【噛んで1秒、もう虜！】王道おつまみ『あらびきカルパス』新登場2026年3月16日（月）より全国で順次発売

株式会社ヤガイ

カルパスやジャーキーの製造・販売を展開している株式会社 ヤガイ（本社：山形県山形市、代表取締役社長 谷貝 佑一）は、「あらびきカルパス48g」を2026年3月16日（月）より新発売いたします。

あらびきカルパスの特徴

- あらびき肉を使用したことによりゴロッとした肉感を演出- 肉のうま味を引き出す、こだわりの７種スパイスを使用- 包装形態は、おいしさ長持ちフレッシュパック（真空個包装）を採用

開発背景／商品説明

カルパスのおいしさの決め手は、「肉の旨味」と「スパイス」です。

そこでこの度、カルパスの「肉の旨味」がより味わえるように追求した王道おつまみ「あらびきカルパス」を開発しました。

本商品は、あらびき肉を使用したことにより、『ゴロッとした肉感』を味わうことができます。また、つなぎを使用していないため、ほぐれやすく噛んだ瞬間にじゅわっとジューシーな肉の旨味が広がります。

さらに、こだわった7種類のスパイス「ガーリック・ジンジャー・唐辛子・ブラックペッパー・ホワイトペッパー・メース・ローレル」を使用したことで肉の旨味を一層引き立てました。

また、注目していただきたいのが、パッケージ左上部のアイコンにある通り、包装形態にフレッシュパック（真空個包装）を採用している点です。一度袋を開けても、1本ずつ真空で個包装しているため、常温保管で6ヶ月間おいしさを保つことができます。ヤガイは、フレッシュパック（真空個包装）形態で、お客様の「食べたいときに食べたいだけ」を実現します。

商品概要

あらびきカルパス48g

販売店舗：各小売店

販売開始：2026年3月16日（月）

販売価格：オープン価格

※店舗によって価格の変動が起こる場合がございます。

※店舗によって発売日が多少遅れる場合がございます。

株式会社ヤガイについて

株式会社ヤガイは 1974年8月 山形県にて創業開始いたしました。

創業より畜産珍味を取り扱い、現在では食肉加工食品製造業・食品卸売業・外食事業（牛たん焼専門店 杜の都 太助）を行っております。また「おやつカルパス」は駄菓子としておつまみだけでなくおやつとして幅広い世代のお客様からご好評いただいております。おかげさまで2022年9月に20周年を迎えることも出来ました。

株式会社ヤガイはこれからも「おいしさはゆたかさ」をスローガンとし、より実りある企業活動に邁進してまいります。

■会社名

株式会社ヤガイ

■代表者

代表取締役社長 谷貝 佑一

■所在地

〒990-9582 山形県山形市富神台8番地

■設立

1974年8月

■事業内容

加工食品製造業、食品卸売業、外食事業

公式ホームページ：https://www.yagai.net/

ファンサイト（おやつカルパスクール）：https://calpasfan.yagai.net/view/post/0/2208986

楽天：https://www.rakuten.co.jp/yagai/

公式X：https://x.com/oyatsupanda