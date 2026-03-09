アイデムフォトギャラリー［シリウス］第17回写真を楽しむ仲間「せせらぎ」写真展 「どうしましょ　Choices」 期間：2026年3月12日（木）～3月18日（水）

株式会社アイデム

求人広告を企画・発行する株式会社アイデム（新宿区新宿 代表取締役：椛山亮）https://www.aidem.co.jp/ が運営するフォトギャラリー[シリウス] https://www.photo-sirius.net/ は第17回写真を楽しむ仲間「せせらぎ」写真展 「どうしましょ Choices」を3月12日（木）～3月18日（水）に開催いたします。

第17回写真を楽しむ仲間「せせらぎ」写真展 「どうしましょ Choices」

日々の暮らしでは、どうしようか・・・・という一歩先のことへの思いが繰り返されている。朝、歯を磨くように自動的に時が過ぎゆくこともあるが、様々な行いは脳裏、または誰か、または何か、に頼ることで、迷いながら進めているのかもしれない。

私たちだけでなく、命ある動物や植物にもそれぞれの迷いがありそうだ。目にする街の光景にさえ、時にとまどいを私たちは感じることがある。

そのような期待や逡巡に満ちた世界を見つめ、思い、カメラを通し捉え表現した、写真を楽しむ仲間13名による写真展。

（カラー52点）

＊撮影場所→上野動物園・都内近郊・県外・スイス

出展者

武末 昌子 關 勝子 高成田 惠 中島 美智子 平野 寿子 根岸 亞子

畑中 佳一 関川 和子 高田 久雄 嶋原 文雄 関根 正 興野 麻理子

高成田 享

写真を楽しむ仲間 「せせらぎ」プロフィール

「せせらぎ」は、１９７９年に世田谷区の千歳船橋に誕生。

４７年目を迎える現在は、写真家秋山亮二氏のご指導のもと、月１度の作品講評例会と撮影会を行い、共に学びあいながら親睦を深めている。

写真展履歴

〇世田谷区美術館区民ギャラリーに於いて5回開催

〇2003年 「アクアなないろ」 （コニカミノルタプラザ）

〇2004年 「こころ」 （同）

〇2006年 「私の・・・別世界」 （同）

〇2009年 「わが街讃歌―東京編」 (HCLフォト ギャラリー新宿御苑）

〇2011年 「わが街讃歌―新宿編」 （アイデムフォトギャラリー「シリウス」）

〇2012年 「駅前原っぱ―山手線各駅停車」 （同）

〇2014年 「銀座コレクション」 （同）

〇2016年 「日本橋の記」 （同）

〇2018年 「墨田川」 （同）

〇2020年 「On The Road～途上～」 （同）

〇2023年 「かなたへ～私達のCOUP D’OEIL」 （同）

写真展の様子は「シリウスブログ」でもご紹介します！

■シリウスブログ

https://www.photo-sirius.net/blog/

■シリウス公式Facebook

https://www.facebook.com/photo.sirius

[お問い合わせ]

アイデムフォトギャラリー シリウス事務局

TEL：03‐3350‐1211

https://www.photo-sirius.net/