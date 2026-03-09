「マーケティングWeek -春 2026-」に出展

株式会社REGALI

株式会社REGALI（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：稲田光一郎）は、2026年4月22日（水）～24日（金）に東京ビッグサイトにて開催される、日本最大級のマーケティング展示会「マーケティングWeek -春 2026-」に出展することをお知らせいたします。

出展の背景

「マーケティングWeek」は、広告・販促、デジタルマーケティング、SNS活用、ブランディングなど、マーケティング領域における最新のサービスや事例が一堂に集まる日本最大級のマーケティング専門展示会です。

REGALIは、SNS時代におけるECの顧客体験のあり方を再設計する取り組みを紹介するため、「マーケティングWeek -春 2026-」内の「SNS・インフルエンサー活用EXPO」にブース出展いたします。





出展概要

会期中は、UGC、レビュー、動画、スタッフ投稿、ウェブ接客など多様なコンテンツを統合的に活用し、ECを「共感と没入の体験」へと進化させるプラットフォーム「LEEEP」をご紹介します。実際の運用イメージや活用事例を交えながら、SNS・UGCをどのようにEC上で活用し、ブランドの魅力を顧客体験として届けていくのかをご紹介します。

イベント名 ：マーケティングWeek -春 2026-

開催日時 ：2026年4月22日（水）～24日（金）

会場 ：東京ビッグサイト 東7ホール

出展エリア ：SNS・インフルエンサー活用EXPO

主催 ：RX Japan合同会社

展示会の詳細 ：https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp.html（来場申込はこちら(https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1/EvClGsHhiKaB187wMIzAPd0Lx+wQ0HLs=&co=web&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjIxQTZDNDJGOTE3MzE3QzBBODdGODBCQzVFMDQ0NjA0MEUwNjlBRDdSUzI1NiIsIng1dCI6IklhYkVMNUZ6RjhDb2Y0QzhYZ1JHQkE0R210YyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc3MjY3NzMyMiwiaWF0IjoxNzcyNjc3MzIyLCJleHAiOjE3ODc2NzczMjIsImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6Ijc4MmUyYmU2NjJiNTQ3ZDg4MTZiZTY5NjJiZGE1MmZjIiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzcyNjc3MzIyLCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.E0sZk1u1NA6VPeFPsVCJ70UitoDqS3mjItZrKyTjg57K5iftZ2Zbp_VPfoVuIMnON6FniPvWxQ70XVrkvS3mjePemNoBsvbMzd7Lt6kcjCOfshp5LO2OpA42nCEvOd8T7yDVgyHypSt1HJ3_UQjNgcIvhtyIkwJgkdtrBfuY8aa8ws4jYmMDLOLY8oI1CWAZzBx3QWZi5FrRBOXB2W_YwBqW4VhS2ue7Igq_RUX6uPPNQGXufMYfR58HD0vvixBuKf14iwM1pyGaYbZNIjUtql1qORaE0qXd4y_GWWmjvUDtzZ9jHQmepR5703NvG2LIxyfEQTMicB0PvzW_nMEOTQ&mpDistinctId=JGRldmljZTo4MDc4Y2VjMi03NTRhLTQxZWYtODY4OC1iYzQ5NTRjZGYzZWQ=&eventEditionId=eve-011854de-fda9-42da-a724-1763925b6520&interfaceLocale=ja-JP&utm_campaign=referral_traffic&utm_medium=referral&utm_source=chatgpt)）

REGALIブース番号： S22-2

LEEEPについて

「LEEEP」は、ブランドの世界観と顧客体験を統合デザインし、ECを"共感と没入の体験"へ進化させるプラットフォームです。UGC、レビュー、動画、ウェブ接客など多様な機能でブランドの魅力と信頼を引き出します。1,900超のECサイトで導入され、ノーコードで誰でも簡単にブランド体験を高められます。

LEEEPの主な特長

■ 多彩なコンテンツでEC体験をリッチ化

UGC、動画、ウェブ接客、レビュー等のコンテンツを活用し、ECサイトのコンテンツをリッチ化。CVR・滞在時間・注文単価の向上を実現します。



■ ノーコードで簡単導入・運用

専門知識がなくても簡単に導入可能。シンプルで直感的な管理画面により、少人数チームでも効率的に運用でき、運用コストを大幅に削減できます。



■ 複数ツールを使わず、LEEEPで一元管理

UGC、レビュー、動画、Q&A、ウェブ接客など、ECに必要な顧客接点をLEEEP一つで統合管理。複数のSaaSを契約・連携することなく、コンテンツ運用やデータ管理をシンプルに行えます。

会社概要

LEEEP公式サイト :https://leeep.jp/

会社名：株式会社REGALI

代表者：代表取締役 稲田光一郎

所在地：東京都渋谷区

事業内容：顧客体験向上プラットフォーム「LEEEP」の開発・提供

HP：https://regali.co.jp/



■ 本件に関するお問い合わせ先

企業名：株式会社REGALI

担当者：北野

Email ：info@regali.co.jp