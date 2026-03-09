WABUROシステムバス｜カラー見積りシミュレーションを刷新

株式会社アステック

日本で有数の和デザイン浴槽・浴室メーカーである株式会社アステック（本社：東京都港区白金、代表取締役社長：内山 雅揮）は、高級浴槽・浴室ブランド「WABURO（ワブロ）」のシステムバスにおいて、ウェブサイト上でご利用いただける「カラー見積りシミュレーション」を大幅に刷新し、公開いたしました。 今回のアップデートでは、従来のシミュレーションからグラフィックを大幅に進化させ、全モデルへの対応と、水栓などの器具反映機能を含む高精度CGを実現しました。

カラー見積りシミュレーションはこちら :https://ustech-jp.com/simulation/

■リニューアルの背景

天然石や上質な素材にこだわった「WABUROシステムバス」は、お客様一人ひとりの理想のリラクゼーション空間を実現するハイエンドな浴室です。 従来のカラー見積りシミュレーションでは、壁や床の素材変更にとどまり、水栓など「器具」の反映までは行うことができませんでした。今回の全面アップデートにより、器具を含めた空間全体を高精度なCGでシミュレーションすることが可能となり、お客様が思い描く完成イメージにより近い、理想のバスルームづくりをサポートいたします。

■ 新・カラー見積りシミュレーションの4つの特長

1. 圧倒的な高精度CGへの進化

従来のシミュレーションからCGのクオリティを大幅に向上させました。WABUROの最大の魅力である「天然石」や「木目」や「タイル」などが持つ、細やかなテクスチャや美しい色合いをウェブ上で極めてリアルに再現します。

2. リアルな空間をシミュレーションする「器具反映機能」

壁や床のカラー・素材選びに加え、水栓金具や照明、シャワーなどの各種器具の形状・質感がCG上に反映される機能を新たに搭載しました。これにより、細部までこだわった空間全体の完成イメージを事前に確認できるようになり、実際の仕上がりとのギャップを最小限に抑えます。

3. 「全モデル」でシミュレーションが可能に

今回のアップデートにより、WABUROシステムバスの全ラインナップで本シミュレーションをご利用いただけるようになりました。お客様のライフスタイルに合わせた最適なモデルで、自由なカスタマイズをお楽しみいただけます。

4. 面倒な登録は不要！カスタマイズ結果を「PDF見積書」として無料出力

ご自身のお好みでカスタマイズした浴室の仕様は、そのままPDF形式の見積書としてダウンロードが可能です。会員登録等の面倒な手続きは一切不要で、PDF出力も含めてすべて無料でご利用いただけます。ご家族でのご検討はもちろん、工務店様やハウスメーカー様との具体的なお打ち合わせ資料としてもスムーズにご活用いただけます。

■ ご利用から正式見積り依頼までの流れ

本シミュレーションは、面倒なアカウント登録などは一切不要です。PC・スマートフォンよりアクセスするだけで、どなたでも無料ですぐにお試しいただけます。

STEP 1：カラー見積りシミュレーションを行う

公式サイトにアクセスし、お好みのモデル、カラー、各種器具を選択して、理想の浴室空間をシミュレーションします。（https://ustech-jp.com/simulation/）

STEP 2：正式見積りを依頼する（PDFを活用）

具体的なご検討に進まれる場合は、シミュレーション結果をもとに正式見積りをご依頼ください。

お問い合わせの場合： 公式サイトのお問い合わせフォームに、シミュレーション結果の「セット品番」をご記載のうえ送信してください。

お問い合わせフォームはこちら(https://ustech-jp.com/contact/)

個人のお客様： ダウンロードした「見積結果（PDF）」を、お打ち合わせ中の工務店様やハウスメーカー様へご提出いただくとスムーズです。

STEP 3：弊社よりご連絡

お問い合わせフォームよりご連絡いただいたお客様には、内容を確認次第、弊社担当者より追ってご連絡いたします。

■製品ラインナップのご紹介

CL-LINE SEREN（セレン）(https://ustech-jp.com/waburo-bath/SEREN/)

静けさが満ちる、やさしい余白。

Seren（セレン） は、「静けさ」「穏やかさ」を象徴し、シンプルで洗練されたデザインと、 心安らぐ落ち着いた空間を提供します。

「ホテルライクな上質感を、もっと手軽に取り入れたい」というニーズに応え、選択肢を最小限に絞り込み、 価格を抑えつつ高品質なバスルームを実現しました。

価格：\2,100,000（\2,310,000）～

QL-LINE MIYABI（ミヤビ）(https://ustech-jp.com/waburo-bath/MIYABI/)

黒が導く、和の重奏。

日々使う場所だからこそ、そのフォルムにも飽くなきこだわりを求めました。

和デザイン浴槽とシンプルフォルムの上質パネルでコーディネートの浴室空間。

匠の技術により、シンプルフォルム、表面加工技術を駆使した鋼板パネルでコーディネートし、上質で繊細なディテールと贅沢な質感の浴室空間を生み出します。

価格：\2,400,000（\2,640,000）～

SP-LINE ZEN（ゼン）(https://ustech-jp.com/waburo-bath/ZEN/)

洗練された美空間が、心を静かにととのえる。

禅の静寂、湯に満ちる。

石と木、光と影。素材の本質に耳を傾け、空間を整える。

SP-LINE ZENは、削ぎ落とされた設計と自然との調和により、深い静けさと上質な時間をもたらします。

価格：\3,400,000（\3,740,000）～

SP-LINE RAIN（レイン）(https://ustech-jp.com/waburo-bath/RAIN/)

五感に響く、リラクゼーションの雨。

静かに降りそそぐ雨のように、心と身体をやさしく解きほぐすバスルーム。

水の音、肌に触れる感覚、広がる湿度、穏やかな光と檜の香り--

五感すべてを包み込む演出が、深いリラクゼーションへと誘います。

価格：\3,400,000（\3,740,000）～

PM-LINE MAISON（メゾン）(https://ustech-jp.com/waburo-bath/MAISON/)

日常を超える、特別なバスタイム

自然素材の浴槽が“ナチュラルウェルネス”な健康志向をサポートするほか、優美繊細な水流や、ご家族それぞれの嗜好で調光できる間接照明により気分に応じた「癒しと寛ぎ」の趣空間を演出し、身もこころもリラクゼーションの彼方へと誘います。

価格：\4,200,000（\4,620,000）～

PM-LINE RESORT（リゾート）(https://ustech-jp.com/waburo-bath/RESORT/)

リゾートを彷彿させる贅沢空間

まるで上質なリゾートに滞在しているかのような、心と身体を解きほぐす空間を目指しました。

洗練されたデザインと選び抜かれた素材が、日常を忘れさせるひとときを演出します。

価格：\4,200,000（\4,620,000）～

PM-LINE VILLA（ヴィラ）(https://ustech-jp.com/waburo-bath/VILLA/)

檜の温もり、至福のひととき

天然檜のやさしい香りと温もりに満たされた、心ほどけるバスルーム。

やわらかな木肌に触れるたび、五感が癒され、日常の喧騒から解き放たれていきます。

静けさの中に息づく和の心。森の静けさに包まれているような、深い安らぎを暮らしの中に。

価格：\5,500,000（\6,050,000）～

■アステックについて

公式ホームページ :https://ustech-jp.comカタログ :https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODMwMTd9&detailFlg=1&pNo=1

株式会社アステックは、和モダン「石貼り浴槽」に特化し、客室風呂、露天風呂、大浴場におけるオーダー浴槽をはじめ、ユニットバスなど、独自の開発に基づくオリジナルな設計思想をもとに、旅館・ホテルなどのビジネスユースから個人のお客様まで、お風呂まわりをトータルにサポートする浴槽・浴室メーカーです。

The Okura Tokyo、フォーシーズンズホテル京都、ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ、アマン東京など、国内外のラグジュアリーホテル・リゾートへの納入実績も多数。

2020年には、建築家・隈研吾氏との協業によるラグジュアリーユニットバス『WABURO KUMA』を発表。

“唯一無二の浴槽・浴室づくり”をコンセプトに、これからも空間価値の向上を支える製品を提供し続けてまいります。

■ 公式Instagramで最新の施工事例を発信中

WABUROの最新の施工事例や、上質なバスルーム空間のインスピレーションとなる写真・動画を日々発信しております。理想の浴室づくりのヒントとして、ぜひフォローをお願いいたします。

公式Instagram(https://www.instagram.com/waburo.bathroom/)

【会社概要】

商号：株式会社アステック

代表者：代表取締役社長 内山 雅揮

所在地：〒108-0072 東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル5F

創立：1990年4月

資本金：5000万円

事業内容：高級浴槽・浴室ブランド「WABURO」の製造・販売

公式HP：https://www.ustech-jp.com

公式instagram :https://www.instagram.com/waburo.bathroom

【本件に関するお問い合わせ先】

■製品に関するお問い合わせ先

株式会社アステック（担当：営業部）

Email：ust-eigyou@ustech-jp.com

TEL：03-6450-3126

■プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社アステック（担当：森脇）

Email：publicrelations@ustech-jp.com