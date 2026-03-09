上板橋駅南口駅前「7のひろば」にタネを植えよう♪タネ植え＆読み聞かせイベント開催！

【概要】

東京都板橋区

板橋区は現在、再開発事業者や地域等と連携して上板橋駅周辺エリアのまちづくりを進めており、上板橋駅南口駅前では、将来の駅前広場のために地域活動等を支援する団体「かみいたグリーンファンド」（以下、「グリーンファンド」という。）が主体となり、区とともに緑と交流があふれる広場をめざしています。活動の一環で行う「かみいたねプロジェクト」では、地域住民や協力者へファンド型で土と種を配付し、各家庭で育て、上板橋駅南口駅前へ持ち寄り植え替える取組等を行っています。

昨年9月に完成パーティを行った上板橋駅南口駅前の「７のひろば」において、令和８年３月28日(土)に、区民参加型の緑化プロジェクト「そだててつくろう かみいたねプロジェクト」活動の一環で、「タネ植え＆読み聞かせイベント」を開催します。

イベントでは、たねダンゴ作りやポットへのたね植え、絵本の読み聞かせなどを行います。

【イベント内容】

日時：令和8年3月28日(土) 10：00～12：00

※雨天中止：中止の場合は、かみいたグリーンファンドのXアカウント（@Kamiita_GF）でお知らせします。

かみいたグリーンファンド Xアカウント :https://x.com/Kamiita_GF

会場：東武東上線上板橋駅南口駅前の開発工事中の空き地「７のひろば」

参加方法：申込不要、当日直接会場へ。

参加費：無料

＜内容＞

●タネ植え

１.たねダンゴ作り

土に水を加えてダンゴにし、種を付けて「たねダンゴ」を作ります。作った「たねダンゴ」を広場に植えます。

２.ポットたね植え

ポットに種を植えます。ポットに植えた種は広場で育てていきます。

１.たねダンゴ作り２.ポットたね植え

●プランター植え替え

好きな苗を選んで、7のひろばや、くすのきひろばに設置しているプランターの植え替えを行います。

●絵本の読み聞かせ

絵本読み聞かせボランティアの方が読み聞かせを行います。

【注意事項等】

・タネ植えやプランター植え替えは、材料がなくなり次第、終了となります。

・手に土がつく作業がありますが、７のひろばで手を洗うことができます。

・当日、メディアによる取材が入る可能性があります。

【お知らせ】

７のひろばでは、将来駅前広場に植える検討をしている植物と同じものを育て、水やりや草刈りなどの管理の内容の実証実験を行います。当該実証実験にご協力いただける方を募集しておりますので、詳しくは、イベント時にスタッフまでお声がけください。