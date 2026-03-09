オートフォーカスアイウェアViXionシリーズ、「メディカルジャパン大阪」に出展！

ViXion株式会社

オートフォーカスアイウェア「ViXion01S」を開発・販売するViXion株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：南部誠一郎、以下ViXion）は、2026年3月10日（火）から12日（木）にインテックス大阪で開催される、医療・介護・薬局の総合展「第12回 メディカルジャパン 大阪」に出展いたします。

本展示会では、最新テクノロジーを活用した次世代の視覚支援デバイス「オートフォーカスアイウェア ViXionシリーズ」を展示し、実機による体験機会を提供いたします。

■ 出展の背景と目的

ViXionは「テクノロジーで人生の選択肢を拡げる」をパーパスに掲げ、年齢や目の酷使による「見えにくさ」という課題に対し、革新的な視覚支援デバイスの研究・開発に取り組んでまいりました。

昨今、メディカル領域におけるQOL向上や作業効率化へのニーズは高まっており、オートフォーカスアイウェアViXionシリーズはすでに一部の医療従事者への導入も開始されるなど、現場をサポートする新たなソリューションとして期待が寄せられています。

西日本最大級の医療・介護総合展である「メディカルジャパン大阪」への出展を通じて、精密な手元作業を伴う医療現場での効率化や、スタッフがより作業に集中できる環境づくりに寄与するデバイスとして、メディカル領域における新たな可能性を追求してまいります。

■ 展示製品

オートフォーカスアイウェアViXionシリーズ

オートフォーカスアイウェアViXionシリーズは、目の酷使や加齢にともなう“見えにくさ”の課題をサポートするオートフォーカス機能搭載の次世代アイウェアです。

見たい距離にレンズが自動でピントを合わせ、近くも遠くもスムーズに“見える体験”を実現します。新聞・読書・料理・パソコン作業・スマートフォン操作など、日常生活から仕事まであらゆるシーンでの見えにくさをサポートします。

- オートフォーカスアイウェアViXion01S製品サイト：https://vixion.jp/vixion01s/- オートフォーカスアイウェアViXion01製品サイト：https://vixion.jp/vixion01/

＜オートフォーカスアイウェアViXion01Sの特徴＞

・軽量設計：約33gで長時間でも疲れにくい快適な装着感

・長時間駆動：最長15時間の連続使用が可能

・シンプル操作：初期設定後は操作いらずで、スムーズにピント調節

・洗練されたデザイン：世界的デザインオフィスnendoが手掛けた洗練のフォルム

また、ViXion01S専用アプリ「ViXion connect」と連携することで、下記の機能も利用できます。

・パーソナライズ性の向上：

使用者の好みに合わせて動作をカスタマイズ

・拡張機能の追加と配信：

アプリ上で拡張機能を選択し、自分好みのアイウェアにアップデート

・使用データの可視化：

日々の使用傾向を分析し、より快適な視界をサポート

※本製品は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における医療機器ではありません。

※オートフォーカスアイウェアViXion01とViXion01Sの仕様は異なります。各モデルの詳細な仕様については、製品サイトをご参照ください。

■ 展示概要

■ 第12回 メディカル ジャパン 大阪（医療・介護・薬局Week 東京） とは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/105928/table/116_1_1b76626487888b073e1627d1662fe050.jpg?v=202603091051 ]

2015年の初開催以来、大阪と東京で年2回開催されている、医療・介護・薬局、および保健・ヘルスケア分野を網羅する国内有数の総合展示会です。 会場には病院設備、医療機器、介護用品から最新のDXソリューションまでが一堂に集結。業界の最先端トレンドや革新的技術が発表される重要なビジネスプラットフォームとして高い注目を集めています。

ViXionについて

ViXionは、当社のパーパス「テクノロジーで人生の選択肢を拡げる」の実現に向け、次世代の視覚サポートデバイスの社会実装を目指すハードウェアスタートアップ企業です。

主力製品であるオートフォーカスアイウェア「ViXion01」シリーズは、自動でピントを調節する革新的な技術を搭載し、眼の酷使や加齢にともなう視覚の課題解決をサポートするデバイスです。

2023年および2024年に実施したViXion01シリーズのクラウドファンディング累計支援額は5.5億円超を達成し、2024年のデジタルイノベーションの総合展「CEATEC2024」にて最高峰の総務大臣賞を受賞したほか、2024年グッドデザイン賞においてトップ100入選を果たしました。

