SEO記事制作の外注依存から脱却｜「TACT SEO」導入3ヶ月でセッション数1.7倍、完全内製化を実現

企業のオウンドメディア運営において、AI活用によるコンテンツ制作の効率化が急速に進んでいます。一方で、AIを活用してもSEOの知見がなければ検索上位を獲得することは難しく、「ツール導入だけでは成果が出ない」という声も多く聞かれます。

そうした中、ツールの分析力とAIライティング機能を組み合わせ、短期間で成果を出した事例として注目されているのが、株式会社YC GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：小園 洋平、以下 YC GROUP）が導入したSEO分析ツール「TACT SEO」の事例です。

この度、「TACT SEO」の開発・提供を行う株式会社ウィルゲート（本社：東京都港区、代表取締役：小島 梨揮）は、同社における「TACT SEO」の導入事例を公開いたしました。

【事例記事はこちら】https://www.willgate.co.jp/promonista/casestudy/ycgroup/

YC GROUPが運営する女性向けライフスタイルメディア「ハナサチ」では、サイト開設後、SEO記事の作成や運用に関するノウハウが不足しており、集客効果を最大化するための体制構築が急務となっていました。そこで、2025年夏より「TACT SEO」を導入し、ツールによる分析とサポートを通じたSEO施策を開始。その結果、施策開始から3ヶ月間でセッション数が約1.7倍に増加し、新規作成した記事の約6割が検索順位トップ10以内にランクインするなど、短期間で顕著な成果を達成されました。

■導入の背景：SEOの知見不足と運用体制の構築が課題

YC GROUPは、プロモーション・マーケティング支援を展開する企業として、2024年4月に女性向けライフスタイルメディア「ハナサチ」を立ち上げました。当初は外部のコンテンツ制作会社を通じて、プロのライターに記事作成を依頼されていました。しかし、社内にSEOの専門的な知見がなく、記事内容の正誤性についての判断はできるものの、どのような修正を行えばSEO記事として集客効果を高められるのかが不明確な状態でした。

メディアの成長には安定的な記事量産と運用フローの整備が不可欠であると考え、2025年夏に「TACT SEO」の導入を決定。ツールの使いやすさと、サポートミーティングを通じた運用体制構築の支援が決め手となりました。

■実施した施策：外注コスト削減と流入増を両立する、AIライティング機能の活用

導入後は、社内のコンテンツ制作担当者を中心に「TACT SEO」を駆使した記事作成体制を構築されました。

1. AIライティング機能を活用し、検索上位を独占する記事を量産

ツールのAIライティング機能を活用し、月に15～20本の新規記事をコンスタントに公開。AIが検索ニーズに基づく構成を自動生成することで、SEOの専門知識がない担当者でも検索意図を的確に捉えた記事を作成可能に。これにより、公開記事の上位表示率が飛躍的に向上しました。

2. 属人性を排除した記事品質管理フローの整備

記事管理シートを用いて運用フローを可視化することで、スタッフ個人のスキルに依存せず、検索エンジンに評価される記事を作成できる体制を構築。これにより、記事作成工数の大幅削減と公開頻度の安定化を実現されました。

3. トレンドと検索ニーズを捉えたキーワード選定

F1層（20～34歳の女性）の関心が高い最新のトレンドや、季節的な需要を逆算したキーワードを選定した上で、「TACT SEO」で記事を構成。競合サイトの分析に基づき、ニッチなキーワードまで網羅的に対策を施すことで、サイト全体の流入底上げに成功されました。

■導入成果：セッション数1.7倍、主要キーワードでの上位独占を達成

「TACT SEO」の導入から短期間で、定量・定性の両面において以下の成果を達成されました。

■今後の展望：流入数を現在の6倍へ、メディア価値の最大化を推進

定量成果- セッション数の増大：施策開始から3ヶ月間でセッション数が約1.7倍に増加。- 検索順位の上位獲得：新規作成した記事の約6割が検索順位トップ10以内にランクイン。- 主要キーワードでの成果：「美容師が認める 市販シャンプー」「洗剤と柔軟剤 組み合わせ」といった、競合の多い主要キーワードにおいて検索順位トップ5入りを達成。定性成果- 完全内製化の実現：外部の制作会社に依存せず、自社リソースだけで高品質なSEO記事を継続的に発信できる体制を確立。- 業務効率の劇的な向上：SEO対策にかかる調査・分析工数が削減されたことで、より戦略的な企画立案やクライアント支援に注力できる環境へシフト。- チーム全体の専門性向上：ウィルゲートによる伴走支援を通じ、チームメンバーがSEOの原理原則を理解し、データに基づいた施策判断が可能に。

YC GROUPでは、今後「ハナサチ」の流入数を現在の6倍以上に拡大させることを目標としています。「TACT SEO」を活用した新規記事の量産を継続するとともに、既存記事のリライトを強化し、集客力のさらなる最大化を図る方針です。

将来的には、メディアとしての掲載枠販売を拡大させるだけでなく、同社が展開する他事業とのシナジーを生み出し、企業のブランド価値向上を支援する総合的なライフスタイルプラットフォームとしての発展を目指されています。

■SEO課題を自動抽出する上位表示支援SEOツール「TACT SEO」について

「TACT SEO」はウィルゲートが3,900社以上のSEOコンサルティングの知見を元に開発した、狙ったキーワードで上位表示するためのSEOツールです。延べ7,000社（2025年11月時点）のSEO対策に取り組む企業様にご利用いただいています。

「簡単SEO記事作成」機能では、検索上位のページ情報を参考にSEOで上位化するために必要な要素を自動で抽出し、記事の見出しから本文までをAIが全て自動で作成します。

直近では会員登録不要で約10秒でAIリライトを体験できる機能もリリースしており、以下より3記事分無料でお試しできます。

