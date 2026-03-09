RMKから、メイクを浮かせてまたたく間にオフする美容液仕立てのクレンジングオイルが誕生！

株式会社エキップ

2026年3月6日（金）新発売

■RMK セラム クレンジングオイル 175mL 4,180円(税込)

URL：https://www.rmkrmk.com/ja/p/25330482/?utm_source=prtimes(https://www.rmkrmk.com/ja/p/25330482/?utm_source=prtimes)

やさしくなじませるだけでまたたく間にメイクをオフする洗浄力と、スキンケア後のようなうるおい感を両立したRMK独自処方を採用。擦らず少量の水となじませる乳化プロセスも不要で、肌負担を軽減しながらクイックにメイクをオフし、洗いあがり後のオイル残りも気にならないストレスフリーな使い心地。オイル層と7種類からなる美容複合成分SC*1(保湿)を贅沢に配合した、美容液仕立ての2層クレンジングオイルは、うるおいに満ちた、乾燥を感じさせないメイクが映えるやわらかな素肌に導きます。リフレッシュするようなリラックス感のあるシトラス＆フローラルハーブのアロマティックな香りに包まれて、至福のクレンジングタイムを。

*1 グリセリン、ジグリセリン、ヒアルロン酸Na、ナイアシンアミド、ローヤルゼリー、ベビーピーチエキス、ラベンダーエキス

POINT1 メイクを浮かびあがらせ、またたく間にオフ

従来とは異なるメカニズムで、クレンジング力が高く*1クイックなメイクオフを実現。やさしくなじませるだけで、メイクリリースオイル*2がすばやくメイク膜に浸透。メイクを浮かびあがらせてまたたく間にオフします。摩擦による肌負担が少なく、少量の水となじませる乳化プロセスも不要。一日の終わりにすばやくメイクオフしながら、洗いあがり後のオイル残りも気にならないストレスフリーな使い心地で、落ちにくいウォータープルーフのマスカラやポイントメイクも1本でしっかりと落とします。

*1 RMK従来品との比較 *2 イソドデカン(洗浄成分)

※まつ毛エクステをしていてもご使用いただけます。(一般的なグルー(シアノアクリレート系)をご使用の場合)

POINT2 美容液仕立てで、うるおいに満ちたなめらかな肌に

メイクオフするオイル層と7種類の成分からなる美容複合成分SC*1(保湿)を贅沢に配合した、美容液仕立ての2層クレンジング。洗浄力と保湿力を両立したRMK独自処方を採用。美容液で洗うような贅沢さで、まるでスキンケア後のようなうるおいに満ちた、乾燥を感じさせないメイクが映えるなめらかでやわらかな肌にととのえます。角栓クリアオイル配合*2。ごわつき、ざらつきも軽減します。

*1 グリセリン、ジグリセリン、ヒアルロン酸Na、ナイアシンアミド、ローヤルゼリー、ベビーピーチエキス、ラベンダーエキス *2 オリーブ果実油(洗浄成分)

POINT3 すっきり爽やかなシトラス＆フローラルハーブの香り

するりとメイクが落ちる心地よさを表した清々しくリフレッシュ感のあるシトラスに、リラックス感のあるハーバルとグリーンフローラルが調和。一日の終わりに上質なアロマティックな香りに包まれて至福のクレンジングタイムを楽しんで。

#RMK #スキンケア #クレンジング #クレンジングオイル



【ご掲載クレジット・お客様相談窓口】

RMK Division フリーダイヤル 0120-988-271

※表示価格はメーカー希望小売価格です。