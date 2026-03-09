AREYO、プロトスターと「成約連動型」メディア掲載を開始

株式会社AREYO

リファラルマーケティングプラットフォーム「Jolt」を提供する株式会社AREYO(本社:東京都品川区、代表取締役:田中 悠、以下 AREYO)と、プロトスター株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:前川 英麿、以下 プロトスター)は、「Joltメディアパートナー」として戦略的パートナーシップを締結しました。

本提携により、プロトスターが運営する起業家支援メディア「起業LOG」およびSaaS比較メディア「起業LOG SaaS」において、Jolt利用企業向けに掲載費用無償・成約時のみ課金という、成約連動型のメディア掲載の提供を開始しました。

背景

BtoB企業にとって、比較メディアや専門メディアへのスポンサード記事掲載は、認知拡大およびリード獲得において重要な役割を果たしています。特に起業LOGは、多くのスタートアップにとって信頼性の高い情報接点として活用されています。

一方で、近年の市場環境の変化により、広告施策に対する企業の評価基準も高度化しています。

- 固定費型のスポンサード記事では、掲載時点で一定の投資が必要となる- 記事経由の問い合わせは把握できても、最終的な「成約」までの貢献度を正確に測定することは難しい- 成約までのトラッキングが限定的であるため、CPAの最適化が十分に行えないケースもある

特にスタートアップにおいては、メディア掲載はブランディングに寄与する一方で、より明確な成果連動型の投資判断を求める声も高まっています。

こうした市場ニーズの進化を受け、両社は「広告枠の販売」から「成果を共創するパートナーシップ」へという共通ビジョンのもと、本提携に至りました。

本取り組みの特徴：「成約」を成果定義とする完全成果報酬型

【1】掲載費用は無償、成約時のみ報酬が発生

通常、起業LOGにおけるスポンサード記事掲載は、掲載時点で一定の費用が発生する仕組みです。本取り組みでは、Jolt利用企業に限り、記事掲載費用を無償とし、実際に「成約」が発生した場合にのみ成果報酬が発生する仕組みを採用します。これにより、企業は初期投資リスクを抑えながらメディア活用を開始することが可能となります。

【2】一般的なアフィリエイトとの違い： 「成約」まで一気通貫で計測

一般的なアフィリエイト施策では、「クリック」や「問い合わせ」を成果指標とするケースが主流です。本取り組みでは、記事内にJoltが発行する専用アフィリエイトリンクを設置し、クリックから問い合わせ、商談、成約に至るまでを一気通貫でトラッキングします。最終的な「成約」を成果とする点が、本取り組みの最大の特徴です。

本取り組みが示す新しいメディア連携の形

本取り組みは、メディア施策をより成果に近い形で活用できる新たな選択肢です。

掲載枠を提供する従来の形に加え、成約成果と連動する仕組みを取り入れることで、企業とメディア双方にとって、より持続可能な関係性の構築を目指します。

両社は、本取り組みがメディア活用の可能性を広げ、透明性と納得感のある連携の実現につながるものと考えています。

今後、AREYOは本取り組みを他の専門メディアやパートナー企業へも展開し、メディアパートナーネットワークの拡大を目指します。

リファラルマーケティングプラットフォーム「Jolt」について

「Jolt」は、BtoB企業における紹介（リファラル）によるリード獲得を、一過性の施策ではなく、再現性のある成長チャネルとして仕組み化するリファラルマーケティングプラットフォームです。

紹介パートナーとの契約管理、パートナー情報の一元管理、専用リンクの発行、報酬設計・支払いまでを一気通貫で管理し、属人化しがちな紹介活動を継続的に機能する仕組みへと転換します。

詳細を見る :https://jolt.me/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=protostar_media_partnership&utm_content=release_20260309

■ 会社概要

株式会社AREYO

所在地：東京都品川区西五反田２丁目１９－１２

代表者：代表取締役 田中 悠

事業内容：リファラルマーケティングプラットフォーム「Jolt」の開発・提供

URL：https://areyo.co.jp

プロトスター株式会社

所在地：東京都中央区日本橋富沢町9-4 日本橋富沢町ビル 501

代表者：代表取締役 前川 英麿

事業内容：スタートアップ支援事業および起業LOGなどのメディア運営

URL：https://www.theprotostar.co/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社AREYO 広報担当

Email：info@areyo.co.jp