」へと整えます。こだわりの道具を使う満足感が、その日の気分やモチベーションアップをサポートします。

商品の詳細はこちらから：

https://panasonic.jp/shaver/products/ES-L690U.html

●見える部分はもちろん、見えない部分まで整えることで、自分自身のコンディションを底上げする ボディトリマー「ER-GK83」

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=a06FUj2vgEs ]

肌にやさしく、全身のムダ毛をしっかり、かつ自然に整える。見えない部分までケアが行き届いているという感覚は、確かな自己肯定感に繋がります。

商品の詳細はこちらから：

https://panasonic.jp/mens/products/ER-GK83.html

●「隙のない清潔感」で、第一印象に自信を エチケットカッター「ER-GN71」

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=tjmTViWvXkw ]

第一印象の落とし穴になりやすい鼻毛や眉毛のケアを、スマートに完結させる1台です。パワフルなモーターと吸引機能で、大事な場面の前にわずか数分で細部まで整えることができ、堂々とした振る舞いをサポートします。

商品の詳細はこちらから：https://panasonic.jp/mens/products/ER-GN71.html

●忙しい日々の質を高め、将来の健康へつなげる

W音波振動ハブラシ ドルツプレミアム「EW-DT88」

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=9tva0nGkjnM ]

進化したW音波振動(※1)と、新開発の歯間フィットブラシの組み合わせで、歯間の歯垢除去力200%を実現(※2)（当社比）。落としにくい歯間の歯垢まで、やさしい力でしっかりかき出します。

また、透明ブラシの柄がやさしく光るブラッシングナビで、正しい磨きかたをサポートします。

※1 音波領域内での、ヨコ約31,000、タタキ約20,000ブラシストローク/分の振動。

※2 当社基準による歯間部人工プラーク除去率比較。EW-DT88 W-CLEANモードレベル３と、極細毛ブラシコンパクト×Ｗ音波振動（W-CLEANモード時）EW-DT63との比較。実際の口内での効果は異なる場合があります。

商品の詳細はこちらから：https://panasonic.jp/teeth/products/EW-DT88.html

●歯ブラシでは届かない「爽快感」を手に入れ、日々の機嫌をセルフアップデートする

ジェットウォッシャー「ジェットウォッシャー ドルツ」

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=M5ejDf7IzWM ]

・EW-NJ80

ナノサイズの気泡を含んだ無数の水滴が、歯間や歯周ポケットに入り込んで洗浄。

水流の強さや勢いではなく、水滴と気泡が弾ける力で洗い落とします。強い刺激が苦手で、やさしくケアしたい方に。

商品の詳細はこちらから：https://panasonic.jp/teeth/products/EW-NJ80.html

・EW-DJ55

歯ブラシでは取り切れない歯間や歯周ポケットの汚れまで、超音波水流(※3)でスッキリ洗浄します。パワフルで爽快な使用感で、歯ぐきの健康維持に。

※3 超音波水流ノズル使用時のみ。

商品の詳細はこちらから：https://panasonic.jp/teeth/products/EW-DJ55.html