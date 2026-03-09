愛犬の涙やけを「気にする」飼い主は72.50％｜対策経験74.48％、65.52％がフード選びで涙やけを重視【コノコトトモニ】

株式会社ゆずず

人間の食品と同レベルの国内工場で製造しているドッグフードやサプリメントなどを取り扱う『コノコトトモニ』（https://konokototomoni.com/）を運営する株式会社ゆずず（本社：福岡県福岡市、代表取締役：中島由華）は、犬を飼っている成人男女200人を対象に、「愛犬の涙やけ」に関するアンケート調査を実施しました。

本調査では、

- 愛犬の涙やけが気になる度合い- 涙やけが気になる理由（複数回答可）- 飼い主が考える原因（複数回答可）- 涙やけ対策の実施状況- 具体的に試したこと（複数回答可）- 対策費用（月額）- ドッグフード選びでの「涙やけ配慮」の重視度

について設問を設定し、回答結果を集計しています。

本リリースでは、各設問の選択結果の傾向を中心に調査結果を公開します。

あわせて、図表素材は報道・記事制作時の引用素材としてもご活用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://konokototomoni.com/category-health/dog-tear-stain/

1.愛犬の涙やけを「気にする」飼い主は72.50％

犬を飼っている成人男女200人に「愛犬の涙やけは気になりますか？」と尋ねたところ、「やや気になる」113人（56.50％）が最多となりました。

次いで「非常に気になる」32人（16.00％）が続き、合計145人（72.50％）が「気になる」と回答しています。

涙やけは、多くの飼い主にとって“日常的に意識されている悩み”であることが分かります。

【内訳（人数）】（n=200）

- 非常に気になる：32人（16.00％）- やや気になる：113人（56.50％）- あまり気にならない：48人（24.00％）- 全く気にならない：7人（3.50％）

2.涙やけが気になる理由、最多は「見た目がかわいそう・目立つ」

「非常に気になる・やや気になる」と回答した145人に理由を尋ねたところ、最多は「見た目がかわいそう・目立つ」87人（60.00％）でした。

次いで「皮膚の赤みや炎症が心配」78人（53.79％）、「病気の可能性が不安」61人（42.07％）が続いています。

見た目の問題に加え、健康面への懸念も強く意識されていることが分かります。

【内訳（人数）】（n=145、複数回答可）

- 見た目がかわいそう・目立つ：87人（60.00％）- 皮膚の赤みや炎症が心配：78人（53.79％）- 病気の可能性が不安：61人（42.07％）- 独特のにおいが気になる：25人（17.24％）- 周囲の目が気になる：12人（8.28％）

3.飼い主が感じる涙やけの原因は「体質」と「衛生状態」が上位

同じく145人に「涙やけの原因として何が影響していると思いますか？」と尋ねたところ、最多は「生まれつきの体質」77人（53.10％）でした。

僅差で「目の周りの衛生状態」75人（51.72％）が続き、「花粉やハウスダストなどのアレルギー」50人（34.48％）、「フードの添加物や油分」49人（33.79％）も一定数挙げられています。

体質や日常のケアが主要因と認識されつつ、食事やアレルギーへの意識も広がっていることが分かります。

【内訳（人数）】（n=145、複数回答可）

- 生まれつきの体質：77人（53.10％）- 目の周りの衛生状態：75人（51.72％）- 花粉やハウスダストなどのアレルギー：50人（34.48％）- フードの添加物や油分：49人（33.79％）- 水分不足：16人（11.03％）

4.6割以上の飼い主がドッグフード選びで涙やけへの配慮を重視

涙やけを「非常に気になる・やや気になる」と答えた145人に、「ドッグフードを選ぶ際『涙やけへの影響』はどの程度重視しますか？」と尋ねました。

アンケートの結果、最多は「条件の一つとして重視する」84人（57.93％）でした。

次いで「最優先で重視する」11人（7.59％）となり、合計95人（65.52％）が“重視する側”と回答しています。

涙やけへの配慮は、ドッグフード選びにおける判断材料の一つとして定着していることが分かります。

【内訳（人数）】（n=145）

- 最優先で重視する：11人（7.59％）- 条件の一つとして重視する：84人（57.93％）- あれば嬉しい程度：45人（31.03％）- 全く重視しない：5人（3.45％）

5.涙やけ対策の経験者は74.48％

145人に「愛犬の涙やけ対策をしていますか？」と尋ねたところ、「対策している」85人（58.62％）が最多でした。

「以前していた」23人（15.86％）を合わせると、対策経験者は108人（74.48％）となります。

涙やけを気にしている層の多くが、具体的な行動に移していることが分かります。

【内訳（人数）】（n=145）

- 対策している：85人（58.62％）- 以前していた：23人（15.86％）- 対策していない：37人（25.52％）

6.飼い主が試した対策、最多は「こまめな拭き取り」

108人に具体的な対策を尋ねたところ、最多は「こまめにシートやコットンで拭く」84人（77.78％）でした。

次いで「点眼薬（目薬）の使用」38人（35.19％）、「ドッグフードの変更」33人（30.56％）が続いています。

日常的なケアを中心に、医療的対応や食事の見直しも一定数行われていることが分かります。

【内訳（人数）】（n=108、複数回答可）

- こまめにシートやコットンで拭く：84人（77.78％）- 点眼薬（目薬）の使用：38人（35.19％）- ドッグフードの変更：33人（30.56％）- 市販の洗浄液・ローションでのケア：32人（29.63％）- 動物病院での受診・治療：23人（21.30％）- サプリメントの摂取：10人（9.26％）- 水（飲み水）の種類を変える：6人（5.56％）

7.対策費用は「月3,000円未満」が91.67％

108人に月額費用を尋ねたところ、最多は「1,000円～3,000円未満」52人（48.15％）でした。

「1,000円未満」47人（43.52％）を合わせると、月3,000円未満で対策している人は99人（91.67％）となります。

多くの飼い主が、継続可能な範囲で涙やけ対策を行っていることが分かります。

【内訳（人数）】（n=108）

- 1,000円未満：47人（43.52％）- 1,000円～3,000円未満：52人（48.15％）- 3,000円～5,000円未満：8人（7.41％）- 5,000円以上：1人（0.93％）

調査結果まとめ

本調査では、

- 涙やけを「気になる」と回答した飼い主は72.50％- 理由は「見た目」と「健康への不安」が中心- 原因認識は「体質」と「衛生状態」が上位- 対策経験者は74.48％- ケアは拭き取りが中心で、食事見直しも一定数- フード選びで涙やけ配慮を重視する層は65.52％

という結果が確認されました。

涙やけは外見上の問題にとどまらず、健康面への意識や日常のケア、食事選択にも影響するテーマであることがうかがえます。

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://konokototomoni.com/category-health/dog-tear-stain/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：犬を飼っている成人男性・成人女性

アンケート母数：男女200名

実施日：2026年2月3日

調査実施主体：株式会社ゆずず「コノコトトモニ」（https://konokototomoni.com/）

関連ページ：https://konokototomoni.com/category-health/dog-tear-stain/

【コノコトトモニとは】

〈あなた様とわんちゃんが末長くともに暮らせるように、あなた様と同じ目線でわんちゃんの生活をサポートしたい〉

その想いのもと、わんちゃんの健康にこだわり、安全安心な品質の原材料を使用したドッグフードやサプリメントを取り扱うブランド。

▶︎ 商品一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/

▶︎ ドッグフード一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/dogfood/

▶︎ おやつ一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/dog-treats/

▶︎ サプリメント一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/dog-supplement/

- このこのごはん：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/knknghn00/小型犬の健康をサポートする食いつきにこだわったドッグフード- シニアのためのこのこのごはん：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/skg00/シニア犬の健康をサポートする”これから”に寄り添ったドッグフード- 大型犬のためのこのこのごはん：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/okg00/大型犬の健康をサポートするヒューマングレードなドッグフード- お口げんき このこのふりかけ：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/ogkfhp01/わんちゃんのお口の健康をサポートするふりかけ- 関節げんき このこのおやつじゅれ：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/kkojhp01/わんちゃんの体型維持と健康な関節をサポートするおやつじゅれ- このこのおかず：https://shop.konokototomoni.com/lp?u=okz_066_pressreleas_nn_001/わんちゃんの「食いつき」と「健康」にとことんこだわったおかず

2025年2月5日現在、累計21万以上のわんちゃんと飼い主様にご愛用いただいている。

この子（わんちゃん）と 楽しいときも悲しいときもずっと共にいられますように…

その想いを込めて名付けた「コノコトトモニ」。

“この子と共に“過ごす時間を、より豊かで幸せなものにできるようプロジェクトを進行中。

商品だけではなく食事やしつけなどの情報も発信している。

▶︎ オウンドメディア：https://konokototomoni.com/article/

あなた様とあなた様の“この子”が今日も楽しく、幸せに過ごせますように。

運営会社：株式会社ゆずず

コノコトトモニ設立：2018年4月17日

本社所在地：福岡県福岡市

公式HP ：https://konokototomoni.com/

Instagram：https://www.instagram.com/konokototomoni/

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064126626158#

～取材依頼・お問い合わせ～

弊社ではマスコミの方の取材お申し込みを随時受け付けております。

info@konokototomoni.com（担当：吉川・村田）