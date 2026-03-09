「カオナビ」のスキル管理機能、AIが既存シートを自動で読み取り初期設定を簡単に

株式会社カオナビ

株式会社カオナビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：佐藤 寛之、以下当社）が提供するタレントマネジメントシステム「カオナビ」は、スキル管理を行う「アビリティマネージャー」において、既存シートをAIが読み取りスキル定義を自動生成する「AIスキル項目取込」機能を、2026年3月9日(月)より提供開始します。

これにより、各社が表計算ソフトなどで運用していた独自のシートを、システムへ最適化する初期設定時の負荷を軽減し、スキル分析と戦略的な人材活用の基盤をスピーディに構築します。

■ スキル管理を進める上でのボトルネックをAIが解消

人的資本経営の実践や、個人のスキル・能力に基づいて意思決定をする、スキルベースの組織運営が注目される中、戦略的な人材活用を加速させる「スキル管理」の重要性が増しています。

「カオナビ」のスキル管理機能では、厚生労働省やIPA（情報処理推進機構）が策定した標準的な体系テンプレートを搭載し、スキルの定義付けや可視化を支援しています。利用企業が拡大する一方で、導入支援の現場を通じて、独自の管理表を運用している企業、特にスキル項目が多岐に渡る製造業などにおいて、既存データをシステムに最適化するプロセスが障壁になりやすいことが見えてきました。

こうした背景を受け、運用開始までの負担を軽減する本機能の開発に至りました。AIが複雑なシート内容を読み取り、自動で分類・変換を行うことで、本来の目的であるデータ分析や戦略的な人材活用を早期に進められる環境を整えます。

■ 「AIスキル項目取込」機能の詳細

スキル管理機能「アビリティマネージャー」において、表計算ソフトなどを用いて各社が運用している独自のスキルシートから、スキル定義を自動生成する機能です。複雑な階層で構成されていてもAIが高い精度で読み取り、適切な形で瞬時に反映します。AIが生成したスキル定義は、最終的に人の目で確認・修正した上で公開されるため、スピーディに土台を構築しつつ、固有の評価・育成基準を反映した精度の高いスキル管理を両立します。

まずは、運用を開始する際の課題となっているスキル定義のプロセスを強力にサポートします。今後は、データ分析やフィードバックを通じて高度な意思決定を支えるAI機能についても積極的に開発を推進していきます。

■ スキル管理機能「アビリティマネージャー」

「カオナビ」のスキル管理機能で、職種や職務レベルに応じたスキル項目の設定から、スキルの収集、見える化を実現します。厚生労働省やIPAなどのスキル標準に合わせたテンプレートで、簡単にスキル管理を始めることができます。また、全社員の資格有無やスキルの習熟度評価を収集できるため、経営者や人事担当者は、組織や社員一人ひとりにおける強みや弱みを把握するとともに、最適な人材配置や自律的なキャリア形成の支援が可能になります。

＜アビリティマネージャー 詳細サイト ：https://www.kaonavi.jp/func/abilitymanager(https://www.kaonavi.jp/func/abilitymanager) ＞

■ タレントマネジメントシステム「カオナビ」について

「カオナビ」は、個の力を最大化し組織を強くするタレントマネジメントシステムです。蓄積された従業員一人ひとりの経験、評価、スキル、希望などのデータをAIと掛け合わせ、人材育成・配置などの戦略人事を加速させます。さらに、労務・勤怠管理の機能も備え、戦略的な意思決定から日々の業務効率化まで一貫して支援します。

＜カオナビ ：https://www.kaonavi.jp/(https://www.kaonavi.jp/) ＞

＜カオナビのAI機能 ： https://www.kaonavi.jp/scene/ai/(https://www.kaonavi.jp/scene/ai/) ＞

■ 株式会社カオナビについて

当社は、タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスを掲げています。その実現に向けて策定したビジョン「Talent intelligence(TM)」のもと、データとAIの力で人的資本（Talent）に知性（intelligence）をもたらし、タレントマネジメントを次のステージへと進化させます。そして、「個」の力を最大限に引き出すプラットフォーマーとして、組織、そして社会を革新し続けます。

＜会社HP ：https://corp.kaonavi.jp/(https://corp.kaonavi.jp/) ＞

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F

設立 ： 2008年5月27日

代表者 ： 代表取締役社長CEO 佐藤 寛之

事業内容 ：タレントマネジメントシステム「カオナビ」、予実管理システム「ヨジツティクス」の開発・販売・サポート