20代カップルに圧倒的支持：代官山の手作りペアリング専門店が最新顧客トレンドを発表【関東圏から幅広く来店】【東京|代官山】手作りペアリング専門店『Debut icci 代官山』

株式会社icci（本社：東京都渋谷区、運営責任者：坂田佑香）が運営する代官山にある手作りペアリング専門店「Debut icci 代官山」（所在地：東京都渋谷区）は、2026年2月に来店されたお客様を調査レポートをまとめましたのでお知らせいたします。

データ概要：

～20歳：8%

21~25歳：30%

26~30歳：34%

31~35歳：13%

36~40歳：5%

41歳～：10%

今月の手作りペアリング制作サービスをご利用いただいたお客様の年齢層を集計した結果、26歳から30歳の層が34％と最も多く、引き続き中心的なご利用層となっていることが確認されました。次いで21歳から25歳が30％と僅差で続き、20代全体では実に64％を占めるという結果となりました。20代のカップルに特に支持されているサービスであることが、改めて浮き彫りになっています。

今月注目すべき点として、41歳以上の層が10％、20歳以下の層が8％という数字が挙げられます。31歳から35歳も13％と一定の存在感を示しており、10代後半から40代以上まで、実に幅広い年代のお客様にお越しいただいていることがデータから見えてきます。特定の世代だけでなく、さまざまなライフステージにいるカップルにとって「手作りペアリング」という体験が選ばれていることは、大変うれしい傾向です。

20代をコアとしつつも、年齢層の裾野が広がっていることは、手作りという体験の持つ普遍的な魅力を表しているのではないでしょうか。結婚を控えた若いカップルから、記念日を大切にしたい大人のカップルまで、人生のさまざまな節目にDebut icci 代官山を思い浮かべていただけるよう、今後もサービスの充実に努めてまいります。

データ概要：

都内23区：52％

23区以外：10％

一都三県（関東圏）：34％

一都三県以外：5％

今月のご利用者様の居住地を集計した結果、「都内23区」が52％と過半数を占め、最も多い層となりました。次いで「一都三県（関東圏）」が34％と続き、都内および首都圏在住のお客様で全体の86％を構成するという結果となりました。一方、「23区以外」は10％、「一都三県以外」は5％となっており、遠方からも一定数のお客様にお越しいただいていることが分かります。

このデータから、手作りペアリング専門店のDebut icci 代官山が、都内在住のカップルに限らず、関東圏全体から幅広く支持されていることが見えてきます。34％を占める一都三県エリアのお客様の存在は、代官山という立地が「わざわざ足を運ぶ価値のある特別な体験の場」として、近郊エリアのカップルにも認識されていることを示しているのではないでしょうか。

都内23区と一都三県が拮抗する今月の結果は、Debut icci 代官山が「地元の特別な場所」としても「非日常のデスティネーション」としても、双方の役割を担いつつあることを示しています。今後は、都心在住のお客様へのリピート促進とともに、近郊エリアからのご来店をさらに後押しできるような情報発信を強化し、より多くのカップルに手作りペアリングという体験をお届けできるよう努めてまいります。

データ概要：

ダイヤモンド：33%

アクアマリン：8%

アメシスト：7%

ムーンストーン：6%

タンザナイト：6%

ルビー：6%

今月の人気宝石ランキングでは、ダイヤモンドが33％で1位を獲得しました。前回から支持率をさらに伸ばし、手作りペアリングにおける絶対的な存在感を改めて示す結果となっています。「永遠の愛」の象徴として長く愛され続けるダイヤモンドは、今月も他を大きく引き離してトップに輝きました。

2位以降は、アクアマリン（8％）、アメシスト（7％）と続き、ムーンストーン・タンザナイト・ルビーがそれぞれ6％で並ぶという結果となりました。前回のランキングと顔ぶれが変わり、今月はアクアマリンとタンザナイト、ルビーが新たにランクインしたことが注目ポイントです。アクアマリンは「幸福な結婚」を意味する石として知られており、パートナーへの想いを込めた選択として選ばれているケースが多いと推察されます。またルビーは情熱や愛の深さを象徴する石として、特別な記念日のペアリングにふさわしい一石として支持を集めたと考えられます。

今月のランキングからは、ダイヤモンドへの揺るぎない人気を確認しつつも、2位以降の宝石が僅差で並んでいることから、カラーストーン選びの多様化が進んでいることが伺えます。それぞれの石に込められた意味やストーリーを大切にするお客様のニーズに応えるべく、今後も各宝石の魅力をより深くお伝えする情報発信に力を入れてまいります。

データ概要：

2mm：59%

3mm：20%

4mm：16%

5mm：4%

6mm：1%

7mm：0%

今月の人気リング幅の集計では、「2ミリ幅」が59％と過半数を大きく超える支持を集め、引き続きトップの座を守る結果となりました。「3ミリ幅」が20％でこれに続き、細身の2ミリ・3ミリ幅だけで全体の79％を占めるという結果となっています。

この傾向は、Debut icci 代官山をご利用のお客様が、ペアリングに「繊細さ」と「日常に馴染むつけ心地」を求めていることを引き続き示しています。仕事やプライベートを問わずシーンを選ばない華奢なデザインへの支持は根強く、細身リングがペアリングの定番スタイルとして確固たる地位を築いていると言えるでしょう。

一方、「4ミリ幅」は16％、「5ミリ幅」は4％と、幅広リングも一定の層から選ばれており、前回より存在感を示す結果となりました。6ミリ以上については合計1％に留まったものの、ボリューム感のあるデザインを好むお客様のニーズも確かに存在しています。細身リングへの集中が際立ちながらも、幅広リングの選択肢もしっかりと役割を担っていることから、今後もさまざまなご要望に対応できるラインナップの充実を図ってまいります。

【調査概要】

調査対象：ペアリングを制作されたお客様

調査日：2026年2月1日～2026年2月28日

調査実施者：株式会社ｉｃｃｉ

調査方法：自社アンケート

対象人数：173名

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・株式会社ｉｃｃｉによる調査である旨の記載

・株式会社ｉｃｃｉ へのリンク設置

https://www.1-daikanyama.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社icci広報担当

E-mail: 1@1-daikanyama.jp