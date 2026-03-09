第四北越銀行とゼネラル・パーチェスがコストの分析サービス「コストドック」で中小企業を支援

ゼネラル・パーチェス株式会社

コストの分析サービス「コストドック」を運営するゼネラル・パーチェス株式会社(本社 東京都港区：代表取締役 長崎 伸也)は、第四北越銀行（本社 新潟県新潟市：取締役頭取 殖栗道郎）とビジネスマッチング契約し、ゼネラル・パーチェス社が運営するオンラインでコスト分析と収益改善をワンストップで行うサービス「コストドック」を第四北越銀行の展開するエリアの中小企業に向けて提供をスタートします。

【サービス提供の背景】

近年、日本企業を取り巻く環境は「複合コスト高」の時代に突入しています。

・物価・賃金の上昇

・電気・ガス料金の構造的高騰（GX-ETS、燃料調整費、再エネ賦課金の上昇）

・物流費や原材料費の高止まり

・来年（2027年）に迫る蛍光灯の廃止

・2026～2030年にかけて本格化する省エネ法・GX法・HFC規制・変圧器トップランナー等の新規制対応コスト

特に中小企業では、間接費の把握・最適化のノウハウ不足が深刻で、

「どこに無駄があるのか分からない」「比較の仕方が分からない」「適正価格が判断できない」

という構造課題が存在します。

さらに、CO2削減（スコープ3）を求める要請も強まり、「コスト削減」と「脱炭素」の両立が企業にとって避けて通れない経営課題となっています。

その一方で、エネルギー・通信・リース・保険・設備などの価格は同じ仕様でも3～5倍以上の価格差が生じる市場構造が残っています。中小企業が自力で最適価格を知ることは極めて困難です。

こうした背景から、企業の現状を見える化し、収益改善と脱炭素を同時に支援する取り組みが今、求められています。

【サービス概要】

『コストドック』は、中小企業の「セントラル購買部門」をデジタル化した無料オンラインサービスです。

コスト分析と収益改善が無料で利用できます。

▼対象領域

光熱費／通信費／携帯／リース／OA機器／保険／燃料／物流／建築・設備／太陽光／空調 など

約40項目以上の間接費と間接業務を総合分析。

▼特徴

・完全無料（成功報酬なし）で利用可能

・現状の購買価格を分析し、“適正価格”を算定

・全国サプライヤーと連携し、最安見積もりを代行取得

・CO2排出量・削減効果を定量化しつつコスト削減も同時に可能

・オンライン完結で最短1か月分析レポート納品

・収益改善も無料で実施

▼実績（2026年3月時点）

・パートナー数：700社以上

・累計利用企業数：10,000社超

・月間新規利用企業数：約280社

・分析・改善額：平均15～25％の削減余地を発見

【サービスの価値】

１. 間接費の「適正価格」を見える化

市場価格データと全国のサプライヤー比較により、

3～5倍の価格差が生じる項目も適正化。

２. 「コスト分析」「コスト削減」「CO2削減」を同時に実現

・コストの“見える化”

・CO2排出量の“見える化”

・必要な設備更新の“時期の見える化”

・改善案の提示と実行支援

└脱炭素機器（LED・空調・変圧器など）の最安提案

└新電力・ガスの切替

└通信費やOA機器の再設計

└交通費・設備管理費の見直し

これらを一括で比較し、進めていく事が可能です。

３. 金融機関・専門家の“伴走支援ツール”として活用可能

・企業の改善余地を客観的にレポート化「コストドックレポート」

・CO2削減効果を金融機関の評価項目に連動

・コスト高で営業利益が圧迫される企業への収益改善ができる有効サービスとして活用

※すべて無料のため、顧客提案の導入ハードルも極めて低い点が大きな特徴です。

【ビジネスモデル】

利用企業からの費用はゼロ円で利用ができます。サプライヤーからの紹介手数料が収益源のため、中小企業は一切の負担なく購買改善を実行できます。

▼手間を掛けずに進める事が可能

本サービスを利用する企業は、まず、当社担当者とオンラインで面談し、約40項目（光熱費、通信費、リース機器、交通費、設備費等）の中から自社に必要なものを選択します。次に提出した資料を基に分析レポートが作成され、コストの現状把握ができます。（コスト削減できる数値、工数など）

また、特定の項目に関してコストを削減したい場合、当社の担当者が選択した項目を相見積もりし、最安値に該当するサプライヤーを選出してくれるため、各サプライヤーとの打ち合わせをする時間も削減となります。

＊下記コストドックレポートイメージ

【今後の展望】

2026～2030年にかけ、中小企業は以下の環境変化に直面します。

・GX-ETSによる電力コスト上昇

・省エネ法の義務化強化

・変圧器・空調・冷媒規制による設備費上昇

・ESG開示の義務化

・人件費上昇と採用難

・物流2024年問題の深刻化

・Windows10のサポート廃止によるPC及びシステムの入替

これらは中小企業にとって“経営の土台を揺るがすリスク”となります。

コストドックは、これらの変化に先回りした 「セントラルオフィス機能」 を提供し、

中小企業がコア事業に集中できる環境を整えます。

▼ビジョン

“つよい企業をつくる”

その実現のために、

企業のコスト・CO2の標準化と見える化により

日本の中小企業全体の収益改善と競争力強化を支えてまいります。

【コストドックについて】

名称：コストドック

提供開始：2020年

URL：https://cost-dock.com/

対象：全国の中小企業、金融機関、自治体 ほか

料金：完全無料

【会社概要】

■ゼネラル・パーチェス株式会社について

会社名：ゼネラル・パーチェス株式会社

経営理念：「つよい企業をつくる」

設立：2008年10月

代表取締役：長崎 伸也

所在地：東京都港区六本木1丁目7番27号 全特六本木ビル 4階West

事業内容：コスト分析、購買コンサルティング

URL： https://general-pcs.co.jp/

■第四北越銀行について

会社名：株式会社第四北越銀行

創立：1873年11月

取締役頭取：殖栗道郎

所在地：新潟県新潟市中央区東堀前通七番町1071番地1

URL：https://www.dhbk.co.jp/

■本リリースに関するお問い合わせ先

ゼネラル・パーチェス株式会社 管理部宛

〒106-0032

東京都港区六本木1-7-27全特六本木ビル 4階WEST

電話：03-6661-0075

メール：info@general-pcs.co.jp