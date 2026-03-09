モルテン、FIBA Women′s Basketball World Cup 2026 限定デザインの公式試合球を発売

株式会社モルテンB6G5000-W6G

株式会社モルテン（本社：広島市西区、代表取締役社長：民秋清史、以下、モルテン）は、2026年9月4日から13日に、ドイツの首都ベルリンで開催される予定の『FIBA Women's Basketball World Cup 2026』に、大会限定デザインの公式試合球を提供します。

公式試合球及びレプリカモデルは、大会に先立ち全国のスポーツ用品店やモルテン公式オンラインストアで4月から販売します。

公式試合球は、FIBA主催の国際大会などで使用されている『BG5000』をベースに、FIBAとモルテンが共同でデザイン開発を行いました。今回のデザインには、多様な文化が共存する都市ベルリンのサブカルチャーとストリートアートの精神を背景に、女子バスケットボールを祝福する世界観を、ハンドメイド感あふれるベルリンスタイルで表現している点が大きな特徴です。

モルテンは、スポーツに関わるすべての方々が、スポーツでしか感じられない本物の感情を引き出すために、これ以上ない最適なプロダクトやこれ以上ない最適な環境づくり、スポーツがいつも人生のそばにある世界を実現していきます。

■ 製品特長

1. 大会限定デザイン

本デザインは、『FIBA Women’s Basketball World Cup 2026』を象徴する大会限定仕様の公式試合球です。

大会ロゴおよび大会イメージビジュアルは、本大会のキャッチコピーである「ベルリンから世界へ、情熱と多様性の祭典」のもと、開催地ベルリンのサブカルチャーやストリートアートの要素を取り入れたグラフィックを採用し、大会コンセプト「We Own the Game」と女子バスケットボールの情熱、多様性を表現しています。

公式試合球はこれら大会コンセプトを踏まえ、開催都市ベルリンの個性と創造性を反映した大会限定仕様としています。

特にレプリカモデルでは、このコンセプトをより象徴的に表現するため、ストリートアートの大胆なグラフィックと印象的なカラーリングを採用し、ベルリンの個性と大会の世界観をより強調したデザインとしています。

大会キービジュアル公式試合球

B6G5000-W6G

公式試合球に施されたグラフィック

レプリカモデル

B6G3800-W6G

レプリカモデル

B5G2000BW6G

レプリカモデル

B6G2000-W6G

2. コントロール性能の向上

2-1. 汗による滑りの抑制

汗がついた手でも滑りにくくなるよう、表皮に当社従来品とは異なる加工を施しています。また、各ロゴ部分に従来の印刷方法よりも滑りにくい焼印印刷を採用。面積も約25％小さくすることによって、滑りを抑制しています。※

2-2. グリップ性能の向上

内部構造に改良を加え、発泡ゴム層を従来

比で約35%増やし、新たにEVAフォームを採用しています。これにより、さらに優れた柔らかさを実現し、グリップ性能が向上しました。※

3. 天然皮革の美しい風合いを実現

新色の天然皮革を採用し、チャネルにも天然皮革と相性の良い色を配しました。さらに新シボ形状と焼印印刷を採用することによって、天然皮革の美しさを引き出しています。

■ 製品概要

■ FIBA Women's Basketball World Cup 2026 公式サイト

https://www.fiba.basketball/en/events/fiba-womens-basketball-world-cup-2026(https://www.fiba.basketball/en/events/fiba-womens-basketball-world-cup-2026)

■ モルテン スポーツ用品事業について

モルテンのスポーツ用品事業は、1958年よりバスケットボール、ハンドボール、サッカー、バレー ボールなど競技用ボールを始めとするスポーツ用品の製造と販売を行い、グローバル・スタンダードとしての品質を高め続けています。

プレーヤーだけでなく、スポーツに関わる人たち（コーチ、管理者、保護者）が「スポーツでしか感じられない本物の感情を引き出すために、これ以上ない最適なプロダクトやこれ以上ない最適な環境をつくり、スポーツがいつも人生のそばにある世界を実現する。」ことを目指しています。

モルテン スポーツ用品事業公式サイト : https://www.molten.co.jp/sports/jp/

モルテン 公式オンラインショップ：https://shop.moltensports.jp/

■ モルテン スポーツ用品事業の社会課題に関する取り組みについて

私たちは社会課題を製品やサービスで解決するソーシャルブランドになることを目指し、事業活動や製品づくりを行っています。バスケットボールの普及と強化を目指すバスケブランド「molten B＋ (ビー・プラス)(https://www.molten-b-plus.com/)」や、子どもたちの経験格差を埋め、教育キットとしても優れている空気のいらない サッカーボール「MY FOOTBALL KIT(https://myfootballkit.jp/)」、バスケットボールを通じて子どもと大人の体験格差の解消に取り組む「一般社団法人 Arch to Hoop 沖縄(https://arch-to-hoop-okinawa.com/)」への参画、“好きなことを続けよう。スポーツを続けよう”をスローガンに女子スポーツ継続に取り組む「Keep Playing(https://shop.moltensports.jp/pages/keepplaying)」の活動に加え、既存製品の材料を見直し、環境負荷への対策に取り組んでいます。

■ 株式会社モルテン 会社概要

競技用ボールと自動車部品の製造・販売に始まり、内部の空気圧を調整する「中空体技術」と、ゴム・樹脂などの高分子素材を扱う「高分子化学」の 2つのコア技術を活用して事業を拡大してきました。 現在では、競技用ボールをはじめとするスポーツ用品事業や自動車部品事業のほか、医療・福祉機器事業では、製品開発と学術研究の両面から社会貢献を担い、マリン・産業用品事業では、浮桟橋や橋梁用ゴム支 承のほか社会基盤を構成する要素を製造・販売するなど、様々な分野で可能性を追究し続けています。

所 在 地：広島県広島市西区観音新町四丁目 10-97-21

設 立：1958 年 11 月 1 日

代 表 者：代表取締役社長 最高経営責任者 民秋清史

資 本 金：3 億 1,614 万円

従 業 員：674 人（単体）、3,100人（海外を含むグループ全体）（2025年9月時点）

社名由来：molten とは melt の過去分詞で、"溶解する、鋳造する"という意味に加えて、"古いもの

から新しいものに脱皮する"という意味を持っています。

U R L：https://www.molten.co.jp/