【新発売】「ハイレモン」ブランドからグミが新登場！

アトリオン製菓株式会社

ヨーグレットやハイレモン、パチパチパニックなどを製造販売するアトリオン製菓株式会社（本社：長野県須坂市 代表取締役：山下奉丈）は、1980年の発売以来、長年ご愛顧いただいている「ハイレモン」ブランドから、シャキッとした酸味が特徴のグミタイプ「すっパイレモングミ」を2026年3月10日（火）より全国のコンビニエンスストア・スーパーマーケットで発売いたします。

すっパイレモングミ

■「ハイレモン」から待望のグミが誕生！「すっパイレモングミ」の3大特長

「すっパイレモングミ」は、1980年の発売以来「おいしさ」と「健康」の両立を目指してきたロングセラー「ハイレモン」ブランドから登場する、待望のグミタイプ商品です。

１.噛むたびにすっぱさが込み上げる！新感覚の「追い酸味」

「口に入れた瞬間の酸味」を重視するグミ商品が多い中、本品は噛むたびに中からジワジワとすっぱさを感じる独自設計を採用。最後の一噛みまで刺激的な美味しさが持続し、気分をシャッキリ切り替えます。

２.勉強や仕事の合間に。心地よい「ハード食感」

硬めの食感に仕上げることで、しっかりとした噛みごたえを実現。勉強中や仕事中など、カラダも気分もスッキリさせたいリフレッシュタイムに最適です。

３.1粒にレモン1個分のビタミンC配合

1粒（標準3.4g）当たりビタミンC 20mgを配合。1粒食べるだけで、まるでレモン1個分をまるごと食べたようなリフレッシュ感をお楽しみいただけます。

■開発者の想い

「ハイレモン」が長年大切にしてきたのは、レモンらしい爽やかな酸味と食べて元気になれるリフレッシュ感です。その特徴を活かしつつ、まるでレモンをかじったような酸味にこだわり、最も苦労したのは『すっぱさの持続性』でした。「口に入れた瞬間の酸味」を重視するグミ商品が多い中、何度も試作を重ね、本品はグミ本体からジュワッと酸味が溢れ出す独自処方を設計し、最後の一噛みまで『すっパイ！』と感じてもらえるグミに仕上げました。仕事中、勉強中などリフレッシュしたい時にぜひ「すっパイレモン！！」を体感してください。

■ビタミンCをおいしく補給できる健康菓子「ハイレモン」ブランドについて

「ハイレモン」は1980年に“美味しくビタミンC補給ができる健康菓子”をコンセプトに誕生しました。お薬のようなプラスチックトレー入りのデザインと、レモンの爽やかな酸味が特徴で、遠足や勉強のお供として多くの人々に親しまれてきました。商品名には「はい、レモンをどーぞ」とついつい薦めたくなる商品になるようにという想いが込められています。

40年を超える歴史の中で、近年は多彩なラインナップを展開。パリパリ食感が楽しいミニタブレット「ハイレモン ミニ」や、塩分補給に優れた「ハイレモン塩飴C」（春夏限定）に加え、今回新たに「すっパイレモングミ」が加わりました。これからも、変わらぬ美味しさと時代のニーズに合わせたラインナップで皆様の健康と笑顔を応援します。

ハイレモンシリーズ

■アトリオン製菓株式会社について

アトリオン製菓は、「私たちだから作れるこの一粒を、信州須坂から世界へ」をスローガンに、独自商品を展開する菓子製造・販売企業です。

発売から40年以上愛され続けるロングセラー「ヨーグレット」「ハイレモン」や、国内唯一の炭酸キャンディ製造技術を用いた「パチパチパニック」を中心に、特長高い各種タブレット・キャンディ・グミ商品を製造販売しています。

2023年には丸紅グループに加わり、社名を変更しました。アトリオンの由来となった南の果ての星「アトリア」が持つ星言葉、「大局観のある時代感覚」を常に志すという想いが込められています。丸紅グループ唯一の菓子メーカーとして、国内と共にグローバル展開もより一層強化してまいります。

■会社概要

社名 ：アトリオン製菓株式会社

本社所在地：長野県須坂市高梨288

代表 ：代表取締役 山下 奉丈

事業内容 ：菓子の製造・販売

設立 ：1945年9月1日

HP：https://www.atrion-s.com/

Instagram（ヨーグレット・ハイレモン）：https://www.instagram.com/yoglet_hilemon/

X（アトリオン製菓）：https://x.com/atrion_seika