地球温暖化の「なぜ？」を楽しい物語で学べる！ 新感覚の気候ミステリー『シュワッとかいけつ！たんていソーダ1巻』新発売！
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月5日に『シュワッとかいけつ！たんていソーダ じけんぼ１. マカロン市長からの依頼』を発売いたしました。
ここ数年、猛暑や突然の豪雨など、異常気象を身近に感じる場面が増えています。
お子さまから、
「どうしてこんなに暑いの？」
「なんで雨がいっぱいふるの？」
と聞かれた経験はありませんか？
けれど、地球温暖化や気候変動を、低学年の子どもにわかりやすく説明するのは意外と難しいものです。
『シュワッとかいけつ！たんていソーダ』は、そんな親御さんの声から生まれたような1冊です。
■まずは“楽しい”が入口
物語の舞台は、暑い日が続くヘルスフード市。
マカロン市長が作ったマカロンがとけてしまうという、不思議な事件が起こります。
名探偵・たんていソーダが調査を進めていくと、その事件の背景には「地球からのサイン」が隠されていました。
事件解決のワクワク感を物語とクイズやパズルで楽しんでいるうちに、
・なぜ暑い日が増えているのか？
・気候とわたしたちの生活はどうつながっているのか？
が自然と理解できる構成になっています。
■小学校低学年でも読みやすい構成
『シュワッとかいけつ！たんていソーダ』は、
・短めの文章
・やさしい語彙
・テンポのよい展開
で、小学校低学年でも楽しく物語を読み進められます。
また、物語の途中にはクイズや迷路を盛り込み、アクティビティも楽しめる構成になっています。
さらに巻末には、
地球温暖化についてわかりやすくまとめた1ページ解説も収録。
「近い場所へは歩きや自転車で行く」
「電気をムダに使わない」
「水筒やエコバッグを使う」
といった、今日から家庭で実践できる行動も紹介しています。
読後に、親子で自然と会話が生まれる内容です。
■“こわい話”ではなく、“前向きな物語”
環境問題というと、どうしても不安をあおる内容になりがちです。
しかし本書は、子どもが希望を持てる構成を大切にしました。
「知ること」
「考えること」
「小さな一歩をふみ出すこと」
それが未来につながる、という前向きなメッセージを届けます。
■読書の時間が“未来の力”になる
普段あまり本を読まないお子さまでも読みやすく、物語としてきちんと楽しめる。
それでいて、環境問題や社会や科学への関心の芽を育てる。
『シュワッとかいけつ！たんていソーダ』は、“楽しさ”と“学び”のバランスを大切にした新しい児童書シリーズです。
これからの時代を生きる子どもたちに、まずは「知るきっかけ」を。
親子で読める、気候ミステリー第1弾『シュワッとかいけつ！たんていソーダ じけんぼ１. マカロン市長からの依頼』をぜひお楽しみください。
■監修者からのメッセージ
気候が暴れ、異常気象が日本を狙い撃つ。毎年のように猛暑・豪雨・豪雪が日本を襲う。いまや日本は、「世界一異常気象が発生する国」です。まさに異常気象が「普通」の時代に突入しているのです。現在の日本は四季がなくなり、夏と冬だけの「二季」の国となってしまったと感じている方は多いでしょう。
その一因となっているのが、二酸化炭素の排出量増加による地球温暖化です。気候危機は人類最大の危機となっていますが、それを他人事と思う人が多数です。このほうがよっぽどの「危機」です。気象災害も増えていますが、この一因も、温暖化です。気候変動に伴う災害ですから、気候災害ですね。二酸化炭素を減らし、地球の気候を元に戻せば、気候災害は、無くなります。酷暑も無くなります。
今の子どもたちは、温暖化時代に生まれてきました。昔の住みよい日本を知りません。昔の気候を子どもたちに語ってほしいのです。いまでも地獄のような夏の暑さですが、このまま温暖化が進めば、もっともっと地獄に近づくのです。かわいい子どもや孫たちに地獄行きを望む両親は皆無です。子どもがかわいいからこそ、ご両親は教育熱心となるように、かわいい子どもたちの未来のためにも、気候問題に熱心になってほしいのです。それを親子孫一緒に考えてほしい。そのきっかけが本書です。一人でも多くの親子に異常気象や気候問題に関心を持ってほしい。それが本書の最大の目的なのです。
［立花義裕］
三重大学大学院 生物資源学研究科 気象・気候ダイナミクス研究室教授。小学生のときに、雪の少ない地域や豪雪地域への引っ越しを経験し、気象に興味を持つ。「羽鳥慎一モーニングショー」を始め、ニュース番組などにも多数出演し、異常気象や気候危機の情報を、優しく、深く、面白く、精力的に発信。著書に『異常気象の未来予測』（ポプラ新書）がある。
［商品概要］
■『シュワッとかいけつ！たんていソーダ じけんぼ１. マカロン市長からの依頼』
作・絵：ペク・ミョンシク 監修：立花義裕 翻訳：鷹野文子
定価：1,540円（税込）
発売日：2026年3月5日
判型：A5判／88ページ
電子版：あり
ISBN：978-4-05-206231-5
発行所：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020623100(https://hon.gakken.jp/book/1020623100)
