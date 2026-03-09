【千葉県佐倉市】 佐倉城址公園で「わんこフェスタin佐倉」を開催（4/12）
佐倉市
昨年、11月に開催して大好評だった、わんこと一緒に楽しめるイベント「わんこフェスタin佐倉」を県内屈指のお散歩スポット佐倉城址公園にて、再び開催します！
広々とした城址公園でペットマルシェの開催や保護犬との触れ合い体験など、盛りだくさんの内容となっております。わんこを連れて、自然の中で気分をリフレッシュしながら、わんこと一緒に思い出づくりをしてみませんか！？
また、本イベントは、京成電鉄株式会社と佐倉市が連携して実施する「桜に染まるまち、佐倉2026」観光キャンペーンのファイナルイベントとして実施します！ 4/12（日）までの期間、京成佐倉駅の駅名看板や、佐倉市役所・佐倉城址公園等の看板の「佐倉」の表記を「桜」に変更して、まち一体となり盛り上げます！自然あふれる城址公園で癒された後は、城下町エリアの桜スポット・観光名所・飲食店にもお立ち寄りください！
『わんこフェスタin佐倉』
○開催日時
2026年4月12日（日）10：00～17：00
○開催場所
佐倉城址公園（本丸跡、二の丸跡）
○実施内容
・ペットマルシェ（洋服、雑貨販売等）
・保護犬との触れ合い体験
・キッチンカーの出店
・フォトスポットの設置
・ドッグレースの開催
・しつけ相談
などの開催を予定しています。
○料金
入場無料
【ホームページ】
・「NPO法人Link to インスタ」：https://www.instagram.com/npolinkto/
・「桜に染まるまち、佐倉2026」HP：https://www.city.sakura.lg.jp/tourism/3/18747.html
【問い合わせ】
NPO法人Link to、JPB株式会社 担当：大城（おおしろ）
E-mail：info@linkto-or.com