【社畜勢必見！】カプセルトイ「お仕事を頑張っている人の応援スクエアポーチ」2026年３月9日(月)から順次発売！

カプセルトイメーカー・株式会社Qualia（本社：東京都豊島区、代表取締役：小川勇矢）は、カプセルトイ「お仕事を頑張っている人の応援スクエアポーチ」（1回400円（税込）／全6種）を、全国のカプセルトイ売り場で2026年3月9日(月)から順次発売いたします。

どこかで見たことあるような値札やラベルのデザインに、仕事中の悩みや愚痴など“社会人あるある”を組み合わせた「ニセ販促シール」を制作しているデザイナー「おだ犬」。 カプセル商品第１弾としてアクリルキーホルダーを発売し、成人層を中心に人気が大爆発！わずか1年あまりで第3弾まで展開する盛り上がりを見せた。

そしてこの度、新仕様の「スクエアポーチ」が登場。発売の情報解禁からすぐに大きな反響を見せ、X(旧Twitter)では、「デスクに置きたい」「分かる…。」など共感の声が寄せられ、約140万PVを獲得。

ラインナップは「ミスがなくならない!!」、「すごい鬱展開」、「根暗」、「気安く話かけんな」、「会社爆発せんかな？」、「メンタルよわよわ」の全６種。サイズは13cm×13cmと片手では収まりきらないほどのビッグサイズで、仕事に必要なガジェット類はもちろん、お化粧ポーチとしてもご使用いただけます。その他にはデスクの上にさりげなく置いて、心のお守りとして使うのもおすすめ。

一度は誰もが思ったことがある“社会人あるある”をぜひお楽しみください♪

ミスがなくならない!!メンタルよわよわ根暗気安く話かけんな会社爆発せんかな？メンタルよわよわ

商品概要

【商品名】

お仕事を頑張っている人の応援スクエアポーチ

【価 格】

1回400円 (税込)

全６種 発売日：2026年3月9日（月）

※地域により導入日が前後する場合がございます。

【サイズ】

約13cm×13cm

【対象年齢】

18歳以上

【商品サイト】

https://qualia-45.jp/distinations/ouen_sp/

【作者紹介：おだ犬】

ニセ販促シールやトラック行灯風ステッカーなど、どこかにありそうでなさそうな、人をクスッと笑わせるパロディものを多く作っています。

ローカルスーパーめぐり、車での旅、郷土玩具、石拾いが好き。

公式instagram

https://www.instagram.com/odainu/

公式X

https://x.com/odainu

公式HP

https://odainu.info/

会社概要

【会社名】株式会社 Qualia（クオリア）

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-20-6 VORT大塚FT 6階

【代表者】代表取締役 小川 勇矢

【事業内容】玩具の企画、デザイン、製造および販売、雑貨、玩具の卸、各種催事の企画および運営、キャラクターコンテンツの版権管理、雑貨、玩具、アパレル商品の他社ブランド品の製造および営業代行業務。

【公式SNS】

公式HP

https://qualia-45.jp/

Youtube

https://www.youtube.com/@qualia45

公式X（旧Twitter）

https://x.com/Qualia_45_

公式Instagram

https://www.instagram.com/qualia45/?locale=ja_JP