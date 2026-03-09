待望のコミックス1巻発売直前！「魔法機械人間906」が表紙で登場！『ヤングアニマルZERO』4/1号 3月9日（月）発売！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『ヤングアニマルZERO』4/1号を3月9日（月）に発売しました。

【青年まんが誌『ヤングアニマルZERO』】https://magazine.younganimal.com/latest_zero/(https://magazine.younganimal.com/latest_zero/)

SNSで超話題！「二月に殺して桜に埋める」（鳥トマト）最新話掲載！

『ヤングアニマルZERO』26年2/1号「二月に殺して桜に埋める」（鳥トマト）

「二月に殺して桜に埋める」が『ヤングアニマルWeb』にて月イチ連載決定！

第5話は4月11日（土）公開！

『ヤングアニマルWeb』サイト https://younganimal.com/

3月27日（金）待望のコミックス1巻発売！「魔法機械人間906」（吉永裕ノ介）最新話掲載！

「魔法機械人間906」（吉永裕ノ介）

906はトカゲ様に勝てるか…!

待望のコミックス1巻、3月27日（金）発売！

YAコミックス「魔法機械人間906」（吉永裕ノ介）1巻

「魔法機械人間９０６」 1巻

■著者名： 吉永裕ノ介

■ISBNコード：9784592160380

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：880円（本体800円＋税10%）

■発売日：2026.3.27

大人気ロボット戦記漫画「ブレイクブレイド」作者、最新作!!

平凡な高校生だったユキは突如、異世界へと転生する。

しかも自分の身体が、機械と融合をしたような造りを持つ「魔法機械人間」になっており…？

謎多き世界の中で巨大な怪物と魔法に肉弾で挑む、ド派手アクションファンタジー最新作!!

3月27日（金）待望のコミックス1巻発売！「邪命邪魅」（梅田阿比）最新話掲載！

「邪命邪魅」（梅田阿比）

唯一無二の画力で描かれる、異界ファンタジー！

褐返討伐の前に、ある問題が…？

待望のコミックス1巻、3月27日（金）発売！

YAコミックス「邪命邪魅」（梅田阿比）1巻

「邪命邪魅」 1巻

■著者名： 梅田阿比

■ISBNコード：9784592160397

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：825円（本体750円＋税10%）

■発売日：2026.3.27

「クジラの子らは砂上に歌う」の梅田阿比、最新作!!

戦争で右手右足を失った青年・良。

妹も守れない自分に対して生きる意味を見出せない中、とある神社で謎の声を聞き…？

奇々怪々な世界で、バケモノとの凄惨な争いを生き抜く新感覚和風ファンタジー!!

超人気作！「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」（まるよのかもめ）

「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」（まるよのかもめ）

寒暖差や乾燥で体調を崩しやすい2月。もちづきさんも何か無理をしちゃったみたい。

早く治るといいけど…。

怒涛の3話掲載！「ぼくの好きな人が好きな人」（原作／葵せきな 漫画／つづら涼）が巻頭カラーで登場！

巻頭カラー「ぼくの好きな人が好きな人」（原作／葵せきな 漫画／つづら涼）

みんなの恋が動く中、新たなヤバい人現る…!?

『ヤングアニマルZERO』4/1号】

●発売日：2026年3月9日（月）発売

●判型：B5判

●定価：850円（税込）

●『ヤングアニマルZERO』は奇数月９日発売

【会社概要】

会社名：株式会社白泉社

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2

代表者：代表取締役社長 高木靖文

設立：1973年12月1日

URL：https://www.hakusensha.co.jp/

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など