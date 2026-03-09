サウジアラビアのマンガプロダクションズ　東京アニメアワードフェスティバル2026に協賛　公式シンポジウムを開催

マンガプロダクションズ株式会社

マンガプロダクションズ（サウジアラビア・リヤド - 東京）は、2026年3月13日（金）～16日（月）に東京・池袋で開催される「東京アニメアワードフェスティバル2026」に協賛することが決定しました。

あわせて、公式シンポジウムプログラムを開催いたします。参加費は無料で、どなたでもご参加いただけます。ぜひご参加ください。本シンポジウムはオンライン配信も予定しています。

記

名称： アニメがつなぐ中東と日本 ― 若者育成と教育の新たな可能性

日時： 2026年3月15日（日） 13：30～14：30

場所： としま区民センター 6F 小ホール

参加費： 無料

ＵＲＬ： https://animefestival.jp/screen/list/2026symposium1/

内容： 本セミナーでは、マンガプロダクションズと角川コンテンツアカデミー元代表による対談形式で、アニメ・マンガを活用した中東における人材育成の取り組みと、日本でのインターンシップおよび実践研修の事例をご紹介します。

これまでに実施してきたオンライン／オフラインの教育プログラムやワークショップ、サウジアラビアおよび日本での実地研修、さらにサウジアラビアの若手クリエイターの発掘を目的とした各種コンペティションの事例を通じて、中東の若者の育成の様子や、日本のアニメ・マンガ産業とどのようにつながっているのかを具体的に解説します。本対談を通じて、アニメが持つ教育的価値と、国境を越えた人材交流の可能性について考察します。

登壇：

古賀 鉄也（角川コンテンツアカデミー 元代表／株式会社HIKE 取締役CGO）

マーゼン・アルザラニ（マンガプロダクションズ株式会社 事業開発部）

モデレーター：小新井 涼（アニメコラムニスト／北海道大学観光学高等研究センター研究員）

以上

【マンガプロダクションズ CEO Dr. ブカーリ・イサムのコメント】

このたび、マンガプロダクションズが東京アニメアワードフェスティバル2026に協賛し、公式シンポジウムを開催できることを大変光栄に思います。

日本のアニメ・マンガ文化は、世界中のクリエイターや若者に大きな影響を与えてきました。私たちはサウジアラビアを拠点に、日本との連携を通じて人材育成や共同制作を推進し、文化交流の新たなかたちを築いています。

本シンポジウムを通じて、アニメが持つ創造性と教育的価値、そして国境を越えた協働の可能性を多くの皆さまと共有できることを楽しみにしております。

【マンガプロダクションズについて】

マンガプロダクションズは、中東・アラブ世界を代表するIPマネジメントおよびアニメ、ゲーム、マンガの制作・配給会社です。

日本をはじめとする国際的なスタジオやクリエイターとの協業を通じて、魅力的なコンテンツをグローバルに発信することを使命としています。また、日本の優れたコンテンツを中東をはじめとする世界各地で展開するIPマネジメント事業にも積極的に取り組んでおり、文化交流とコンテンツ産業の発展に貢献しています。