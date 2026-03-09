iPhoneの写真を外付けHDDに保存・バックアップする｜AnyTrans Ver.8.9.14.2を公開

iMobie Inc.

2026年3月9日（月）、iMobieはiOSデバイス向けデータ管理ソフト AnyTrans の最新バージョン 8.9.14.2 を正式リリースしました。本アップデートでは、iOSデータ管理技術の刷新をはじめ、複数の機能改善および不具合修正を実施し、より安定したデータ管理体験を実現しています。

▶AnyTrans公式サイト：https://reurl.cc/7E2Dp1(https://reurl.cc/7E2Dp1)

▶アップデート内容

1. iOSデータ管理の新技術を導入、デュアルアーキテクチャに対応

最新のデータ管理技術を採用し、ソフトウェアがデュアルアーキテクチャに対応しました。処理効率と互換性を向上させ、より安定した動作環境を実現しました。

2. 音楽インポート不具合を修正

ジャケット画像のない音楽ファイルをインポートできない問題を修正し、音楽データの取り込みがよりスムーズになりました。

3. Safari履歴データの読み取り処理を最適化

デバイスマネージャーにおけるSafari履歴の読み取り処理を改善し、データ解析の安定性と速度を向上させました。

4. SMS解析および読み込み速度を改善

SMSデータの解析および読み込みに時間がかかる問題を最適化し、大量データでも効率的に処理できるようになりました。

5. 暗号化バックアップの表示不具合を修正

BMモジュールの暗号化バックアップ機能において、写真・動画の総数表示が正しく反映されない問題を修正しました。

▶AnyTransについて

AnyTrans(https://reurl.cc/7E2Dp1)は、iPhone・iPadなどのiOSデバイス向けに開発された総合データ管理ソフトです。写真・動画・音楽(https://www.imobie.jp/iphone-manager/export-iphone-music.htm?utm_source=google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ati_prtimes_save_iphone_photos_external_hard_drive)・メッセージなど、さまざまなデータをパソコン上で自由に管理・転送・バックアップできるのが特長で、iCloudやiTunesに頼らず、より柔軟なデータ管理を実現します。

その中でも便利なのが、iPhoneの写真を外付けHDDに簡単保存できる機能です。大量の写真や動画をワンクリックで一括転送でき、オリジナル画質を保ったままバックアップが可能です。容量不足の解消や長期保存対策としても安心して活用できます。必要な写真だけを選んで外付けHDDへ保存することもできるため、効率的で整理しやすい写真管理が可能です。

▶AnyTrans公式サイト：https://reurl.cc/7E2Dp1(https://reurl.cc/7E2Dp1)

▶AnyTrans の特長

1. データを自由に管理できる：写真・動画・音楽・メッセージ・連絡先など、iPhone内のデータをパソコン上で個別に閲覧・整理・削除・転送できます。iTunesのような一括同期に縛られません。

2. 選択転送に対応：必要なデータだけを選んで転送できるため、時間とストレージ容量を無駄にしません。

3. 高速かつ安定した転送：最新のデータ管理技術により、大容量データでもスムーズに処理できます。動作が安定しています。

4. バックアップと復元が柔軟：暗号化バックアップや個別データ復元に対応し、必要なデータだけを復元できます。

5. iCloud・iTunesの代替ツール：クラウド容量不足の解消や、より細かいデータ管理を求めるユーザーに最適です。

▶AnyTransの使い方 -iPhoneの写真を外付けHDDに保存・バックアップする方法

ステップ1：AnyTransをインストール

公式サイトからAnyTrans(https://reurl.cc/7E2Dp1)をダウンロードし、パソコン（Windows／Mac）にインストールします。

ステップ2：iPhoneと外付けHDDを接続

USBケーブルでiPhoneをパソコンに接続し、同時に外付けHDDも接続します。AnyTransがデバイスを自動認識したら準備完了です。

ステップ3：「写真」カテゴリを選択

メイン画面から「デバイス管理」→「写真」をクリックします。アルバム一覧が表示されるので、転送したい写真が保存されている項目を開きます。

「写真」カテゴリを選択

ステップ4：保存先フォルダを設定

画面右上の設定アイコンをクリックし、「環境設定」を開きます。出力先フォルダを外付けHDD内の任意の場所に変更して保存します。

「環境設定」を開く保存先フォルダを設定

ステップ5：外付けHDDへエクスポート

外付けHDDへ保存したい写真をチェックし、右上の「PCへ転送」ボタンをクリックします。転送が開始され、選択した写真がオリジナル画質のままHDDへコピーされます。

▶関連記事

外付けHDDへエクスポート

「Windows/Mac両方対応」おすすめのiTunes代替ソフト6選(https://www.imobie.jp/iphone-manager/recommended-itunes-alternative-software.htm?utm_source=google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ati_prtimes_save_iphone_photos_external_hard_drive)

AnyTransの無料版で利用してできること(https://www.imobie.jp/iphone-manager/anytrans-uncategorized-available.htm?utm_source=google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ati_prtimes_save_iphone_photos_external_hard_drive)

iPhoneからiPhoneに写真を大量転送する10つの方法(https://www.imobie.jp/support/how-to-transfer-photos-from-iphone-to-iphone.htm?utm_source=google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ati_prtimes_save_iphone_photos_external_hard_drive)

▶AnyTrans公式サイト：https://reurl.cc/7E2Dp1(https://reurl.cc/7E2Dp1)

▶会社概要

iMobieは2011年に設立されたグローバルソフトウェア開発企業で、iOSおよびAndroidデバイス向けのデータ管理・復元・転送・ロック解除・システム修復ソリューションを提供しています。革新的な技術と使いやすい設計を強みとし、世界中の数千万ユーザーに信頼される製品を展開しています。主力製品には PhoneRescue、AnyTrans、DroidKit、AnyUnlock などがあり、ユーザーの大切なデータ保護とデジタルライフの向上に貢献しています。

お問い合わせ先：cs@imobie.com

ホームページ：https://www.imobie.jp/

Twitter:https://twitter.com/iMobie_jp

YouTube:https://www.youtube.com/c/imobiejapan/