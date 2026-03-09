株式会社RICE MOREは、「おコメ食べて笑おうプロジェクト」が2026年3月に築地エリアで開催する体験型イベント「おにぎりの具材めぐり～お米が主役！日本酒・米粉グルメ・牡蠣で楽しむホワイトデー～」に参画します。

本イベントは、築地場外市場を回遊しながら、おにぎりや具材、日本酒、米粉グルメなどを楽しみ、国産米の美味しさや日本の食文化を五感で体験できる一般消費者向けイベントです。

株式会社RICE MOREは本プロジェクトの趣旨に賛同し、当日国内産原料十六穀ごはんや先行販売商品「にゅーとりらいす(R)」の販売を通じて本イベントに協力しています。

■イベント参画の背景

近年、日本の主食であるお米を取り巻く環境は、消費量の減少や担い手不足など、さまざまな課題に直面しています。

一方で、私たちの食生活は、お米をはじめとする一次産業や地域の営みによって支えられています。

株式会社RICE MOREは、【～More Rice,More wellness Society～】の観点から、国産米や日本の食文化の価値を次世代へつなぐ取り組みの重要性を感じ、本イベントへの参画を決定しました。

身近な「おにぎり」を切り口とした体験を通じて、食の楽しさや背景への理解が広がることを期待しています。

■株式会社RICE MOREの参画内容

株式会社RICE MOREは、本イベントにおいて以下の形で参画しています。

お子様からも人気な国内産原料十六穀ごはんを実際に手に取って選べる機会を提供いたします。

その他、株式会社旭食品により10年の月日をかけて開発し、胃腸専門医と管理栄養士が推奨する、

1日に推奨されている栄養素を手軽に摂取できる栄養強化米"にゅーとりらいす(R)"シリーズから

めぐり《葉酸 plus》とつやめく《亜鉛 plus》を先行販売。

めぐり《葉酸 plus》

■未来をつくる葉酸習慣・妊活中の女性にやさしくサポート・カラダ想いのごはん

妊活中や、これからの家族を思う毎日の食卓にうれしい葉酸入り。

つやめく《亜鉛 plus》

■免疫力アップ、肌や髪の健康をサポート

体内での代謝や味覚、健康維持に欠かせない栄養素とされている亜鉛。

忙しい毎日でバランスを意識したい方におすすめです。

にゅーとりらいす めぐり ≪葉酸 plus≫ 炊き立てイメージ個包装タイプでの展開 計量の必要がなく、1合に対して1袋で使用出来る商品

国産米粉に栄養素を加えて仕上げた栄養強化米で、調理方法はいつものご飯に混ぜて炊くだけ。

必要な栄養素を"食事"として自然に取り入れることが出来る商品です。

毎日のごはんでカラダがよろこぶ商品を是非お選びください。

来場者が楽しみながら国産米の魅力に触れられるよう、株式会社RICE MOREならではの視点や強みを生かした取り組みを行います。

■イベント概要

イベント名

おにぎりの具材めぐり ～お米が主役！日本酒・米粉グルメ・牡蠣で楽しむホワイトデー～

開催日時

2026年3月13日（金）10:00～14:00

2026年3月14日（土） 9:00～14:00

開催場所

築地場外市場、築地魚河岸（魚河岸スタジオ・屋上BBQ広場）

主催

おコメ食べて笑おうプロジェクト※企業・自治体・大学など複数主体が連携して実施

公式ホームページ

https://ricesmile.jp/

参加費

無料 ※物販・飲食除く

対象

一般消費者

■おコメ食べて笑おうプロジェクトについて

「おコメ食べて笑おうプロジェクト」は、日本の主食であるおコメを起点に、日本の未来の食、農業、地域社会の在り方について考え、行動することを目的として2022年に設立された非営利プロジェクトです。

企業・自治体・大学など多様な主体が連携し、イベントや啓発活動を通じて、国産米の価値や日本の食文化の魅力を次世代へ伝える取り組みを継続的に行っています。

（プロジェクト参画団体：全国農業協同組合連合会／株式会社ぐるなび／株式会社エヌケービー／NTT東日本株式会社／特定非営利活動法人築地食のまちづくり協議会／公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構／日本航空株式会社／株式会社農協観光／学校法人東京農業大学／新潟県／株式会社アサヒパック／株式会社RICE MORE／株式会社エフエム東京／株式会社エフエム大阪／株式会社エフエム愛知／株式会社JTB／kurkku alternative／西日本旅客鉄道株式会社ほか ※順不同）

株式会社ＲＩＣＥ ＭＯＲＥ

～More Rice,More wellness Society～

医師・管理栄養士が全ての当社事業を監修

お米の年間消費量が激減している今、お米で人の健康を潤し、お米で社会を潤したい

料理教室開講、米粉で作ったたこ焼き【ながタコ】露店販売などを中心に活動中