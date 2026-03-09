【播磨発】タコスグランプリ2025 関西唯一出場のタコス専門店『TACOS HOLIC?』が3月20日、ニッケパークタウンに2号店をオープン
ジーピーエム株式会社（兵庫県姫路市千代田町731番地の1、代表取締役社長：有川勝紀）が展開するタコス専門ブランド『TACOS HOLIC?（タコスホリック）』は、2026年3月20日（金・祝）、兵庫県加古川市の大型商業施設「ニッケパークタウン」本館2Fフードコート内に2号店をグランドオープンいたします。
なお、3月17日（火）～19日（木）に実施するプレオープン期間におきまして、メディア関係者様向けの内覧および試食取材会を同時開催いたします。実際の店舗の様子やフードコートでの存在感を、ぜひ現地でご体感ください。
『TACOS HOLIC?（タコスホリック）』2号店が、3月20日グランドオープン！
タコス専門店『TACOS HOLIC?』とは？
『TACOS HOLIC?』は、高砂にあるRVパークやドッグランを併設する複合施設「JUBILATIONS(ジュビレーションズ)」内で誕生した高砂エリア初の本格テックスメックスタコス専門店です。播磨地域では珍しい“タコス専門”業態としてスタートし、メキシコの伝統料理をベースにアメリカ西海岸カルチャーを融合させたTEX-MEXスタイルを採用しています。
スパイスの効いた本場の味わいを活かしながら、日本人の味覚に合うよう独自に緻密な調整を行い、「本格的なのに何度でも食べたくなる」タコスとして支持を広げてきました。
その結果、2025年3月26日にメキシコ大使館で開催された「タコスグランプリ2025」においては、全国の強豪10店舗の中から関西エリア唯一の出場を果たしました。播磨発のローカルブランドとして、全国規模の舞台でその実力を証明しています。
JUBILATIONS内、『TACOS HOLIC?』店舗外観１
JUBILATIONS内、『TACOS HOLIC?』店舗外観２
『TACOS HOLIC?』ニッケパーク店誕生の背景
高砂本店(JUBILATIONS内)で日々営業する中で、「もっと気軽に立ち寄れる場所にも出店してほしい」「休日に家族で買い物ついでに食べたい」といったお客様からの熱いご要望を多数いただいてまいりました。
こうした地域の声にお応えするため、この度、加古川エリアの中核施設であるニッケパークタウンへの出店を決定いたしました。
わざわざ足を運んでいただく“目的来店型”の高砂本店に対し、ニッケパークタウン店は日々の生活に寄り添う“日常利用型”という明確な役割を持たせ、より多くの方にタコスの魅力をお届けするブランドの拡大を目指します。
『TACOS HOLIC?』が提供する本格TEXMEXタコス
定番はピカディーヨ・ペスカド・チョリソの３種
ビジュアルでも記憶に残る食体験『TACOS HOLIC?』 の特徴
高砂本店は、その鮮やかな黄色の外観から、地元で「あの黄色の謎施設はなんだ？」とSNS等で大きな話題を集めました。
今回のニッケパークタウン店でも、ブランドカラーであるイエローを基調としたデザインを展開し、フードコート内でも一目でわかる圧倒的な存在感を放ちます。
さらに、ご提供時には本店で「可愛い！」とお馴染みになっている“黄色いバスの箱”を使用いたします。この遊び心あふれるパッケージは、「写真を撮りたくなる」「思わず誰かにシェアしたくなる」食体験を演出。
味のクオリティだけでなく、“持ち帰る瞬間までかっこいい”独自のスタイルを提供し続けます。
『TACOS HOLIC?』名物、“黄色いバスの箱”(バスボックス)
『TACOS HOLIC?』ファウンダー「D.Shimizu」コメント
「私がタコスの道へ進んだのは、ひと口のタコスから『雷に打たれるような衝撃』を受け、人生が変わってしまったからです。海外ではハンバーガーと同列に愛されるファストフードですが、我々日本人はまだその奥深さを知りません。 私自身の人生を豊かにしてくれたタコスを通じて、この播磨地域に新しい『食のカルチャー』を根付かせたいという思いでTACOS HOLIC?を立ち上げました。
当店がこだわる『TEXMEX（テックスメックス）』は、メキシコの伝統とアメリカのカルチャーが融合した、親しみやすくも本格的なタコスです。挽肉はもちろん、フィッシュフライやチョリソーなど、バラエティ豊かな味わいをご用意しています。
加古川の皆様の人生を豊かにする『NO TACOS, NO LIFE.』な体験と、最高にイケてる日常食をニッケパークタウンでお届けします。ぜひ一緒に、タコス沼へ一歩踏み入れましょう！ ナイスターコス！」
ファウンダー「D.Shimizu」(メキシコ大使館前で)
「タコスグランプリ2025」に出場した『TACOS HOLIC?』
『TACOS HOLIC?』店舗概要- 【高砂本店】
所在地：兵庫県高砂市荒井町小松原5丁目13-8（JUBILATIONS内）
営業時間：10:00～20:00(18:00～20:00は、テイクアウトのみ)
店休日：毎週水曜日
公式Instagram：https://www.instagram.com/tacos.holic_texmex_diner/(https://jubilations.jp/)
公式ホームページ(JUBILATIONS)：https://jubilations.jp/
- 【新店舗：ニッケパークタウン店】
オープン日：2026年3月20日（金・祝）
所在地：兵庫県加古川市加古川町寺家町173-1 ニッケパークタウン 本館2Fフードコート
営業時間：10:00～20:00(19:30ラストオーダー)
店休日：なし(ニッケパークタウンに準じる)
公式Instagram：https://www.instagram.com/tacos.holic.2nd/
特設サイト(期間限定)：https://tacosholic.com/
『TACOS HOLIC?』ニッケパークタウン店メディア向け情報
グランドオープンに先立ち、メディア関係者様向けの内覧および試食取材会を実施いたします。播磨発のタコス専門店としてのこれまでの歩みや、今後の地域展開への挑戦についてもお話しをさせていただきます。
- 日時
2026年3月17日（火）～19日（木） 10:00～18:00（予定）
個別取材となります。各社様、１時間程度。
- 内容
店舗内覧 ／ 商品撮影 ／ 代表・開発担当者インタビュー ／ 試食対応
- お申し込み方法
下記、URL(Googleフォーム)から事前のご予約をお願いいたします。
https://forms.gle/seSzRVVJeqCCiyie7
※メディア関係者様以外の申し込みはご遠慮ください。
『TACOS HOLIC?』運営会社概要- 社名
ジーピーエム株式会社
- 公式ホームページ
https://www.gpm.co.jp/
- 所在地
本社 兵庫県姫路市千代田町731番地1
- 資本金
3,000万円
- 設立日
昭和48年2月8日
- 代表者
代表取締役社長 有川勝紀