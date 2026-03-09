iDAがLINEマーケティングツール「クウゼン（KUZEN）」を導入し、ファッション・コスメ業界の人材課題を解決

株式会社クウゼン

株式会社クウゼン（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：太田 匠吾）は、同社が提供する対話デザインプラットフォーム「クウゼン（KUZEN）」が、ファッション・コスメ業界に特化した人材サービスを運営する株式会社iDA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：堀井 謙一郎、以下「iDA」）のLINE公式アカウントへ導入されたことをお知らせします。

導入の背景と課題

昨今、ファッション・コスメ業界においては、少子高齢化による労働力不足に加え、販売員の早期離職やキャリアパスの不透明さが深刻な課題となっています。iDA様は「WORKING DREAM(R)」という企業理念に基づき、求職者一人ひとりに寄り添う支援を重視しています。そのためには、一人ひとりの希望や適性に深く寄り添うキャリアカウンセリングが不可欠です。しかし、事業拡大に伴い登録者が増加する中で、以前利用していたツールでは対応状況がブラックボックス化しやすく、管理コストが増大するという課題に直面していました。加えて、基幹システム「PORTERS」とのデータ連携がなく、求職者一人ひとりに担当カウンセラーを紐付ける作業も手動で行っていたため、機会損失が発生していました。そのため、全国200名規模のキャリアカウンセラーが、セキュリティを担保しながら効率的に求職者と向き合える環境整備が急務となっていました。

導入の決め手

上記の課題を解決し、ビジョンを実現するためのパートナーとして、以下の理由から「クウゼン（KUZEN）」を選定・導入いただきました。

- PORTERSとの柔軟な「双方向」API連携以前のツールでは実現できなかった、LINEとPORTERS間のリアルタイムかつ双方向のデータ連携が可能であり、求職者データの自動反映やステータス管理の自動化を実現できる点。- 大規模組織に対応した高度な権限設定全国200名規模のキャリアカウンセラーが利用するにあたり、拠点や担当ごとの詳細な閲覧・管理権限の振り分けが可能で、セキュアな運用体制を構築できる点。- 優れたコストパフォーマンスアカウント数課金ではなく、大規模な配信数やID数でもコストを抑えた運用が可能である点。導入による成果

1.面談予約率が4.8%から15.6%へ、約3.3倍に向上

友だち追加後のアンケートUI/UXを徹底的に改善。アンケート1問目の「氏名入力」前にサービス説明をクリエイティブを用いて追加して心理的ハードルを下げ、日程選択を「自由入力」から「タップ選択式」に変更しました。これにより、面談予約率は導入前の4.8%から15.6%へと飛躍的に向上しました。

2. リッチメニュー経由の予約数が約4.8倍に増加

面談予約への導線を強化したリッチメニューへの刷新により、経由予約数が1か月あたり58回から277回へと増加しました。

3. PORTERS連携により、200名体制での1to1チャットを実現

PORTERSに登録された求職者データ（就業場所、担当区分など）に基づき、LINE上の友だちと担当キャリアカウンセラーを自動で紐付けを行う仕組みを構築しました。拠点ごとに情報の閲覧権限が分離されるため、セキュリティを担保しながら、求職者からの連絡に担当者が即座に対応できる体制を実現しました。

4. 派遣スタッフへの連絡業務を自動化し、工数を削減

就業中のスタッフに対し、「契約継続のリマインド」や「就業状況のヒアリング」などを「クウゼン」で自動配信することで、庶務連絡にかかる工数を大幅に削減しました。

今後の展望- ご担当者様からのコメント

株式会社iDA マーケティング本部 マーケティング部

マネージャー 田中様

クウゼン（KUZEN）を導入した当初からの目的は、求職者のLTV（生涯顧客価値）の最大化です。少子高齢化が進む市場環境において、短期的な成果のみを追求するのではなく、求職者と長くつながり続けるための丁寧なアプローチが必要だと考えています。 今後はLINEを「転職するためだけの手段」ではなく、「転職後も有益な情報を提供し続ける」ための関係構築ツールとして進化させ、将来的な転職の際にも「まずiDAに相談しよう」と思っていただけるような持続的な関係構築を目指していきます。

LINE公式アカウント「iDA」

https://liff.line.me/1657339431-RNEBmyp7?sl=317c6881d6

LINE公式アカウント「MyBRANDS」

https://liff.line.me/1657491247-BjZxN9po?sl=830d0f0753

クウゼン（KUZEN）導入事例 - iDA様

URL：https://kuzen.io/case/detail/ida

「クウゼン（KUZEN）」サービス概要

「クウゼン（KUZEN）」はマーケティング効果の最大化や業務効率化を支援する対話デザインプラットフォームです。外部のCRMやMAツール、コミュニケーションツールとの柔軟な連携や充実した運用サポートが特徴で、これまで業種・規模を問わず650社以上の企業様に導入されております。

URL：https://www.kuzen.io/

サービス申込の問い合わせ先：marketing@kuzen.io

会社概要

＜株式会社iDA＞

設立： 1999年3月

代表取締役：堀井 謙一郎

所在地： 〒151-8583 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー 7F

事業内容： ファッション業界に特化した人材ビジネス業

コーポレートサイト：https://ida-mode.com/company/

サービスサイト：https://ida-mode.com/

＜株式会社クウゼン＞

設立： 2015年2月6日

代表取締役 CEO：太田 匠吾

所在地： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目10-1 日土地西新宿ビル 5階

事業内容： 対話デザインプラットフォーム「クウゼン（KUZEN）」の開発および運用、企業の公式LINEアカウント運用をサポートするサービスを提供

「クウゼン（KUZEN）」を活用したLINE公式アカウントの構築・運用支援

コーポレートサイト：https://corp.kuzen.io/

サービスサイト ：https://kuzen.io/

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社クウゼン

PR担当 行田

連絡先： pr@kuzen.io