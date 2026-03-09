SHIRORUが渋谷ロフトにて3月10日からポップアップストアを期間限定で開催！大人気「クリスタルホイップ」に加え、発売後大好評のベースメイクシリーズも発売

SHIRORU株式会社

SHIRORU株式会社（本社：東京都中央区）は、2026年3月10日（火）～2026年3月23日（月）の期間限定で、渋谷ロフトにて、ポップアップイベントを開催いたします。

今回のポップアップイベントでは3年連続 洗顔料国内売上No.1*¹のクリスタルホイップをはじめとする、SHIRORUのその他人気商品も多数ご用意。洗練された世界観をお楽しみいただけるイベントとなっております。

Point1発売後すぐ、好評いただいているベースメイクシリーズも展開！

2月22日に満を持して発売された新作ベースメイクシリーズも発売。

「素肌よりも美しい素肌感*²」をコンセプトに、スキンケアとベースメイクの間のような存在を目指したセラムイン処方です。

発売後すぐに人気で一部欠品していたコンシーラーも登場！

【ベースメイクシリーズ ラインナップ】

Point2 来場特典としてブライトニング イン デイ（化粧下地）のサンプルをプレゼント

ブライトニング イン デイ〈メイクアップベース〉［医薬部外品］SPF30・PA+++・全1色・30g 3,630円ブライトベールクッション〈ファンデーション〉全2色・13g セット価格：3,960円／パフ（1個）： 770円ブライトコンシーラーパレット〈コンシーラー〉全1種・3,300円ルースパウダー〈ルースパウダー〉全2色・8g 3,630円

今回のポップアップストアに来場していただいた方には、もれなくブライトニング イン デイ（化粧下地）のサンプルをプレゼント。

素肌に光を宿す*²薬用美白下地を、ぜひお試しください。

Point3 購入金額に応じて特典も！

ポップアップ会場で3000円以上（税込）ご購入でSHIRORUオリジナルショッパーをプレゼント！

さらに5000円以上（税込）お買い上げの方にはハズレなしでSHIRORU製品のお試しサイズなどが当たるカプセルトイを1回ご体験いただけます。（購入特典のお渡しは11時～20時となります。）

ブランドのヒーロー商品「クリスタルホイップ」をはじめ、人気アイテムのお試しサイズをご用意いたしました*³。

【カプセルトイ 景品ラインナップ】

・クリスタルホイップ（洗顔料・ミニサイズ）

・クリスタルエッセンスウォーター（化粧水・ミニサイズ）

・クリスタルモイスチャークリーム（クリーム・ミニサイズ）

・ぷるるんフェイスマスク（1枚）

・ブーストリペアセラム（パウチ）

*¹TPCマーケティングリサーチ（株）調べ 2025年5月調査（2022/5～2025/4）

*²メイク効果による

*³数量限定・なくなり次第終了

イベント開催概要

・開催期間 2026年3月10日（火）～3月23日（月）

・営業時間 平日・土日祝 11:00～21:00

※営業時間は状況に応じて順次変更する場合がございます。

・開催場所 渋谷ロフト 2階 美容・健康雑貨売場 特設スペース

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町２１－１

https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=189