小泉孝太郎さんを起用した年間プロモーションを始動

株式会社コックス（本社：東京都中央区日本橋浜町 1-2-1、代表取締役社長：三宅英木）は、宝島社コミュニケーション・デザイン局WONDERLAND STUDIOとの協業により、俳優・小泉孝太郎さんを起用した年間プロモーションを2026年3月より開始いたします。

本プロモーションでは、宝島社発行のモノ・トレンド誌『MonoMax』におけるタイアップ展開と連動し、誌面・店頭・ECを横断した統合コミュニケーションを実施。ブランドの世界観をより鮮明に打ち出し全国のお客さまへ発信してまいります。

年間プロモーション概要

1. 『MonoMax』誌面タイアップ（計4回）

SSシーズン ・2026年4月号（3月発売） ・2026年5月号（4月発売）

AWシーズン ・2026年11月号（10月発売） ・2026年12月号（11月発売）

上記計4回のタイアップ企画において、小泉孝太郎さんを起用した特別ビジュアルを制作。

誌面掲載に加え、同ビジュアルを全国の店舗および公式ECサイトに展開し、シーズンごとのスタイリング提案を強力に訴求いたします。

2. 店頭・ECプロモーション展開（計6回）

誌面タイアップ以外にも、以下の月において小泉孝太郎さんを起用したビジュアルプロモーションを展開いたします。

・2026年5月 ・2026年6月 ・2026年7月 ・2026 年9月 ・2026年12月 ・2027年2月

年間を通じて継続的にビジュアル露出を行うことで、ブランドの世界観を定着させ、顧客接点を最大化してまいります。

起用の背景

誠実で知的なイメージと、等身大で親しみやすい魅力を併せ持つ小泉孝太郎さんは、当社が提案する“コダワリのBASIC CASUAL”を体現する存在です。

WONDERLAND STUDIOのクリエイティブディレクションのもと、誌面とリアル店舗、ECをシームレスにつなぐ表現設計を行い、ブランドの価値をより高次元で伝達してまいります。

今後の展望

本プロモーションを通じて、既存顧客とのエンゲージメント強化に加え、新規顧客層への認知拡大を図ります。メディア×リアル×デジタルを融合させた年間コミュニケーション戦略により、ブランドの存在感をさらに高めてまいります。

会社概要

株式会社コックス

株式会社コックスは、メンズ・レディス・キッズのファッション・雑貨ブランドを全国に展開するファッション企業です。

「For the beautiful new life，お客様の新生活を健康で、楽しく、美しく、して行く」ことを使命に、新しい生活を彩るモノ・コト・サービスをデザイン・提案し、全国の店舗とECを通じて販売しています。

宝島社 コミュニケーション・デザイン局 クリエイティブ課 WONDERLAND STUDIO

WONDERLAND STUDIOは、出版社・宝島社が有する編集力・クリエイティブ力を活かし、広告・プロモーション企画、コンテンツ制作、ブランディング支援を行うクリエイティブチームです。

雑誌メディアを起点としながら、店頭、デジタル、SNSなど多面的なコミュニケーション設計を実現しています。

■コックス公式オンラインストア

「TOKYO DESIGN CHANNEL」 URL： https://tokyodesignchannel.com/c/ikka

リリースに関する報道関係のお問い合わせ先

株式会社コックス 総合企画室 岡本 Tel：03-5821-6070（代表）e-okamoto@cox.style