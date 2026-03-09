ハチドリ電力、「SAVE WHAT WE LOVE - 大切なものを守りつなぐ - 」公式サイトをリニューアル

株式会社ボーダレス・ジャパン

株式会社ボーダレス・ジャパン（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：田口一成）が運営する自然エネルギーの電力サービス「ハチドリ電力」は、ブランドコンセプト 「SAVE WHAT WE LOVE - 大切なものを守りつなぐ -」 のもと、公式サイトをリニューアルいたしました。また同時に、公式YouTubeチャンネルにて新番組 「となりのハチドリさん」 の配信をスタートいたします。

サイトはこちら :https://hachidori-denryoku.jp/YouTubeはこちら :https://www.youtube.com/@hachidori-denryokuPodcastはこちら :https://open.spotify.com/show/4gtI9LGsKAOUJFV4oZPASw?si=0141651d78624cf0

本リニューアルでは、ハチドリ電力がサービス開始時から大切にしてきた 「電気を変える それだけで 地球は変わる」 という思想を、より分かりやすく伝える構成へと刷新しました。自然エネルギーを選ぶことが、気候変動対策だけでなく、私たちの暮らしの中にある 「大切なもの」を守る行動につながる ことを、ストーリーとして感じていただけるサイトを目指しました。

コンセプト

SAVE WHAT WE LOVE - 大切なものを守りつなぐ -

何気ない日々の中にある、愛しいもの。

残したい景色。

大切な人との時間。

それらはすべて、自然と切り離せないものです。

だからこそ、日々つかう電気も、自然から生まれたものを。

大切なものを、未来へ。

私たち一人ひとりの選択から。

サイト内では、ハチドリ電力をご利用いただいているお客様を 「ハチドリさん」 と呼び、その方々が守りつなぎたい大切なものを紹介しています。

一人ひとりの小さな行動でも、社会や未来を少しずつ良くする力になる。

そんな想いから、ハチドリ電力では自然エネルギーを選ぶ人たちを、親しみを込めて「ハチドリさん」と呼んでいます。

また、サイト内には 「ハチドリさんコミュニティ」 というコンテンツを新設しました。ハチドリ電力を利用するお客様同士が、環境や暮らし、社会をより良くするアイデアなどを共有しながらつながることができる場として、今後展開していく予定です。

さらに、ハチドリ電力では、エシカルな暮らしのヒントやハチドリさんの活動を紹介するメールマガジン 「ハチドリマガジン」（月1回配信） を通じて、自然エネルギーを選ぶ人たちの輪を広げる取り組みも行っています。

メルマガ登録はこちら :https://hachidori-denryoku.jp/news_blogs/mailmagazine/2401/新YouTube番組「となりのハチドリさん」

今回のリニューアルにあわせ、ハチドリ電力公式YouTubeチャンネルでは新番組「となりのハチドリさん」の配信を開始しました。「となりのハチドリさん」は、社会や自然の未来のために行動している人たちに「生きる哲学」と「大切に守りつなぎたいもの」をたずねるトーク番組です。

第一回ゲスト：YAMAP代表 春山慶彦氏

記念すべき第一回のゲストには、登山アプリ「YAMAP」を運営する 株式会社YAMAP 代表取締役 春山慶彦氏 をお迎えしました。番組では、春山氏がYAMAPを創業した背景や、山の文化とテクノロジーの関係性、そして未来に守り伝えていきたい自然について、ハチドリ電力代表の田口と語り合っています。

ハチドリ電力とYAMAPはサービス開始当初からのパートナーでもあり、YAMAPはハチドリ電力の 「ひとしずくアクション」 にも参画しています。

自然を守りながら楽しむこれからの暮らし方について語った対談を、ぜひご覧ください。

■ ハチドリ電力について https://hachidori-denryoku.jp/

ハチドリ電力は、2020年4月よりボーダレス・ジャパンが開始した二酸化炭素を排出しない自然エネルギー100%の電気を届けることで二酸化炭素の排出を抑える小売電気事業。自宅や店舗、オフィスで使う月々の電気代の1%を社会貢献活動をする人や団体の支援に、もう1%を再生可能エネルギー発電所の増設のための基金として活用することで自然エネルギーの発電割合を増やす取り組みを展開してきた。これまで約1万人のお客様に導入いただいている。



株式会社ボーダレス・ジャパンについて https://www.borderless-japan.com/

社会課題をビジネスで解決するソーシャルビジネスしかやらない会社として2007年に設立。貧困・環境・教育・ジェンダーなど、さまざまな社会問題を解決する50以上の事業を世界14ヵ国で展開・2024年度の売上は100億円に及ぶ。社会起業家を次々と生み出すエコシステムが評価され、「グッドデザイン賞 ビジネスモデル部門(2019)」「大切にしたい会社大賞・審査員特別賞(2019)」「CSA賞～20代に薦めたい「次世代型人材」創出企業～」を受賞。2023年10月、社会課題解決を次のステージに進めるべく新パーパス「SWITCH to HOPE 社会の課題を、みんなの希望へ変えていく。」を発表。より多くの人が、ともに良い社会を目指すための仕組みづくりを目指す。

会社名：株式会社ボーダレス・ジャパン

所在地：福岡県福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル4F

設立 ：2007年

代表者：田口一成

事業内容：社会問題の解決を目的とした事業展開（ハーブティー事業、革製品事業、クラウドファンディング事業、ソーシャルビジネススクール事業）