赤ちゃんの「すわる」を考えた世界中で愛されるBumbo（バンボ）から新しいカラー4色が新登場！

株式会社ティーレックス

株式会社ティーレックス（大阪市中央区本町2-3-14 代表取締役 坂西 泰彦）は、2026年3月よりバンボブランドの主力商品であるベビーソファーの新色を4年ぶりに発売することとなりました。

今回の新色のテーマは「ボタニカル」。発売当初から赤ちゃんの為に、赤ちゃんに優しい染料を使い続けてきたバンボブランドが、その原点となる自然環境や植物へ思いをはせるボタニカルカラーを新色のテーマとして企画いたしました。

主力商品のベビーソファーを皮切りに、マルチシート、トイレトレーナー、チェンジパッド、ステップアンドポッティと新色の展開が広がります。

ベビーソファー

マルチシート

チェンジングパッド

ステップアンドポッティ

商品概要

名称：バンボベビーソファー

原産国：南アフリカ

材質：ポリウレタン樹脂

使用月齢：首がすわる頃から14か月頃まで

販売箇所

バンボ公式サイト（https://bumbo.co.jp/）

ティーレックス公式サイト（https://coming-shop.co.jp/ )

ティーレックス公式楽天ショップ(https://www.rakuten.co.jp/trex-comingshop/ )

全国の有名ベビー用品専門店、オンラインベビーショップ（楽天、Amazon）など

商品詳細

ヘザーピンク

セージグリーン

ソルトブッシュ

ナツメグ

会社概要

会社名：株式会社ティーレックス

本社：大阪市中央区本町2-3-14船場旭ビル5F

06 - 6271- 7566

smart@t-rexbaby.co.jp

https://trexbaby.com/

毎日あたらしい発見がある、ワクワクするようなとっておきの時間。そんな子育てに必要なものって、いったい何でしょう。わたしたちが注目したのは、ママの目線で考えて、ママにゆとりをつくる育児用品。パパも参加して楽しめる育児用品。日本の気候や生活に合っていて、今までにないアイディアや安全性を加味した商品の開発を行い、また世界中からセレクトしてお届けします。

もっと便利で、もっと安心な、もっと楽しい子育てを。

それがティーレックスのSmart from the Start!

わたしたちティーレックスは、ママ・パパと赤ちゃんのそばで、楽しい育児を応援しています。



オンラインショップ：https://coming-shop.co.jp/

インスタグラム：https://www.instagram.com/_trex_baby/