最高気温が15℃を超えたら、午後は30分間ライド無料！「15℃超えたらLUUPが無料キャンペーン」を3月13日より開催

株式会社Luup（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：岡井大輝、以下「Luup」）は、2026年3月13日（金）から3月31日（火）まで、予想最高気温が15℃以上の日の午後限定でライド料金が30分間無料になる「15℃超えたらLUUPが無料キャンペーン」を開催いたします。

開催の背景

Luupは、”街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる”というミッションを掲げ、事業を通じて日本各地の移動課題を解決すべく、マイクロモビリティシェア「LUUP」を展開しています。ポート数は全国で16,300箇所を超え、展開エリアは18都道府県、合計66市区町村に拡大しており、通勤・通学、買い物、お出かけ、観光など、様々なシーンで日常の移動手段としてご利用いただいています。

厳しい寒さが和らぎ、春の陽気を感じられる日が増えてきました。本キャンペーンでは、冬の間は足が遠のきがちだった方にも、春風が心地よいこの季節に改めてLUUPの爽快感を体験していただきたいという想いから、予想最高気温が15℃を超える日（※1）の正午から23:59までの間、30分間のライド料金を無料（※2）といたします。 春の訪れと共にお出かけが楽しくなるこの季節を、ぜひLUUPで体感してください。

※1：当日の予想最高気温が15℃を超えるかどうかの判断は、Luupが指定する気象情報に基づき、独自の基準にて行います。実施の有無については期間中毎日、アプリ内トップ画面下部のバナーにてお知らせします。なお、気温が15℃を超えている場合でも天候状況等による総合的な判断により実施しない場合があります。

※2：30分間のライドが無料になるのは、期間中お一人様あたり5回までとなります。

キャンペーン詳細

・期間： 2026年3月13日（金）12:00～3月31日（火）23:59

※本キャンペーンは予告なく変更・中止させていただく場合がございます。

・対象エリア： 東京、東京東部、大阪（近畿大学は対象外）、新大阪、コスモスクエア地区、横浜、京都（舞鶴市は対象外）、宇都宮、神戸、名古屋、広島、仙台、福岡、津、岡崎、北九州、浜松、川崎

※上記以外のエリアは対象外となります。

・対象者： どなたでもご利用いただけます。

※LUUPアプリにご登録いただいていない方はご登録の上ご参加をお願いします。

・キャンペーン詳細：

予想最高気温が15℃を超える日の正午から23:59までの間、30分間のライド料金が無料

【備考】

・当日の予想最高気温が15℃を超えるかどうかの判断は、期間中毎日、アプリ内トップ画面下部のバナーにてお知らせします。

・気温の判定は、Luupが選定する特定の気象観測データに基づき、社内基準にて行います。参照元に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますのでご了承ください。

・予想最高気温15℃はあくまで指標であり、降水確率や強風、その他の気象条件等を踏まえた総合的な判断により、15℃を超えていてもキャンペーンを実施しない場合があります。あらかじめご了承ください。

・30分間のライドが無料になるのは、期間中お一人様あたり5回までとなります。

・30分未満のライドの場合であっても1回分の割引が消費されます。

・30分間無料特典について、利用時間が30分を超過した場合は、30分以降の走行分に対して通常料金が発生します。

・不正行為、その他運営上の趣旨に反していると弊社が判断した場合、割引適用を取り消すなど、キャンペーン適用の対象外となることがあります。

・本キャンペーンの実施期間中に、別のキャンペーンを実施する可能性がございます。その場合、それぞれのキャンペーンによる割引特典が重複して適用されることはありません。複数のクーポンがある場合、クーポンページの上位に表示されているクーポンから順番に適用されます。

【会社概要（URL：https://luup.sc/(https://luup.sc/)）】

・所在地：東京都品川区西五反田8-9-5 FORECAST五反田WEST 7階

・代表者：岡井大輝

・創 業：2018年7月

・アプリダウンロードURL：https://ride-your-city.luup.sc/Myjb/cfcdb04a

※LUUPアプリは、iOS 16 以降、iPhone 8 以降 （iPhone SE 第 1 世代 を除く）、Android OS 10.0 以降の端末でお使いいただけます。

※表記について：会社名は「株式会社Luup」、サービス名は「LUUP」と表記しています。

