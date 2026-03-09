既存店舗で専門店クオリティを実現 加盟店拡大に向けた専用導入体制を本格始動
「Ｆ＆Ｐモデル サイレントプロブレンダー」
Ｆ＆Ｐジャパン株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：西野 照明、以下Ｆ＆Ｐ）は、パートナープログラムの拡大に向け、既存業態内で専門店品質のスムージーを安定的に提供できる専用導入体制の本格運用を開始いたしました。
本取り組みは、台湾の業務用ブレンダーメーカーmadin社と約1年にわたり共同開発した加盟店専用モデル「Ｆ＆Ｐモデル サイレントプロブレンダー」の運用開始を軸とするものです。これにより、Ｆ＆Ｐが提供するスムージーキットの品質を、経験に依存せず再現できる環境が整いました。
■ 専門店品質を“再現可能”にする設計
Ｆ＆Ｐは2013年の創業以来、青山本店にて本格スムージー専門店を運営し、味・提供スピード・オペレーションの最適化を重ねてきました。
パートナープログラムでは、その専門店基準を加盟店でも再現することを前提としています。
今回本格運用を開始した専用ブレンダーは、
・Ｆ＆Ｐスムージーキット専用に設計したブレード形状
・回転数および攪拌時間を固定化した専用プログラム
・ワンタッチ操作による品質の安定化
・1500Wの高出力設計
・静音構造
・洗浄時の分解パーツ数を抑えた構造
を備えています。
これにより、調理技術や経験値に左右されにくい運営が可能となり、既存人員のまま導入できる設計となっています。
Ｆ＆Ｐコラボパートナープログラム
■ 商材提供にとどまらないトータルサポート
Ｆ＆Ｐのパートナープログラムは、機器や食材の卸売モデルではありません。
・専用スムージーキットの供給
・レシピおよび標準オペレーションマニュアルの提供
・導入時研修
・季節限定商品の企画提案
・販促ビジュアル素材の共有
・売上状況に応じた改善提案
商品設計から提供環境までを一体で構築する体制を整えています。
1坪から導入可能で、追加人員を前提とせず、作り置きを行わない運営設計のため、食材ロスを抑えながら展開できる点が特長です。
飲食店のみならず、美容、フィットネス、宿泊施設、小売店舗など、多様な業態で導入が進んでいます。
Ｆ＆Ｐのパートナープログラム
■ 今後の展開
Ｆ＆Ｐでは、2026年中のパートナー拡大を見据え、既存業態への導入提案を強化してまいります。
専門店として培った品質基準を、各地域の店舗に展開することで、「健康に立ち寄れる場所」を増やしていくことを目指します。
■ 製品概要
商品名
T-35SE madin インテリジェントブレンダー Ｆ＆Ｐモデル
販売呼称
Ｆ＆Ｐモデル サイレントプロブレンダー
寸法
W230 × D260 × H530mm
電源・消費電力
AC100V / 1500W
価格（税別）
Ｆ＆Ｐパートナープログラム限定販売のため、弊社窓口までお問い合わせください。
Ｆ＆Ｐ Smoothie Cafe 青山店
■ 店舗情報
Ｆ＆Ｐ Smoothie Cafe 青山店
東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル1F
（表参道駅B2出口より徒歩3分）
営業時間：8:00～20:00（年末年始休業あり）
■ リンク一覧
ブランドサイト：https://ficoandpomum.com/
パートナー加盟店募集ページ：https://www.biz.fandp.jp/smoothie-package-6
パートナー加盟希望者様お問い合わせ先：sales@fandp.jp
■ 運営会社
Ｆ＆Ｐジャパン株式会社
代表取締役：西野 照明
所在地：東京都台東区元浅草4-3-2 #701
ホームページ：https://fandp.jp/